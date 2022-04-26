يتم استخدام تقنية التوجيه الجزيئي لإنتاج الجيل الأحدث من الأنابيب البلاستيكية O-PVC التي تمتاز بتحمل أعلى الضغوط لإمدادات المياه.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : مؤخراً، وقعت شركة كورس لأنظمة الأنابيب -الشركة المصنّعة لهيبورث في إطار إستراتيجيتها للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- اتفاقية مع شركة Molecor الإسبانية بخصوص أنابيب O-PVC التي تُعد من أحدث ابتكارات Molecor في الصناعة. توفر أنابيب O-PVC مزايا هائلة من حيث تكلفتها الاقتصادية وتقدم تقنية توصيلاتها ومستويات متانتها العالية وعمرها التشغيلي الطويل، مع ضمان حقيقي لمدة 50 عاماً.

جرى تطوير أنابيب O-PVC باستخدام تقنية حصرية ابتكرتها شركة Molecor، وهي التقنية التي توفر أقصى درجات التوجيه الجزيئي عند الإنتاج. وفي سعيها للتحسين المستمر عبر عمليات البحث والتطوير، ابتكرت Molecor نظامها الحصري لتصنيع الملحقات، والوصلات، ولوازم تركيبات أنابيب PVC الموجهة الجزيئات العالية الكفاءة ذات الخصائص الميكانيكية العالية الأداء.

يقول ماجد مقار، المدير العام لسلطنة عمان والمدير الإقليمي لتطوير الأعمال الجديدة في شركة كورس لأنظمة الأنابيب في معرض حديثه بهذه المناسبة: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع Molecor لنقدم لعملائنا منتجاً مستداماً صديقاً للبيئة عبر دورة عمره التشغيلي المديدة، من لحظة إنتاجه حتى تركيبه واستخدامه إضافة إلى إمكانية إعادة تدويره وإعادة استخدامه مرة أخرى.»

وحول أسباب اختيار شركة كورس لأنظمة الأنابيب لهذه التقنية المتقدمة من Molecor، أكد ماجد مقار أن التكنولوجيا الجديدة مكملة لرؤية كورس، فهي توفر مزايا عديدة من حيث كفاءة الأداء الهيدروليكي والعمر التشغيلي المديد، بالإضافة إلى التوفير في التكلفة الإجمالية للتركيب النهائي نظراً لبنيتها ذات الكتلة الخفيفة وسهولة تركيبها بطريقة التداخل بالدفع.

في نفس الصدد، قال إجناسيو مونيوز الرئيس التنفيذي لشركة Molecor: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة عريقة مثل كورس لأنظمة الأنابيب وتأسيساً على خبراتها الواسعة وسمعتها التجارية الراسخة في السوق، فإن Molecor ستكون قادرة على توفير احتياجات العملاء من أنابيب O-PVC في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هذا وتشتهر أنابيب O-PVC عالمياً بتقنية خاصة ابتكرتها Molecor تعزز جودتها العالية وخصائصها الفيزيائية والميكانيكية الممتازة مع أقل بصمة كربونية عند استخدامها لنقل المياه المضغوطة».

إن استخدام تقنية التوجه الجزيئي في إنتاج أنابيب O-PVC يمنح هذه النوعية من الأنابيب العديد من المزايا من حيث جودة المنتج وخصائصه الميكانيكية. كما يؤدي استخدام تقنية التوجيه الجزيئي للسلاسل البوليمرية إلى تحسين خصائص مقاومة الصدمات والحد من انتشار الشروخ مع تحسين قوة الأنبوب ومقاومة الكلال. ونظراً لاتساع مساحة المقطع العرضي المخصص لمرور التدفق في الأنابيب مع تميزها بنعومة سطحها، يتم تحقيق وفورات في تكلفة الضخ طوال فترة العمر التشغيلي للأنابيب. ختاماً، أثبت أداء أنابيب O-PVC على المدى الطويل أنها البديل المستدام الأفضل من أي مواد أخرى مرشحة للاستخدام في المجال، فأنابيب O-PVC بطبيعتها ليس لديها قابلية للتآكل كما أنها تتمتع بخاصية المقاومة العالية لتأثير جرعات المواد الكيميائية الشائعة الاستخدام التي تمر عبرها.

إن Molecor هي الشركة الوحيدة في العالم التي تنتج أنابيب O-PVC ذات قطر اسمي داخلي حتى 1200DN، وفي فئات تتحمل الضغط من 12.5 إلى 25 بار. كما أن شركة Molecor هي أيضاً المنتج الوحيد للملحقات والوصلات ولوازم تركيبات أنابيب O-PVC.

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حول شركة كورس لأنظمة الأنابيب ش.ذ.م.م

كورس لأنظمة الأنابيب واحدة من الشركات الرائدة في مجال أنظمة الأنابيب الهندسية المستدامة المستخدمة في مشاريع الإنشاءات والتشييد في منطقة الشرق الأوسط. تأسست كورس منذ أكثر من 40 عاماً مضت باسم هيبورث، التي ما زالت واحدة من العلامات التجارية الخاصة بنا حتى اليوم، مع علاماتنا الأخرى: جورج فيشر ووافن وداكتا.

تلتزم كورس لأنظمة الأنابيب -بناءً على خبراتها الإقليمية وما تتمتع به من دراية فنية عالمية- بأن تظل الشريك المفضل لجميع عملائها، وأن تستمر في تطوير أفضل أنظمة الأنابيب وإنتاجها وفقاً لأعلى المستويات. نصنع في شركة كورس لأنظمة الأنابيب أنظمة الصرف الصحي، وتركيبات صرف المياه العادمة، وأنظمة الضغط لشبكات توزيع الغاز والمياه، كما لدينا أنظمة متكاملة لحماية الكابلات إضافة إلى منتجات المواد البوليمرية التركيبية الاصطناعية لحلول مشكلات الهندسة المدنية، وجميعها تعزز مستويات المرونة العمرانية نحو بناء بيئة صحية تضمن مستقبلاً مستداماً أفضل.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.coryspiping.com

حول شركة MOLECOR

شركة Molecor إسبانية متخصصة في تصنيع الأنابيب من مادة PVC كما تصنع ملحقاتها، ووصلاتها، ولوازم تركيباتها، تعمل على تطوير تقنية التوجيه الجزيئي المستخدمة في صناعة أنابيب المياه المضغوطة. في 2006، أسس شركة MOLECOR مجموعة من المتخصصين المؤهلين ذوي الخبرة المثبتة في هذا المجال، وقد نمت بشكل ملحوظ حيث قدمت حلولاً فعالة ومبتكرة لتطوير تقنيات تصنيع الأنابيب وملحقاتها ووصلاتها ولوازم تركيبها من مادة O-PVC؛ مما يضعها في مصاف الشركات العالمية الحالية في هذا القطاع المتخصص. تضم أصول رأس المال البشري لشركة MOLECOR فريقاً متميزاً يُعد أعظم أصول الشركة وأساسها الذي تستند إليه ابتكاراتها المستمرة.

منذ 2006، رسخ النمو المتسارع والتحسين المستمر للمنتجات والعمليات والرؤية ذات الحدين مركز MOLECOR كشركة مصنّعة للتقنيات المتقدمة ولأنابيب O-PVC وملحقاتها ووصلاتها ولوازم تركيباتها، فأصبحت شركة عالمية رائدة حالياً في هذا القطاع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://molecor.com/en

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بريد إلكتروني: smahanty@corys.ae

ألمادينا بلوسكيز

رئيس التسويق

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فاكس: 884 682 916 34+ almudena.blazquez@molecor.com