تركيز البنك المتزايد على التخصيص يرتقي بتجربة العملاء ويعزز حركة زوار تطبيقه وإيراداته

بنك الإمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل تجربة تجارية" لعام 2023 عن تطبيقه MORE في حفل توزيع جوائز "سايتكور إكسبيرينس" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

زيادة في عمليات التنزيل وتسجيلات الاشتراك بمقدار ثلاثة أضعاف شهدها التطبيق منذ إطلاقه في عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إنجازات بارزة في مؤشرات الأداء المختلفة لتطبيقه MORE الخاص بالهواتف المحمولة. ولم تقتصر آثار التحسينات في التطبيق على تعزيز إيراداته وحركة زواره وأرقام التنزيلات فحسب، بل أكسبت البنك أيضاً تقديراً مرموقاً في جائزة "سايتكور إكسبيرينس" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث نال جائزة "أفضل تجربة تجارية" بالتعاون مع شركة "هوريزنتال ديجيتال".

ومنذ إطلاقه في أكتوبر عام 2021، سجل التطبيق ثلاثة أضعاف التنزيلات وتسجيلات الاشتراك، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في عدد الزيارات، مع زيادة تفاعل العملاء التي أدت إلى ارتفاع عدد الزوار بنسبة 649% وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في مشاهدات الشاشة. ومن التأثيرات الأخرى القابلة للقياس التي حققها التطبيق لبنك الإمارات دبي الوطني زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25% وزيادة بنسبة 39% في الزيارات الجديدة للتطبيق. وقد ارتفع متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق إلى أربع دقائق، في حين ارتفعت جلسات التفاعل بنسبة 160%.

ويوفر تطبيق MORE من بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من العروض الحصرية في مجالات المطاعم والترفيه والسفر والصفقات عبر الإنترنت، إذ نجح التطبيق في تحويل تجربة الشراء ببطاقات الائتمان إلى أسلوب حياة. ويتميز هذا التطبيق متعدد الاستخدامات أيضاً بخاصية "التسوّق بواسطة أمازون" (Shop by Amazon) المميزة، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على استرداد نقدي على مشترياتهم وبطاقات هدايا مرنة. علاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين حجز تذاكر الطيران بسهولة مباشرة عبر التطبيق، الذي سيوفر في المستقبل أيضاً خيار إجراء حجوزات الفنادق والوصول إلى تجارب فعالة من حيث التكلفة.

وقال مروان هادي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "ساهم تركيزنا على التخصيص المحسّن، المدعوم بتكنولوجيا سايتكور، في تحسين وظائف تطبيق MORE، وعزز أيضاً تواصلنا مع عملائنا. ويعد فوزنا بجوائز ’سايتكور إكسبيرينس‘ التي تكرّم الشركات التي أحدثت نقلة نوعية مبتكرة في مؤسساتها، بمثابة دليل على سعينا الدائم لتقديم حلول مبتكرة تركز على المستخدم وتضمن له تجربة استثنائية في جميع تفاعلاته مع بنك الإمارات دبي الوطني."

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