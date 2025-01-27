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أعلنت شركة MRG للتسويق العقاري عن استراتيجية قوية تستهدف من خلالها مضاعفة حجم أعمالها والوصول لنحو ٢ مليار جنيه مبيعات لصالح الغير خلال العام الجاري.
وقال د. وليد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة MRG للتسويق العقاري، أن شركته حققت خلال فترة قصيرة حجم نجاحات كبيرة في السوق واستطاعت أن تبني جسور الثقة مع شركات التطوير والعملاء على حد سواء.
وأكد رزق أن شركته تضم عدد من الكفاءات التي تمتلك خبرات ممتدة في السوق العقاري، وتستطيع التعامل مع كافة المشروعات على اختلاف أنشطتها وتوزيعها الجغرافي، لافتا إلى أن MRG تخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة وافتتاح عدد من الفروع في شرق وغرب القاهرة.
وأشار إلى أن شركات التسويق العقاري أصبحت تعتمد على استراتيجيات متقدمة لتنفيذ أعمالها خاصة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يتمكن العميل معاينة وحدته عن بعد وإتمام التعاقد.
وشدد رزق على ضرورة أن تهتم شركات التسويق بتدعيم العلاقات مع العملاء من خلال توجيههم إلى مشروعات قوية ومطورين ملتزمين للحفاظ على أموالهم، خاصة وأن العميل يضع ثقته في المسوق العقاري ويختار بناء على ترشيحاته.
وفيما يتعلق بتوقعاته للسوق العقاري المصري في 2025، قال رزق إن هناك زيادات متوقعة تتراوح بين 10% و25%، وذلك نتيجة للتحسن الاقتصادي واستقرار سعر الصرف ومواد البناء، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو القطاع العقاري بنسبة 10.96% سنويا، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية تعزز القوة الشرائية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، خاصة من دول الخليج مثل السعودية والإمارات .
وأضاف أن القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، تستحوذ على 70% من الطلب العقاري، بينما يظل الساحل الشمالي الخيار الأنسب كوحدات ساحلية، خاصة بعد مشاريع رأس الحكمة والعلمين الجديدة، مؤكدا أن السوق المصري ينتظر دخول استثمارات كبيرة للقطاع العقاري في 2025.
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