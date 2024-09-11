

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت "نيم كارد" (NymCard)، المزود الرائد للخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) عن تعاونها مع ماستركارد، بهدف تعزيز قدرتها على دعم العملاء بخدمات تحويل الأموال دوليًا بسرعة وكفاءة عبر نقطة اتصال واحدة ومتكاملة، من الإمارات العربية المتحدة إلى 47 دولة حول العالم.

وتدعم هذه الخطوة منصة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) من "نيم كارد" لتقديم تجربة تحويل أموال رفيعة المستوى، بالاستفادة من خدمات ماستركارد العابرة للحدود، التي تشكل جزءًا من منصة ماستركارد Move المختصة بحلول تحويل الأموال إلى عدد من الدول الرئيسية بما في ذلك بنغلاديش، ومصر، والهند، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وغيرها الكثير.

ويشير تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 الصادر عن ماستركارد إلى زيادة الطلب على حلول الحوالات الدولية عالية الكفاءة، حيث يتوقع 48% من سكان الإمارات زيادة في إجراء المدفوعات عبر الحدود، بينما يتوقع 36% تلقي المزيد من الدفعات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تشهد المدفوعات الرقمية العابرة للحدود نمواً سريعاً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن حريصون على خدمة المجتمعات من خلال توفير أساليب سريعة ومريحة وآمنة ومعقولة التكلفة لتحويل الأموال دوليًا. وستدعم هذه الشراكة قدرة ’نيم كارد‘ على دخول السوق بسرعة أكبر، ودعم جهودها في مجال الاستدامة، فضلًا عن تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق".

وستسهم تقنيات ماستركارد المتقدمة في زيادة قدرة "نيم كارد" على توسيع محفظة خدماتها ومنتجاتها، لتتمكّن من تقديم خدمات "التحويلات المالية كخدمة" (RaaS)، وتزويد المستخدم النهائي بحلول تحويلات مالية دولية سلسة وعالية الكفاءة. وسوف توسع "نيم كارد" نطاق هذه الحلول لتصبح في متناول العملاء من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة، وتزويدهم بخدمات آمنة وفورية عند تحويل الأموال.

من جانبه، صرّح عمر أنسي، الرئيس التنفيذي لمنصة "نيم كارد": "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة الاستراتيجية مع ماستركارد، والتي تشكل بداية رحلة جديدة ومهمة بالنسبة لنا، وتؤكد على التزامنا المشترك بالابتكار ودعم الشمول المالي في المنطقة، لنسهم معًا في رسم ملامح مشهد تحويل الأموال عبر الحدود. يشكل هذا التعاون خطوة كبيرة نحو تحقيق رسالتنا الرامية إلى توفير حلول حديثة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستخدمين".

وبموجب هذا التعاون، ستتمكن "نيم كارد" من الوصول إلى شبكة ماستركارد الواسعة من خدمات وحلول الدفع، بما في ذلك الحسابات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات وأماكن تحصيل الأموال. فضلًا عن تعزيز قدراتها في مجال تقديم الخدمات المصرفية كخدمة، وتوفير خيارات ومسارات إضافية للدفع.

يشار إلى أن محفظة "ماستركارد Move" تشمل خدمات ماستركارد العابرة للحدود وخدمة ماستركارد Send لتحويل الأموال، وتمكّن الأفراد والمؤسسات من إجراء الحوالات المالية بسرعة وأمان، داخليًا ودوليًا عبر 180 دولة حول العالم، وما يزيد عن 150 عملة، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 95% من مستخدمي الخدمات المصرفية في العالم.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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