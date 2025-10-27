دبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE /"ايتوس واير" )-- أعلنت Moro Hub، التابعة لشركة Digital DEWA، الذراع الرقمي لهيئة Dubai Electricity and Water Authority ‏(PJSC)، عن شراكة استراتيجية مع Rafay، المزود الرائد للمنصات للبنية التحتية الحديثة وأحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي. تم توقيع الشراكة بين محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة Moro Hub، وMohan Atreya، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة Rafay Systems، على هامش أسبوع معرض GITEX Technology Week 2025.

ومن خلال هذا التعاون، تخطط Moro Hub لتزويد الشركات بمنصة خدمة (PaaS) مدعومة بوحدات معالجة الرسوميات، مصممة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.

تتيح الخدمة الجديدة، المدعومة من منصة Rafay، لعملاء Moro Hub الوصول عند الطلب إلى البنية التحتية لوحدة معالجة الرسومات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام من خلال بوابة آمنة ومتوافقة وذاتية الخدمة بالكامل. يوفر العرض المشترك إمكانية الوصول عند الطلب إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية وكتالوج تطبيقات موسع، كل ذلك مع الحوكمة المتكاملة، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC)، وشفافية التكلفة.

قال محمد بن سليمان: "يؤكد تعاوننا مع Rafay التزام Moro Hub بتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. من خلال تقديم منصة كخدمة (PaaS) سيادية مدعومة بوحدات معالجة الرسوميات، فإننا نمكّن المؤسسات من الوصول إلى أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة آمنة وقابلة للتطوير ومتوافقة مع الأهداف الرقمية والاستدامة في المنطقة".

من خلال الجمع بين النظام المتكامل الرقمي الموثوق به والمدعوم من الحكومة لـ Moro Hub مع أتمتة البنية التحتية المتقدمة من Rafay، يمكن للشركات والهيئات الحكومية الآن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي دون عبء النفقات التشغيلية. وهذا يضمن قدرة المؤسسات على التركيز بالكامل على دفع الابتكار، وتحسين الكفاءة، وإطلاق قيمة الأعمال، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمتطلبات سيادة البيانات الإقليمية.

وقال Haseeb Budhani: "بالتعاون مع Moro Hub، نجعل من السهل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بناء ونشر الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في تعقيدات البنية التحتية. لا ينبغي أن تقلق الفرق بشأن إدارة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو توسيع نطاق المجموعات، أو تتبع استثمارات الذكاء الاصطناعي - يجب أن تركز على خلق قيمة حقيقية مع الذكاء الاصطناعي".

وأضاف Budhani: "تمنحهم شراكتنا مع Moro Hub إمكانية الوصول الفوري إلى الحوسبة القوية والمرونة لتشغيل أعباء العمل في أي مكان، وكل ذلك مع رؤية كاملة للأداء والتكلفة والامتثال".

من خلال هذه الشراكة، تضع Moro Hub وRafay معيارًا جديدًا للتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمؤسسات المرونة والقابلية للتوسع والامتثال اللازم للمنافسة في الاقتصاد الرقمي سريع التطور اليوم.

