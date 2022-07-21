



التعاون مع اكثر من 35 مشروع داخل العاصمة الادارية



"MRB" تتعامل مع اكثر من 500 علامة تجارية على مدار 20 عاماً بمجال الادارة والتشغيل



بدء تشغيل الحى الحكومى سيتسبب فى وجود قائمة انتظار للعلامات التجارية خلال العام القادم بعد فترة من الترقب



كشف محمد راشد الرئيس التنفيذى لشركة MRB لادارة وتشغيل المولات والمشروعات الاستثمارية عن تعاون الشركة خلال الفترة الحالية لادارة وتشغيل أكثر من 35 مشروع داخل العاصمة الادارية الجديدة مع عدد من شركات التطوير العقارى، بالاضافة الى إدارة وتشغيل عدد آخر من المشروعات خارج العاصمة بمحافظات اسيوط الجديدة وقنا الجديدة ودمياط الجديدة وبورسعيد والمنوفية.

واوضح ان MRB تستهدف التوسع فى الاسواق الخارجية وخاصة بالمملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية بالاضافة الى التعاقد لادارة عدد من المشروعات الجديدة داخل السوق المصرى.



واضاف "راشد" ان شركته تقدمت باوراقها فى المناقصة التى طرحتها شركة العاصمة الادارية الجديدة لادارة وتشغيل 12 مول بالحى الحكومى نشاط «تجارى ادارى ترفيهى» والحصول على كراسة الشروط، موضحاً ان 3 شركات فقط هم من تقدموا لهذه المناقصة من ضمنهم شركة MRB، كاشفا عن تعاون شركته مع ما يقرب من 500 علامة تجارية على مدار اكثر من 20 عاماً فى مجال الادارة والتشغيل.



واشار راشد الى ان تشغيل المشروعات التجارية والادارية يختلف كليا عن المشروعات السكنية، حيث تحتاج المشروعات التجارية الى وجود علامات تجارية قوية للتشغيل الفعلى وجذب المزيد من العلامات التجارية وخلال الفترة الماضية كان هناك مشاورات ومراسلات من خلال عدد كبير من العلامات التجارية للتسكين بمشروعات العاصمة، خاصة وان البرندات الكبرى لها طبيعة خاصة فى التعامل وتوافر اشتراطات معينة لبدء التشغيل، واوضح انه من خلال مبادرات الدولة لبدء التشغيل مولات الحى الحكومى سيحفز هذه العلامات التجارية للمشاركة، ومن الممكن ان تكون هناك قائمة انتظار لبراندات كبرى للدخول الى العاصمة خلال العام القادم 2023.

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