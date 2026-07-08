القاهرة، حصلت شركة بلتون القابضة على شهادة MSI 20000 الدولية، وذلك خلال مراسم رسمية نظمتها مؤسسة COFICERT تحت رعاية المؤسسة الدولية للحوكمة والاستدامة المالية (IGSF) بمقر بورصة يورونكست (EURONEXT) في العاصمة الفرنسية باريس، تقديرًا لكفاءة منظومة الحوكمة المالية بالشركة، ومتانة مركزها المالي، وقوة مقوماتها الاقتصادية.

وشهد الحدث الدولي مشاركة مسؤولين ووفود من نحو عشرين دولة، بحضور ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومرفق الاتحاد الأوروبي العالمي (EU Global Facility)، بما يعكس الأهمية المتزايدة للشهادات المالية وغير المالية في تعزيز الثقة بالأسواق ودعم حركة التجارة والاستثمار على المستوى الدولي.

وتؤكد شهادة MSI 20000 توافق بلتون القابضة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الحوكمة المالية، استنادًا إلى تقييم شامل يرتكز على محورين رئيسيين هما الملاءة المالية والأداء المالي. كما تُعد الشهادة مؤشرًا على النضج المؤسسي والمالي للشركة، بما يعزز من مصداقيتها وجاذبيتها لدى المستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركاء ومختلف أصحاب المصلحة. وتمثل هذه الشهادة ركيزة إضافية تدعم مسيرة النمو المستدام وترسخ الثقة في أداء الشركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أعلنت بلتون القابضة أيضًا عن الإطلاق الرسمي لإجراءات الحصول على شهادة AML 30001، المعيار الدولي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجسد هذا التوجه التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة الرشيدة والامتثال التنظيمي والتمويل المستدام.

وفي هذا السياق، صرّح شهير ناشد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس المالي لبلتون القابضة، قائلًا: “تمثل شهادة MSI 20000 معيارًا دوليًا للجودة المالية، تُمنح بعد تقييم مستقل ودقيق يشمل قوة المركز المالي ومنظومة الحوكمة والأداء المالي الشامل للمجموعة، استنادًا إلى تحليلات مالية متقدمة ومؤشرات رئيسية تغطي الربحية، والمتانة المالية، والاستدامة وفق معايير دولية مرجعية.

وتؤكد هذه الشهادة قوة الأسس المالية لبلتون القابضة، وكفاءة إطار الحوكمة لديها، والانضباط المؤسسي في إدارة الموارد المالية، بما يعزز مكانة المجموعة كمؤسسة مالية قوية ومحكمة الحوكمة وجاهزة للاستثمار. كما تعكس التزام بلتون القابضة المستمر بـتمكين النمو، مدعومًا بقاعدة مالية قوية قادرة على دعم التوسع وخلق القيمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل."

وفي الوقت ذاته، يؤكد إطلاق إجراءات الحصول على شهادة AML 30001 حرصنا على الارتقاء المستمر بأطر الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة، وتبني أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز مكانة بلتون القابضة كمؤسسة مالية رائدة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية."

ومن خلال هذا التقدير الدولي الذي تحقق في بورصة يورونكست، أكبر سوق مالية في أوروبا وثالث أكبر سوق مالية على مستوى العالم، تؤكد بلتون القابضة مكانتها كإحدى المؤسسات المالية الرائدة، مدفوعة برؤية استراتيجية ترتكز على النمو المسؤول والمستدام، وبما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات الدولية.

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بلتون القابضة:

كود البورصة المصرية (BTFH.CA) : هي مجموعة رائدة على مستوى القارة الأفريقية، يقع مقرها الرئيسي مصر، وتمتد عملياتها عبر ثمانية دول في أفريقيا. وتسعى بلتون إلى تمكين النمو في كل سوق تعمل فيه، من خلال منصة أعمال متنوعة ومتكاملة تشمل التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، وإدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، وحلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الى جانب خدمات استشارات الموارد البشرية، والتوظيف، وإدارة المواهب، وبرامج التعليم والتطوير المصممة وفق لاحتياجات العملاء. وعبر منصتها الرقمية، تقدم المجموعة خدمات الادخار وحلول الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، يعكس التزامها بتوسيع نطاق الشمول المالي ودفع عجلة النمو المستدام في القارة الأفريقية.

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