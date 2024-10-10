دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات الماليّة في العالم ومقرّها دبي؛ عن توسيع نطاق عملياتها في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة في أعقاب حصول شركتها التابعة "MEX Digital FZE" على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة "VARA"، لبدء التداول تحت العلامة التجاريّة "MultiBank.io".

ويأتي هذه الترخيص تأكيداً على دور منصّة "MultiBank.io" في تقديم خدمات الوساطة وخدمات استبدال العملات الرقمية، ما يُعزّز مكانتها كمزوّد رائد لخدمة الأصول الافتراضيّة "VASP" في المنطقة.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة لمجموعة ملتي بانك الرائدة عالمياً في مجال التمويل التقليدي، حيث تمتلك صافي أصول تتجاوز 583 مليون دولار أمريكي، وتخدم قاعدة عملاء متنوّعة تزيد عن مليون عميل في 90 دولة. ويتجاوز حجم التداول اليومي لدى مجموعة ملتي بانك 15.6 مليار دولار، وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم وحاصلة على تراخيص من 15 هيئة رقابيّة ماليّة في 5 قارات، وتحفل بتاريخ استثنائي منذ إنشائها عام 2005. ومع حصولها على ترخيص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة "VARA" تُواصل المجموعة التزامها الراسخ بتعزيز الثقّة والشفافية في الأسواق العالميّة.

وقال نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "تتمثّل رؤيتنا في مجموعة ملتي بانك في بناء منظومة تربط بسلاسة قطاع المشتقات المالية بأسواق الأصول الافتراضيّة. ويُسعدنا الحصول على الترخيص المزدوج من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، ما يُعزّز التزامنا بالتميّز والحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز حرصنا الدائم على إنشاء بيئة آمنة وشفافة للمجتمع العالمي للعملات الرقمية، وتُمثل فصلًا مهمًا في تحوّلنا من سوق الفوركس إلى صدارة اقتصاد العملات الرقميّة".

وبفضل حصولها على ترخيص مزوّد خدمة الأصول الافتراضيّة "VASP" المزدوج من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة؛ تستعدّ "MultiBank.io" لدفع عجلة نموها كمنصّة رائدة لتداول الأصول الرقميّة، وإحداث نقلة نوعيّة في منظومة البلوك تشين المتنامية في دبي. وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، تهدف الشركة إلى تدعيم فرق العمل، وتحسين عروض خدماتها، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز نموّ وتطوّر صناعة العملات الرقميّة في المنطقة.

حول MULTIBANK.IO

تُعد MultiBank.io منصّة شاملة لتداول العملات الرقميّة والمشتقات، منظّمة من مجموعة ملتي بانك، وتُوفّر أدوات سهلة الاستخدام لإجراء عمليات تداول فوريّة وآمنة بما في ذلك شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم والعملات الرقميّة الأخرى. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://multibank.io.

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