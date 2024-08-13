​​​​​​إدراج أسهم أدنوك للحفر في مؤشر MSCI يتبع نجاح أدنوك في بيع 880 مليون سهم من أسهم أدنوك للحفر أي ما يعادل 5.5% من رأس مال أدنوك للحفر

​​​​​​إدراج أسهم أدنوك للحفر في مؤشر MSCI يتبع نجاح أدنوك في بيع 880 مليون سهم من أسهم أدنوك للحفر أي ما يعادل 5.5% من رأس مال أدنوك للحفر سيسهم الإدراج في زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ADNOCDRILL / ورقم التعريف الدولي: AEA007301012) أن تعلن عن إدراج أسهمها في مؤشرات MSCI اعتبارًا من إغلاق السوق في 30 أغسطس 2024، علماً بأن أدنوك للحفر ستدرج في مؤشراتMSCI بما في ذلك MSCI EM، وMSCI UAE بعد استيفاء المعايير اللازمة، وستصبح الشركة بذلك العضو الـ 12 في مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة (MSCI UAE).

وفي معرض تعليقه على هذا الخبر قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: نحن فخورون للغاية بإدراج أدنوك للحفر في مؤشرات MSCI، فنجاحنا في إدراج الشركة في مؤشرات بحجم MSCI سيعزز جهود الشركة التوسعية وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما أنه سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف ايراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية. حققنا هذا الإنجاز بفضل التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا وتعزيز معايير السلامة والنمو المستدام والتركيز على المستثمرين، كما كان لدعم مساهمينا المستمر دوراً فعًالا في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي مايو 2024، أكملت أدنوك بنجاح طرح مؤسسي لـ 880 مليون سهم في أدنوك للحفر مقابل 935 مليون دولار (3,434 مليار درهم إماراتي). ويمثل عدد الأسهم المطروحة 5.5% من إجمالي رأس المال الصادر والأسهم القائمة لشركة أدنوك للحفر، وقد نجح الطرح في رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5% مما سمح للشركة بتلبية جميع متطلبات إدراج مؤشر MSCI اللازمة.

يوفر الإدراج في مؤشرات MSCI إمكانية انتشار أكبر للشركة ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين ويزيد من مصداقية أسهم الشركة في الأسواق المالية. من المتوقع أن يعزز إدراج أسهم أدنوك للحفر السيولة، بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات MSCI.

كما يستحوذ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة. وتم تصميم مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة (MSCI UAE) لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الإمارات العربية المتحدة.

حول أدنوك للحفر

أدنوك للحفر، شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL ورقم التعريف الدولي: (AEA007301012، وهي أكبر شركة حفر وطنية توفر خدمات الحفر المتكاملة، حيث تمتلك الشركة وتدير أحد أكبر أساطيل الحفر في الشرق الأوسط من حيث الحجم وفي العالم من حيث تعدد تخصصات الحفارات. وتُعد الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك، الساعية بدورها لرفع سعتها الإنتاجية انطلاقا من إيمانها بمسؤوليتها ووعيها بدورها المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة. كما تعلب أدنوك للحفر دوراً محورياً في دعم مساعي أدنوك للوصول بالإمارات الى الاكتفاء الذاتي من الغاز. علماً بأن أدنوك للحفر تبنت منذ العام 2018 نظام خدمات الحفر المتكاملة ضمن خدماتها لتوفير حلول الحفر المتكاملة التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بكاملها.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الشركة على الانترنت www.adnocdrilling.ae

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