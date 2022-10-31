وزير الاتصالات يهنئ فريق Money Fellows على تحقيق هذا الإنجاز الهام الذي يعكس دعم الوزارة المستمر لتعزيز مناخ التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر

يدعم هذا الاستثمار Money Fellows لتصبح المنصة المالية رقم 1 في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025



القاهرة، مصر: أعلنت Money Fellows، إحدى منصات التكنولوجيا المالية المصرية الرائدة، عن الإغلاق الأول لجولتها التمويلية من الفئة (ب) باستثمارات بلغت 31 مليون دولار بقيادة كل من CommerzVentures، وMiddle East Venture Partners وArzan Venture Capital. كما شاركت في الجولة كل من شركة Invenfin، وNational Investment Company، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين مثل Partech، وSawari Ventures، و4DX، وP1Ventures.



Money Fellows هو تطبيق يقوم بالتحويل الرقمي للدوائر المالية أو جمعيات القروض والمدخرات المتجددة (ROSCAs) والمعروفة على نطاق واسع باسم "الجمعية " في مصر وغيرها من الدول العربية، و هو أول من يقدم الجيل التالي من الـ (ROSCAs) الرقمية على مستوى العالم. حيث يمكن للمستخدمين إدارة وتخطيط التزاماتهم المالية بفعالية وتحقيق أهدافهم المالية من خلال المنصة. تقدم Money Fellows بديلا آمناً ومريحاً للتمويل التقليدي بشكل متوافق اجتماعياً وثقافياً، وبتكلفة محفزة وفي متناول اليد. مع مئات الآلاف من المستخدمين النشطين شهرياً، ونمو قوي يصل إلى ثماني أضعاف سنوياً، تمكنت الشركة من أن تصبح واحدة من التطبيقات المالية المفضلة للمصريين.



ستسمح الجولة لـ Money Fellows بتسريع نموها المتزايد من خلال تنويع محفظة خدماتها وزيادة عروض منتجاتها سواء للعملاء من الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى توسعها الجغرافي في أنحاء أفريقيا وآسيا. السوق غير مستغلة إلى حد كبير وناضجة بحيث يمكنها استيعاب حلول ثورية مثل Money Fellows، حيث يستخدم 2.4 مليار شخص الدوائر المالية في جميع أنحاء العالم من خلال القنوات التقليدية.



وتعليقا على هذا الحدث، قال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows: "نحن سعداء بأن نُطلِع الأطراف المعنية ومستخدمينا على أحدث خطوات التقدم والنمو الذي مكن Money Fellows من أن تصبح واحدة من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة في السوق المصرية، مما يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد. لم نكن لنحقق مثل هذا الإنجاز التمويلي الهام لولا الدعم القوي من مستثمرينا الحاليين الذين يفهمون ويدعمون رؤية الشركة، بالإضافة إلى مثابرة وإيمان شركائنا الجدد بالشركة وبقدرة فريقنا على تنفيذ المهمة". وأضاف: "إن الدعم الذي تلقيناه من شركات رأس المال المغامر المحلية والعالمية الرائدة في ظروف عدم الاستقرار وندرة النمو هو دليل على إيمانهم وثقتهم في نموذج أعمالنا وفريقنا، والفرص الواعدة في السوق المصرية".



وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على المكانة المتميزة لمصر فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ حيث تشغل مصر المركز الأول فى عدد الصفقات التى تتم كل عام فى الشركات الناشئة العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثانى فى حجم الاستثمارات وذلك على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لدعم قدرات الشركات الناشئة العاملة بالقطاع وزيادة حجم الاستثمارات المتدفقة من الخارج بها؛ حيث تتضمن الاستراتيجية إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية التى يتم من خلالها إتاحة التدريب للشركات الناشئة، و توفير برامج لتسريع الأعمال، وبرامج حاضنات للشركات الناشئة، وإقامة محافل تشبيك مع المستثمرين من الشركات الرائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من داخل وخارج مصر يتم خلالها إجراء مفاوضات تنتهى بنجاح فى أغلب الأحوال مثلما حدث مع شركة Money Fellows حيث يتم ضخ رؤوس أموال فى الشركات الناشئة تُمكنها من زيادة رقعة نشاطها، وتدعم قدرتها فى تسويق منتجاتها فى أسواق جديدة.



و قالت هانجوي موامبادزي، الشريك الاستثماري في CommerzVentures: "تعد Money Fellows بالفعل قصة نجاح محلية بارزة، ونحن متحمسون بشكل لا يصدق للشراكة معها وهي تبدأ المرحلة التالية من رحلة نموها. قدم أحمد وفريقه الممتاز حلاً تحويلياً سيستمر في تمكين الملايين من تحقيق أهدافهم المالية. فكرة جمعيات القروض والمدخرات المتجددة متأصلة بعمق في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم لعدة قرون، وإنه لأمر رائع أن نرى هذا النموذج الرقمي الجديد القائم على الـ ROSCA يخرج من أفريقيا، ويؤسس نموذجاً موثوقاً به لتقديم الحلول المالية، ووضع معيار جديد لاستخدام الحلول المحلية في توفير الفرص العالمية".



بينما علق كلاً من جاد البستاني العضو المنتدب، وجيرمين بوشناق الشريكة ومديرة العمليات في مصر لشركة MEVP: "يا لها من رحلة ملهمة مرت بها Money Fellows نتابع الشركة منذ إطلاقها ومعجبون بما حققه أحمد وفريقه. إن قدرتهم على بناء مثل هذا النموذج الصعب تمكنهم من توفير خيار تمويل متكرر ويسهل التعامل معه من قبل قطاع كبير من المواطنين الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية. Money Fellows على الطريق الصحيح لتصبح المنصة الرئيسية للخدمات المالية في الأسواق الناشئة. نحن متحمسون للغاية لأن نصبح جزءاً من رحلة الشركة!"



من جانبه، قال ستيوارت جاست، الرئيس التنفيذي لشركة Invenfin: "ستكون رقمنة الدوائر المالية المستخدمة على نطاق واسع والمألوفة ثقافياً محركاً رئيسياً لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي، ليس فقط في مصر ولكن في الأسواق الناشئة الأخرى أيضاً. وتفخر Invenfin بشراكتها مع فريق Money Fellows والمستثمرين المشاركين في تقديم حلول تحويلية في هذه الأسواق الرئيسية وسريعة النمو".



أما ليث زريقات، الشريك في Arzan Venture Capital، فقال: "هذا هو الاستثمار الثاني والأكبر لصندوق Arzan VC Fund III الجديد حتى الآن. تجسد Money Fellows نوع فريق العمل والأفكار والمنتجات التي نحب دعمها. فرق قوية تعمل على الأفكار الكبيرة التي تغير الحياة في جميع أنحاء العالم. وقد أدى الابتكار والتفرد في التكنولوجيا التي طورها الفريق إلى تجربة قابلة للتطوير للغاية بسيطة لمستخدميها الذين اختاروا الابتعاد عن الشكل التقليدي لنموذج جمعيات القروض والمدخرات المتجددة بسبب العديد من العقبات والمخاطر التي تنطوي عليها. نحن متحمسون للعمل مع أحمد والفريق والمستثمرين المشاركين لجعل هذا الحلم حقيقة واقعة وتقديم Money Fellows إلى بقية العالم. "

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