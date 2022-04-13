الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون التجارية لدى "بيما للتأمين" فازا أيضاً بجائزتي التميّز في الإدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة "بيما للتأمين"، خدمة التأمين المبتكرة التابعة لمجموعة اينوك والتي تتخذ من دبي مقراً لها، ثلاث جوائز مرموقة خلال مؤتمر Money 2.0 الذي أقيم من 20 إلى 22 مارس في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، في خطوةٍ تأتي تقديراً لعمل "بيما للتأمين" المتميز في قطاع التأمين والتمويل.

هذا وحازت شركة التأمين المبتكرة على لقب "أفضل شركة"، في حين فاز كل من نيكولا جاريلي الرئيس التنفيذي؛ وإندرانيل جاين رئيس الشؤون التجارية بجائزة "التميز في الإدارة"، فقد اختير 40 فائزاً فقط من بين آلاف الشركات والأفراد الذين تم ترشحيهم للفوز بالجوائز.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز الحصري في مؤتمر Money 2.0 ، هذه الجوائز التي تأتي تقديراً لجهودنا وعملنا الدؤوب المدفوع بالابتكار، وتأكيداً لالتزامنا بالإبداع والرقمنة والابتكار في قطاع التأمين ودعمنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في أهدافها ورؤيتها بعيدة المدى. ورغم مرور عامين فقط على إطلاق عملياتها في هذه السوق التنافسية، نجحت الشركة في تعزيز موقعها كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا التأمين."

يذكر أن "بيما للتأمين" كانت قد حازت العام الماضي على جائزة أفضل حلّ لتكنولوجيا التأمين من مجلة "إنتربرينور الشرق الأوسط"، وفازت هذا العام بجائزة "شركة تكنولوجيا التأمين الأسرع نمواً" من مجلة "ذا جلوبال ايكونوميكس". وبفوزها بهذه الجوائز الثلاث، تمكّنت "بيما للتأمين" من تعزيز مكانتها كشركة رائدة في القطاع مدفوعة بفريق عملها المتمرّس وإدارتها المتفانية.

ويمثّل مؤتمر Money 2.0 حدثاً رئيسياً لتيسير التواصل بين أبرز المحللين الماليين والمبدعين في مجالات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال في العالم. ويهدف المؤتمر إلى تكريم أبرز إنجازات الأفراد والعلامات التجارية في توظيف الأدوات الرقمية، والارتقاء بعمليات الأعمال، وتشجيع الابتكارات الإبداعية في مجالات التأمين، والخدمات المصرفية، والتمويل.

تجدر الإشارة إلى أن نموذج العمل الفريد لشركة "بيما للتأمين" قد صُمم بهدف توفير المزيد من الفرص في الأسواق عالية النمو بالاستفادة من التقنيات الرقمية المتطورة. ونتيجة للنمو القياسي الذي شهدته حصة الشركة في السوق منذ إطلاقها في أواخر عام 2019، أطلقت "بيما للتأمين" باقة متنوعة من المنتجات الجديدة على مدار العام الماضي بالإضافة إلى نظام التأمين على السيارات المبتكر بالدفع لكل كيلومتر. ويمثل منتج "سمارت درايفر" الإضافة الأحدث لمحفظتها المميزة.

وتأتي منتجات "بيما للتأمين" القابلة للتخصيص للتأمين على السيارات والمنازل وتأمين السفر بهدف إثراء أنماط حياة سكان دولة الإمارات، ويمكن للمستخدمين طلب كافة منتجات تأمين "بيما" عبر الإنترنت بسهولة وفي غضون دقائق معدودة.

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نبذة عن بيما

في الربع الثالث 2019، أطلقت شركة بيما للتأمين (www.beema.ae) أول منتج من نوعه لتأمين المركبات في دولة الإمارات العربية، يساعد العملاء على توفير النفقات على المركبات التي تقطع مسافات قليلة ويضمن لهم عدم دفع مبالغ تتجاوز بوليصة التأمين العادية لدى القيادة لمسافات طويلة. ويتيح المنتج الرقمي بالكامل إجراء كافة عمليات الشراء والتجديد عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء إنشاء حسابٍ وإدارة جميع البوليصات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية. وفي الربع الثالث 2021، أعلنت "بيما" عن تحولها إلى شركة شاملة للتأمين عبر الإنترنت عبر توسيع محفظة خدماتها لتشمل خدمات التأمين على المنازل والسفر ، إضافة إلى منتجها المبتكر للتأمين على السيارات. وتأتي "بيما"، خدمة التأمين المبتكرة الأولى من نوعها في السوق والمصممة خصيصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثمرة للتعاون بين "شركة بترول الإمارات الوطنية" (اينوك)،و"مجموعة بوسطن للاستشارات". لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beema.ae.

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