ستقوم "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" وايدج بدمج مجموعة من الأسلحة الذكية في SkyGuardian®

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران"، الشركة الرائدة في تصميم وتصنيع الأنظمة الموثوقة والفعالة للطائرات الموجهة عن بعد والرادارات والبصريات الكهربائية وأنظمة المهام ذات الصلة، وايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالميًا في مجال الدفاع ومجالات أخرى، اليوم عن إبرام اتفاقية لدمج أسلحة ايدج الذكية في طائرة "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" الموجهة عن بعد من طراز MQ-9B SkyGuardian®.

وبموجب الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في معرض دبي للطيران، ستعمل الشركتان معًا على دمج حلول ايدج للذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في طائرة "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" من طراز MQ-9B SkyGuardian.

وقال ديفيد ألكسندر، رئيس "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران": "يسعدنا العمل مع مجموعة ايدج في هذه المبادرة.

في الواقع، قمنا بدمج القدرات المحلية في طائرات عملائنا، لكنه لم يسبق لنا أن قمنا بدمج نظام تسلّح غير تابع لحلف الناتو في إحدى طائراتنا الموجهة عن بعد".

وتُمثّل هذه الشراكة المرة الأولى التي يتم فيها دمج الأسلحة الذكية إماراتية الصنع في طائرة أمريكية بدون طيار، مما يشير إلى دخول مرحلة جديدة في التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويفتح المجال لمزيد من التعاون.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة ايدج: “يحدونا الفخر بالعمل مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران. إذ إن دمج أسلحتنا الذكية في MQ-9B SkyGuardian سيوفر للمستخدم النهائي العديد من حلول الضربات الأرضية الديناميكية والدقيقة للغاية والفعالة من حيث التكلفة. ونتطلّع بدورنا للعمل بشكل وثيق مع شركة "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" في هذا البرنامج وتعزيز تعاوننا المستقبلي".

وتشمل أسلحة ايدج الذكية المخصّصة للتكامل عائلة "ديزرت ستينغ" من الأسلحة الانزلاقية الموجهة وعائلة "ثاندر" من الذخائر الموجهة بدقة والفعالة من حيث التكلفة من" هالكن"، وعائلة "الطارق" من الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى والتي أثبتت كفاءتها في تنفيذ المهام ليلاً ونهارًا وفي جميع الأحوال الجوية.

وتأمل "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" أن يقود عملها مع ايدج إلى المزيد من الشراكات ضمن قطاع الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دمج أجهزة الاستشعار والأسلحة المطورة محليًا في MQ-9B لدولة الإمارات والعملاء الآخرين.

وتستخدم القوات المسلحة الإماراتية حاليًا طراز Predator XP من "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" وتعمل مع "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" ووزارة الدفاع الأمريكية للحصول على طراز MQ-9B.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" في الجناح 1380 وزيارة ايدج ومجموعة شركاتها في الجناح الداخلي 520 والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

نبذة عن "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران"

تعدّ "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران"، التابعة لـ "جنرال أتوميكس"، شركة رائدة في تصميم وتصنيع الأنظمة الموثوقة والفعالة للطائرات الموجهة عن بعد والرادارات والبصريات الكهربائية وأنظمة المهام ذات الصلة، بما في ذلك سلسلة الطائرات الموجهة عن بعد من طراز Predator® ورادار Lynx® متعدد الأوضاع. ومع تسجيل أكثر من ثمانية ملايين ساعة طيران، توفر "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" طائرات طويلة التحمل وقادرة على أداء المهام مع أجهزة الاستشعار المدمجة وأنظمة ربط البيانات اللازمة لتوفير وعي مستمر بالموقف. وتنتج الشركة أيضًا مجموعة متنوعة من برامج التحكم بأجهزة الاستشعار/تحليل الصور، كما تقدّم خدمات تدريب ودعم الطيارين، وتطوّر هوائيات المواد الفائقة.