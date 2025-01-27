القاهرة، مصر: أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع Money Fellows، التطبيق الرقمي للجمعيات أو الادخار والائتمان الدوري (النظام المعروف باسم ROSCA)، وبنك مصر لإطلاق بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقًا في مصر. ستساهم هذه البطاقة في تمكين Money Fellows من تقديم حلول مالية مبتكرة تشمل التخطيط المالي، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الائتمان.

وفي إطار هذا التعاون لتعزيز الشمول المالي، تعمل كل من ماستركارد وبنك مصر وMoney Fellows على تحسين تجربة المستخدمين في الوصول إلى الخدمات المالية؛ حيث يضم النظام المالي الرسمي في مصر 71.5% من السكان. وتتيح بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقاً للمستخدمين الذين يبلغون 16 عامًا أو أكثر مجموعة من الحلول المالية الرقمية الشاملة تشمل إمكانية الشراء عبر الإنترنت وداخل المتاجر، بالإضافة إلى سهولة إجراء عمليات الإيداع والسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي، بجانب خاصية تتبع الإنفاق، والاستمتاع بالعروض والخصومات الحصرية. كما يمكن لمستخدمي Money Fellows الاستفادة من استرداد نقدي (كاش باك) على كل معاملة، ويمكنهم الحصول على البطاقة مجانًا خلال مرحلة الإطلاق.

وبهذه المناسبة، صرح آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد: "يعكس هذا التعاون التزامنا في تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الشمول المالي. ومن خلال إطلاق بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقًا فإننا ندعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، وخاصة للشباب ومختلف فئات المجتمع."

ومن جانبه قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع Money Fellows وماستركارد؛ حيث تمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية." كما أكد أنه من خلال إصدار أول بطاقة ROSCA مسبقة الدفع، يسعى البنك إلى تمكين شريحة أكبر من المجتمع، خاصة الشباب وفئة غير المتعاملين مع البنوك، للوصول إلى حلول مالية آمنة ومتطورة. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية بنك مصر لدفع التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية تواكب الاحتياجات المتسارعة لعملائنا، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة، وذلك لأن قيم بنك مصر واستراتيجياته تعكس التزامه وتفانيه في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع في مصر.

وعلّق أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :Money Fellows "نسعد بكوننا أول من يطلق بطاقة مسبقة الدفع للقطاع الفرعي ROSCA بالتعاون مع شركائنا الموثوقين، ماستركارد وبنك مصر. إن خبرتهم، ونهجهم المبتكر، واستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة تعزز الثقة في إمكانات هذا المنتج. في إطار هذا الدعم، نقدم تجربة متميزة تتماشى مع رؤيتنا للتمكين المالي وتلبية احتياجات المستخدمين من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات المالية وتكاملها."

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في التعاون بين الشركتين الذي انطلق عام 2021، حيث عملت ماستركارد مع Money Fellows على رقمنة نظام الجمعيات المالية (ROSCA)، مما أتاح للمستخدمين مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي ساهمت في توسيع الاقتصاد الرقمي في مصر.

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