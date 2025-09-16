أُعلن عن مذكرة التفاهم خلال النسخة الافتتاحية من مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط في الرياض، حيث تحدد المذكرة خطط التعاون لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتسريع الابتكار الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية، وقّعت شركة "موني جرام"، الرائدة عالميًا في مجال شبكات التحويلات المالية الدولية والمدفوعات للمستهلكين والشركات والمجتمعات، مذكرة تفاهم مع شركة "إنجاز" لخدمات المدفوعات، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في الحوالات بالمملكة. وقد جرى الإعلان عن الاتفاقية خلال النسخة الأولى من مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، المنصة الأبرز لمجتمع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية.

ومن خلال هذا التعاون، ستدمج "إنجاز" البنية التحتية لشبكة المدفوعات العالمية التابعة لـ "موني جرام" في قنواتها الرقمية والفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك تطبيق إنجاز، مما يمكّن ملايين العملاء في السعودية من إرسال الأموال بسرعة وموثوقية. وسيحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى أكثر من خمسة مليارات نقطة رقمية وما يزيد على 480,000 موقع "موني جرام" في أكثر من 200 دولة وإقليم.

وقال أحمد علي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب و شرق آسيا والمحيط الهادئ في "موني جرام": "تُجسّد موني جرام موقعها كواحدة من أبرز شبكات المدفوعات العالمية بفضل قدرتها على الجمع بين الانتشار الدولي والابتكار المستمر. هذه الشراكة مع إنجاز تضمن توفير خداماتنا المالية العالمية، مدعومة بالقوة والثقة التي تتمتع بها إنجاز في السوق السعودي. معًا نعزز الشمول المالي، وندفع الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، ونُرسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد."

تُعد "إنجاز" من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في السعودية ومن أبرز المؤسسات في قطاع الحوالات إقليميًا وعالميًا، حيث تدير أكثر من 140 فرعًا بالمملكة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية متطورة. وتواصل الشركة توسيع منظومتها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة.

وقال بسّام العيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجاز": "في إنجاز، نضع الابتكار ورضا العملاء في صميم استراتيجيتنا، ونحرص على تقديم خدمات مالية متطورة تواكب احتياجات المجتمع. شراكتنا مع موني جرام تعزز خدماتنا المالية، وتوسع وصول عملائنا إلى شبكة مدفوعات عالمية تحظى بثقة راسخة، بما يعزز انتشارنا الدولي ويطور قدراتنا في تقديم الخدمات."

وتُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر أسواق الحوالات عالميًا، حيث يقوم ملايين المقيمين بتحويل الأموال إلى بلدانهم شهريًا. ومن خلال الجمع بين الحضور القوي لإنجاز محليًا والانتشار العالمي لموني جرام، تضع هذه الشراكة معيارًا جديدًا للموثوقية وتجربة العملاء، وتؤكد الدور المتنامي للمملكة كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية.

وبالعمل معًا، تعزز "موني جرام" و"إنجاز" قدرتهما على تقديم حلول مدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وسلاسة لملايين العملاء عبر القنوات الرقمية والفروع في المملكة.

نبذة عن شركة موني جرام:

تربط “موني جرام” العالم من خلال تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بطريقة سلسة، ميسّرة وآمنة للجميع. وتخدم الشركة أكثر من 50 مليون شخص سنويًا في أكثر من 200 دولة وإقليم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة دالاس، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولديها حضور عالمي يشمل مكاتب إقليمية في 36 دولة. وقد حازت "موني جرام" على جائزة "أفضل أماكن العمل" في الولايات المتحدة لأربع سنوات متتالية، تقديرًا لثقافتها المؤسسية المتميزة.

نبذة عن إنجاز :

إنجاز للمدفوعات هي شركة سعودية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتُعد من الأكبر في المملكة مع تركيز قوي وخبرة مثبتة في قطاع الحوالات. وفي هذا المجال، تحتل إنجاز موقعًا متقدمًا بين أبرز شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في الحوالات على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

ومن خلال انتشارها الواسع في مختلف مناطق المملكة عبر أكثر من 140 فرعًا، تجمع إنجاز بين حضورها الميداني وحلولها الرقمية المتطورة لتوفير قنوات متنوعة تلبي جميع احتياجات العملاء. وتتمتع الشركة بشراكات حصرية ورئيسية مع أبرز البنوك الإقليمية وأكبر شركات تحويل الأموال العالمية.

