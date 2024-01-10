تسلط هذه الشراكة الضوء على استراتيجية و طموح شركة 2025 MTN ، مع التركيز الكبير على التكنولوجيا المالية باستخدام منصة إريكسون للمحفظة كقناة رئيسية لتحقيق نمو كبير .

تم تثبيت الاتفاق خلال زيارة تنفيذية لفريق MTN إلى مقر مجموعة إريكسون .

قامت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) ومجموعة MTN بتعزيز شراكتهما لتعزيز الخدمات المالية المتنقلة وتمكين الملايين من المواطنين مالياً في أنحاء أفريقيا. وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق الشمول المالي من المستخدمين لأول مرة إلى تطبيقات الأعمال المتطورة، وذلك باستخدام خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول من MTN على منصة محفظة إريكسون.

ستوفر المجموعة الشاملة من الخدمات لقاعدة عملاء MTN في أنحاء أفريقيا إمكانية الوصول إلى نظام مالي عالمي قائم على الاتصال عبر الهاتف المحمول. بالإضافة إلى تعزيز هدف MTN المتمثل في تعزيز الشمول المالي لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية، سيقدم مزود الخدمة خدمات مالية متقدمة لتلبية الاحتياجات المالية الرقمية سريعة التطور للأفراد والشركات.

تعمل الخدمات المالية المتنقلة من MTN ، المدعومة بمنصة محفظة إريكسون ، على تمكين الأفراد والشركات من إجراء معاملات مصرفية ودفع آمنة ومريحة بسهولة، مباشرة من أجهزتهم المحمولة. ويمكن لعملاءMTN إدارة الأموال بشكل آمن، والدفع للتجار ومقدمي الخدمات، والوصول إلى القروض وخدمات التأمين بسهولة وبأسعار معقولة، مما يعزز الحرية والاستقرار المالي.

تركز المنصة بشدة على التكنولوجيا المالية (FinTech)، مع مجالات التركيز بما في ذلك نمو مدفوعات التجار والتجارة الإلكترونية، وتسهيل التحويلات المالية الوطنية والدولية بين أفراد الأسرة وغيرهم (خدمات التحويلات)، وتطوير الحلول المصرفية (BankTech)، وتقديم خدمات التأمين (InsurTech).

زيارة MTN إلى المقر الرئيسي لشركة إريكسون

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة MTN إلى المقر الرئيسي لمجموعة إريكسون في السويد، حيث تمت مناقشة الأولويات الاستراتيجية الرئيسية والتعاون بين الشركتين.

يستخدم أكثر من 63 مليون مشترك نشط في MTN منصة Mobile Money (الأموال المتنقلة) الخاصة بها بشكل ما عبر 16 دولة أفريقية. تضاعفت قيمة المعاملات السنوية لشركة MTN MoMo ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2018، حيث ارتفعت من 76 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 204 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وزاد حجم المعاملات بنسبة 300 بالمائة تقريبًا خلال نفس الفترة - من 3.5 مليار معاملة في عام 2018 إلى 12.7 مليار في عام 2022.

تدعم منصة محفظة إريكسون أكثر من 400 مليون محفظة متنقلة مسجلة وتعالج أكثر من 2.8 مليار معاملة بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي شهرياً من خلال مزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات المالية على مستوى العالم.

يقول سيرين ديوم، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في مجموعة MTN: "في MTN، لا نقوم فقط بربط الأشخاص، بل نفتح عالمًا من الإمكانيات المالية لكل أفريقي. ومع وجود 63.5 مليون مستخدم نشط، تعمل منصة Mobile Money الخاصة بنا على تعزيز التمكين الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. ويضيف: "تقدم MTN Mobile Money مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك تحويلات الأموال والمدفوعات والمدخرات والقروض لكل مستهلك، مما يؤدي بنشاط إلى دفع الشمول المالي وتعزيز التمكين الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. يعد تعاوننا مع إريكسون علامة بارزة في تنفيذ طموحنا 2025 – بناء أكبر منصة أعمال وأكثرها قيمة وخلق قيمة مشتركة لعملائنا في أفريقيا.

يقول مايكل واليس براون، رئيس الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في إريكسون: "تعد شراكة إريكسون مع MTN مثالًا رائدًا عالميًا على قدرة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول على تمكين الأفراد والشركات ماليًا - بدءًا من منح الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية فرصتهم الأولى للتحكم في أموالهم. التمويل، مما يسهل على النساء الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول الرقمي - لتمكين المستخدمين الأكثر تقدمًا من الوصول إلى الخدمات المتطورة. ويضيف: "يمكن تطبيق هذا النموذج في أي سوق وفي أي مكان في العالم لتمكين مشتركي الهاتف المحمول من جميع الأوضاع المالية. كما تدعم شراكتنا القيمة مع MTN رؤية إريكسون AfricaInMotion لتعزيز أفريقيا المستدامة والمتصلة.

تفاصيل فنية أخرى

يتضمن تمديد الشراكة الانتقال إلى عمليات نشر السحابة العامة وتحسين إطار خدمات Open API، مما يعزز تسريع ابتكارات التكنولوجيا المالية في أفريقيا.

سيمنح رواد الأعمال فرصة لتطوير التطبيقات المدرة للدخل، ومن خلال الاستفادة من التكامل المستمر / النشر المستمر (CI / CD)، سيمكن من تطوير البرمجيات الآلية وسير عمل النشر لمنصة التكنولوجيا المالية MTN Mobile Money (MoMo) عبر جميع فروعها. العمليات الأفريقية.

ملاحظات للمحررين:

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#AfricaInMotion

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com