نجحت منصة موني هاش (MoneyHash)، الرائدة في مجال تنسيق المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تأمين تمويل بقيمة 5.2 مليون دولار خلال جولة ما قبل المرحلة أ. وقد قاد هذه الجولة Flourish Ventures، المستثمر العالمي البارز في مجال التكنولوجيا المالية، المعروف بدعم عدد من الشركات الرائدة مثل Chime وFlutterWave. وشهدت الجولة أيضًا مشاركة مستثمرين جدد مرموقين، مثل Vision Ventures السعودية، و Arab Bank Xelerate، وEmurgo Kepple Ventures. وكان من أبرز المشاركين Jason Gardner، مؤسس ومدير تنفيذي سابق لشركة Marqeta، الذي يعتبر هذا استثماره الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستمر موني هاش (MoneyHash)في جذب الدعم المستمر من مستثمريها الحاليين مثل COTU, وRZM Capital بالإضافة إلى Tom Preston-Werner مؤسس Github

مع استمرارها في تحقيق تقدم قوي، نجحت موني هاش (MoneyHash) في إتمام جولة تمويل بذريعة بقيمة 4.5 مليون دولار في بداية عام 2024، مما دفعها في تسريع الابتكار التكنولوجي وتوسيع عملياتها الإقليمية. ومع الانتقال السريع إلى سلسلة ما قبل التمويل” أ” في غضون 12 شهرًا فقط، تبرز موني هاش (MoneyHash) كأحد أبرز قصص النجاح في مجالها، حيث تدعم شراكات استراتيجية مع علامات تجارية رائدة وأداء استثنائي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

المدفوعات تشكل تحديًا كبيرًا في الأسواق الناشئة

يواجه قطاع المدفوعات في الأسواق الناشئة تحديات كبيرة تتمثل في ضعف مؤشرات الأداء والصعوبات التشغيلية. فكل سوق يتمتع بشبكة معقدة من مزودي خدمات الدفع وطرق الدفع واللوائح التنظيمية الخاصة به، دون وجود تكامل أو مواءمة بين المناطق. هذه الفوضوية تؤدي إلى تكاليف تشغيلية مرتفعة، وتسرّب في الإيرادات، وقدرة محدودة على التوسع عبر الأسواق.

“في الأسواق الناشئة، تظل البنية التحتية للمدفوعات غير متطورة بشكل كبير، حيث تصل معدلات الفشل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، بينما تتجاوز معدلات الاحتيال وتخلي العملاء عن سلة التسوق بنسبة تزيد عن ٢٠% مقارنة بالأسواق المتقدمة. ومن خلال تجربتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تُعد من أكثر المناطق تحديًا على مستوى العالم، شاهدنا عن كثب كيف تتحول هذه المشكلات من عامل تمكين للنمو إلى مركز تكاليف ومخاطر”، كما يوضح نادر عبد الرزاق، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة موني هاش (MoneyHash).

يضيف عبد الرزاق، “فرصة حل هذه المشكلة هائلة. في الأسواق الناشئة، تمثل المدفوعات الرقمية جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي حجم المعاملات، مما يشير إلى إمكانات نمو ضخمة خلال العقد المقبل. لقد قمنا ببناء موني هاش (MoneyHash) خصيصًا لمساعدة التجار في التغلب على هذه التحديات المعقدة وتحويل المدفوعات من عبء إلى ميزة استراتيجية”.

موني هاش (MoneyHash): حلول برمجية قوية لأداء مدفوعات متفوقة

تقدم موني هاش (MoneyHash) نظام تشغيل مدفوعات شاملاً مصممًا خصيصًا للأسواق الناشئة، حيث تحول الإعدادات الحالية للمدفوعات إلى محركات عالية الأداء. وتؤكد مرام عليكاج، الرئيس التنفيذي للعمليات في موني هاش (MoneyHash) والقائدة السابقة في شركة Block (التي كانت تعرف سابقًا بـ Square)، قائلة: "لقد بنينا منتجنا بناءً على فهم عميق لتحديات الأسواق الناشئة الفريدة. بدلاً من ترك التجار يعانون من الحلول المجزأة، نقدم مجموعة موحدة تعزز جميع مؤشرات أداء المدفوعات.

تتكامل المنصة بسلاسة مع مزودي المدفوعات الحاليين للتجار، مع تقديم قدرات قوية تشمل: واجهة برمجة تطبيقات موحدة لعمليات الدفع والدفع العكسي، تجربة سداد قابلة للتخصيص بالكامل، توجيه معاملات متطور مع وقاية مدمجة من الاحتيال وتحسين معدلات الفشل، وأدوات تقارير شاملة. كما تعزز هذه المزايا الأساسية بميزات مثل المدفوعات المتكررة، والمحافظ الافتراضية، وإدارة الاشتراكات، وروابط الدفع."

وتضيف عليكاج، “ما يميزنا هو تركيزنا على الأسواق الناشئة جنبًا إلى جنب مع شبكة التكامل غير المسبوقة التي نمتلكها. مع أكثر من 300 واجهة برمجة تطبيقات متكاملة مسبقًا تربط مزودي خدمات الدفع وطرق الدفع عبر أكثر من 100 سوق، نحن لا نحل تحديات اليوم فقط—بل نقوم بتأمين التجار في المستقبل. هذه التغطية الواسعة، مع مجموعة الميزات المتخصصة التي نقدمها للأسواق الناشئة، تضمن أن تتمكن الشركات من توسيع عمليات الدفع الخاصة بها بثقة، مع الحفاظ على مؤشرات أداء متفوقة”.

يعد منتج موني هاش (MoneyHash) بزيادة تتراوح بين 10 إلى 20% في توليد الإيرادات وتقليص تكاليف التوسع إلى السوق والتطوير بنسبة تصل إلى 90%

تقدم موني هاش (MoneyHash) وخططها المستقبلية

تأسست موني هاش (MoneyHash) في أوائل عام 2021 على يد نادر عبد الرزاق ومصطفى عيد، وظهرت من رؤية اثنين من كبار المتخصصين المصريين في التكنولوجيا، مستفيدين من خبراتهم الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير البرمجيات المؤسسية. بعد الإطلاق الناجح لحزمة المنتجات الخاصة بهم في أوائل عام 2024، تمكنت الشركة من ترسيخ نفسها بسرعة كحل مفضل بين المنظمات الإقليمية الرائدة. من بين أبرز المتبنين لها: Tamara، أول شركة مليارية سعودية وأحد اللاعبين البارزين في التكنولوجيا المالية؛ Kitopi، شركة مليارية و قاذد في مجال المطابخ السحابية؛ وBrands For Less، القوة الكبرى في التجارة الإلكترونية العالمية. وقد أسفر تركيز الشركة الاستراتيجي على العملاء من الشركات الكبيرة عن نتائج مبهرة، حيث أصبح هذا القطاع يشكل أكثر من 35% من محفظة عملاء موني هاش (MoneyHash)، مما يمثل توسعًا ثلاثيًّا في عام 2024. وقد أسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تحفيز نمو استثنائي، مما أدى إلى زيادة حجم المعاملات بنسبة 4 أضعاف خلال عام 2024.

سيُضيف أميه أبادهياي اسمه إلى مجلس إدارة موني هاش (MoneyHash). ويؤكد قائلاً: "لقد قامت موني هاش (MoneyHash) ببناء منتج أساسي للمؤسسات يوفر أداءً أفضل للمدفوعات وهوامش ربح أعلى من اليوم الأول. وكنا مستثمرين في المراحل المبكرة مع شركات مدفوعات واسعة تركز على الأسواق الناشئة، ولنا تجربة مباشرة في حجم الفرصة الضخم. إن خبرة الفريق العميقة في المدفوعات وتركيزهم القويعلى العملاء الكبار يضعهم في موقع يمكنهم من الظهور كقادة في أسواقنا الناشئة، بدءًا من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن محظوظون أن نكون جزءًا من هذه الرحلة."

يشرح عبد الرزاق قائلاً: "تعزيز قدرات شركاء رأس المال لدينا مهم بقدر تعزيز عروضنا التجارية ومنتجاتنا". ويضيف: "في سنواتنا الأولى، ركزنا استراتيجيًا على الشراكة مع مستثمرين إقليميين قويين لتسريع اختراقنا للسوق. الآن، مع انضمام Flourish Ventures إلينا، نحن نؤسس قاعدة صلبة للتوسع العالمي. إن وجود صندوق تكنولوجيا مالية متمرس ومعترف به عالميًا كشريك لنا هو أمر بالغ الأهمية لمرحلة النمو التالية التي نمر بها."

تتمتع موني هاش (MoneyHash) بمقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وفريق عمل متنوع مكون من 30 محترفًا موزعين عبر تسع دول، وقد حصلت الشركة سابقًا على تمويل إجمالي قدره 7.5 مليون دولار من خلال جولتين استثماريتين سابقتين. سيتم توظيف رأس المال الجديد بشكل استراتيجي لتسريع اختراق موني هاش (MoneyHash) للسوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما سيتم تمهيد الطريق للتوسع الاستراتيجي في أسواق ناشئة إضافية.

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