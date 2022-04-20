بحصولها على تصنيف (A2) للاستدامة

يعكس تصنيف الاستدامة نجاح ابيكورب في إدماج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتها وعملياتها وإدارة المخاطر

يعكس التصنيف أيضاً شمولية أطر مكافحة الفساد وغسيل الأموال وعدم التمييز والتنوع بين الجنسين

المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، أنها أصبحت أول مؤسسة مالية في منطقة العربية تحصل على تصنيف استدامة طوعي من شركة (V.E.) التابعة لوكالة (Moody’s ESG Solutions)، وهي شركة رائدة عالمياً في إصدار مثل هذه التصانيف.

ووفقاً لتقرير الوكالة، استحقت ابيكورب تصنيف الاستدامة (A2) بناء على قدرتها واستعداديتها لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيتها وعملياتها وإدارة المخاطر، مستندة في ذلك إلى الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الذي طورته الشركة لهذا الغرض.

وصرح الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "إننا سعداء بحصولنا على التصنيف (A2)، والذي يعد ثمرة الجهود الحثيثة التي قامت بها ابيكورب في غرس معايير الاستدامة في شتى عملياتها. إن حصولنا على هذا التقييم العالي من طرف ثالث مرموق ومستقل يرسخ موقعنا كشركة تطبق أفضل الممارسات في تكامل السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويؤكد دورنا المهم كممكّن وداعم رئيسي للتمويل الأخضر في سبيل تحقيق تحول متوازن ومسؤول لقطاع لطاقة في المنطقة العربية."

هذا وذكر تقرير الوكالة أن حصة ابيكورب من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة قد زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بـ 10 نقاط مئوية لتصل إلى 13٪، لافتاً إلى إمكانية استمرار النمو في هذا الجانب مستقبلا لا سيما على المدى القريب، وذلك بفضل نجاح طرح ابيكورب أول سندات خضراء لها في 2021، والذي جاء في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مكافحة التغير المناخي في أنشطة الإقراض والتمويل.

وقد طورت ابيكورب في هذا السياق أطراً ومعايير جديدة لضمان الحوكمة الرشيدة أنشطتها في مجال التمويل الأخضر، بما في ذلك إنشاء لجنة للسندات الخضراء من مختلف الإدارات لضمان توافق المشاريع التي يتم تمويلها عن طريق إصداراتها الخضراء مع هذه الأطر والمعايير.

إلى ذلك أشار الدكتور عتيقة: "يعكس التصنيف التزام ابيكورب بالتنمية المستدامة والشاملة، حيث يفتح إصدار السندات الخضراء أمامنا طرقاً جديدة للاستثمار في المشاريع التي توفر مصادر طاقة آمنة ومتجددة ومعقولة التكلفة للمجتمعات، والتي تتماشى كذلك مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعتمدة عالمياً من حيث مكافحة التغير المناخي، والاستخدام المستدام لموارد المياه، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومنع التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي ".

على صعيد متصل أشار تقرير الوكالة إلى "الأداء المتقدم في ممارسات عدم التمييز والتنوع في الشركة"، لافتاً إلى الارتفاع المستمر في نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، والتي زادت بنسبة 20 نقطة مئوية منذ 2018 لتصل إلى 24٪ في 2020.

كما منح التقرير أيضاً ابيكورب تقييم "متقدم" في مجال مكافحة الفساد، مستدلاً في ذلك بالالتزامات والضوابط الشاملة التي وضعتها الشركة لمكافحة الاحتيال والمخاطر المتعلقة بأخلاقيات العمل، مشيراً إلى أن إطار الحوكمة الرسمي للشركة يغطي جميع الجوانب الموصى بها في المواثيق المختلفة المتعلقة بسياسات ومواثيق مجلس الإدارة وإدارة الموارد البشرية والمخاطر.

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها نحو 4 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ ابيكورب عبر هذا الرابط

للمزيد عن ابيكورب يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.apicorp.org

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