دخلت شركة moLotus، وهي منصة لتفاعل العملاء عبر الفيديو من خلال الهاتف المحمول، في شراكة إستراتيجية مع شركة التميز السعودية - Saudi Excellence، وهي شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة والجيل القادم من الشركات الرقمية ومقرها الرياض لتمكين التحويل الرقمي الهائل والابتكار والتحول في قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية والرياضات الإلكترونية. حيث يَنْصبُ التركيز على الابتكار وإنشاء تدفقات جديدة للإيرادات بهدف تحقيق 1.4 مليار دولار أمريكي في الإيرادات في السنوات الثلاث أو السنوات الأربع القادمة.

انطلقت الشراكة وخرجت إلى حيز الوجود في وقت أصبحت فيه المملكة العربية السعودية السوق الكبيرة والأرض الخصبة التي تتمتع بأكبر إمكانات تسويق عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط. حيث ارتفع عدد اتصالات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية بمقدار 1.3 مليون بين عامي 2021 و 2022 (المصدر: DataReport). كما سيتم توليد 53٪ من إجمالي الإنفاق الإعلاني من خلال الهاتف المحمول بحلول عام 2026 في سوق الإعلانات الرقمية في المملكة العربية السعودية، (المصدر: Statista).

شركة "نوفوسول - Novosol" - وهي شركة عالمية لتكنولوجيا الهاتف المحمول والتي لها بصمة قوية في البلدان الآسيوية - تدخل الآن في سوق المملكة العربية السعودية. حيث تقدم منصة moLotus الفريدة من "نوفوسول - Novosol" طفرة جديدة من إعلانات الهاتف المحمول وتحولًا رقميًا متطورًا، مما يتيح توليد إيرادات جديدة، وخفض التكاليف، واكتساب عملاء جُدد والاحتفاظ بهم على المدى البعيد، وتعظيم قيمة عمر العميل، بالإضافة إلى التشغيل الآلي للعمليات والكثير والكثير من المميزات الأخرى. كما تُساعد شركة moLotus أيضًا شركات الاتصالات والعلامات التجارية في زيادة إيرادات المستهلكين وخلق وتوليد مصادر جديدة للإيرادات من خلال تفاعل العملاء والتحول الرقمي والإعلانات.

moLotus هي منصة تفاعل وتحول مثبتة ورائدة، دخلت في شراكة مع العديد من شركات الاتصالات الشهيرة في جميع أنحاء آسيا مثل Indosat Ooredoo و Vodafone و Airtel و Celcom و Digi والكثير من الشركات ذائعة الصيت. كما تستخدم العلامات التجارية الرائدة مثل Samsung و HDFC و Panasonic و Standard Chartered و HSBC و LÓreal و Amazon المنصة بالفعل لدفع مبادراتها التسويقية والتحولية.

يتطلّع مينهاز لوخاندوالا - Minhaz Lokhandwala، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نوفوسول، إلى تحويل تفاعل العملاء وتحقيق إيرادات عالية للعلامات التجارية وشركاء الاتصالات عبر منصة MoLotus. حيث يكمُن سر القوة الهائلة وراء نجاح شركة نوفوسول في جميع أنحاء آسيا، في خبرته الإدارية المتقدمة تقنيًا في ذكاء الأعمال، مع صفاته القيادية القوية جنبًا إلى جنب مع التركيز على حلول تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق .

تعمل شركة التميز السعودية - Saudi Excellence، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتي تُمثّل حاليا العديد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في العالم في المملكة العربية السعودية، وإدارة الطلب والمدفوعة من قبل مجموعة من الشباب وشركات الاتصالات وشركات النقل.

تم تصنيف المملكة العربية السعودية مؤخرًا على أنها «أفضل صاعد رقمي» بين دول مجموعة العشرين بفضل الدعم الشامل للتحول الرقمي في المملكة كجزء من رؤية 2030. حيثُ تستبدل المملكة العربية السعودية العمليات التقليدية بالعمليات الرقمية. مما يُسهم في تحقيق الجودة والرشاقة في العمليات والكفاءة. والتي يُمكن أن تساعد هذه الشراكة بدورها في تحقيق الهدف الشامل للتحول الرقمي.

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