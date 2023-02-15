فوري تتيح الكود المرجعي "FawryPay" لعملاء وتجار شركة ماي فاتورة "“ My Fatoorah في السوق المصري

القاهرة: احتفلت شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بتوقيع إتفاقية تعاون مع شركة ماي فاتورة “My Fatoorah” المزود الرائد لخدمات الدفع عبر الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل إتاحة خدمة الكود المرجعي "FawryPay" لـ ( عملاء وتجار) ماي فاتورة في السوق المصري، وذلك بحضور الأستاذ باسم لطفي مدير قطاع القبول بشركة فوري، والأستاذ بولا سعد المدير التنفيذي لشركة ماي فاتورة “My Fatoorah” في مصر.

يأتي هذا التعاون في ظل الإقبال المتزايد في السوق المصري بين المستخدمين نحو حلول وخيارات الدفع الإلكتروني والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة المواطنين تزامنا مع التحول الرقمي والشمول المالي الذي يشهده العالم في الفترة الأخيرة، وأيضا إدراك التجار لضرورة تعزيز خدماتهم الإلكترونية للعملاء.

تعمل فوري على دعم وتعزيز عمليات شركات الدفع الإلكتروني التي تسعى لدخول سوق المدفوعات في مصر، كما تعمل أيضا جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الإقليمية نحو دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى جهود فوري المستمرة تجاه دعم وتعزيز سوق المدفوعات من خلال حزمة مبتكرة وجديدة في مجال تكنولوجيا البنوك وتقنيات عالية المستوى في مجال الدفع الإلكتروني، الذي من شأنه أن ينمي الاقتصاد الرقمي.

وصرح باسم لطفي، مدير قطاع القبول بشركة فوري: "سعداء للغاية بالتعاون مع «ماي فاتورة My Fatoorah » كونها متخصصة في توفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني على المستوى الإقليمي، والتي بدورها ستعمل على إثراء سوق المدفوعات بالعديد من الخدمات والتقنيات المتطورة من حلول المدفوعات الرقمية". موضحًا أن هذا التعاون يؤكد اهتمام شركة فوري بدعم الشركات وتطويرها وذلك لدفع عجلة سوق المدفوعات الرقمي.

وقد صرح بولا سعد المدير التنفيذي لشركة ماي فاتورة “My Fatoorah” في مصر: " انطلاقا من دورها الريادي في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية وقع اختيارانا على شركة فوري؛ لذلك تمثل شراكتنا اليوم فرصةً استثنائية وقوةً دافعة لدعم ونمو جميع أعمالنا بشكل متسارع في سوق المدفوعات المصري، لا سيما وأن شركة فوري تحظى بانتشار واسع في السوق المصري. وقد وقع اختيارنا عليها لاستخدام إحدى خدماتهم المميزة بالدفع عن طريق الكود المرجعي "FawryPay". مما يسهل على التجار والجمهور خيارات دفع متعددة تناسب جميع الفئات.

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