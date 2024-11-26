القاهرة: أعلنت شركة MODAD العقارية، إحدى شركات مجموعة MODAD ، الرائدة في مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري، عن توقيع بروتوكول تعاون مع ثلاث شركات رائدة في القطاع العقاري لتنفيذ مشروع سيكتور، وذلك ضمن جهود الشركة لتنفيذ وتسليم مشروعات عالية الجودة قبل المواعيد المحددة. وتضم الشركات التي تم التعاقد معها:

Leading Blocks: المقاول العام لمشروع سيكتور 1 وسيكتور 2 وسيكتور 3، والذي يتمتع بفريق عمل بخبرة تمتد لأكثر من 30 سنة في تقديم الحلول الهندسية ومقاولات البناء في مصر والشرق الأوسط.

مجموعة المهندسين الاستشاريين (ECG): مكتب ادارة المشروع، بخبرة تزيد عن 50 عامًا في الهندسة المعمارية، والمدنية، والكهروميكانيكية، وإدارة المشاريع.

مكتب ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية: استشاري الإشراف على تنفيذ المشروع، وهي شركة استشارات هندسية ذات سجل حافل منذ تأسيسها في عام 1997.

هذا التعاون يهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتعزيز الكفاءة في تنفيذ مشروعات MODAD العقارية، لضمان تسليم مشروعات متميزة بأعلى معايير الجودة، وهو جزء من رؤية الشركة التي تضع العملاء في المقام الأول لاستراتيجياتها. من خلال هذه الشراكة مع شركات ذات خبرات طويلة، تعزز MODAD التزامها بتقديم حلول عقارية مبتكرة ومستدامة تلبي طموحات العملاء وتواكب التطورات العالمية.

يمثل مشروع سكتور استثماراً كبيراً وحيوياً في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وداعماً لأهداف مصر في النمو الاقتصادي والتحول الحضاري. وتلتزم MODAD بتقديم مشاريع عقارية متميزة تتجاوز التوقعات، وستُمكّن هذه الشراكة من تسريع الإنجاز وتحقيق رؤية الشركة في تطوير مساحات تخدم الأجيال القادمة. وتسعى للتفوق على نفسها والارتقاء بمعايير الجودة في كل ما تقوم به، وهو ما يعكسه هذا التعاون الاستراتيجي مع شركات رائدة في مجالاتها.

يتميز المشروع بموقع استراتيجي في العاصمة الإدارية الجديدة، بقلب الحى المالى والادارى، وبالقرب من القصر الرئاسي، حي السفارات، والبنك المركزي، مع سهولة الوصول إلى طرق السويس والعين السخنة والطريق الدائري الأوسطي وخط القطار السريع. يوفر المشروع بيئة مثالية تجمع بين العمل والترفيه بفضل بنيته التحتية المتطورة. وتحرص MODAD على تطبيق أحدث التقنيات والمواصفات في كل مراحله لضمان تقديم منتج عقاري إداري عالي الجودة.كما يركز المشروع على خلق بيئة عمل مرنة ومحفزة، حيث تتميز وحداته بتصميمات متطورة وتقنيات حديثة، مما يساهم في تشجيع الابتكار ودعم نمو الشركات، ليصبح الخيار الأمثل للشركات التي تسعى لتحقيق التميز في بيئة عمل متكاملة.

بفضل هذا التكامل بين خبرات MODAD وخبرات شركائها، تعمل MODAD على تقديم تجربة عقارية فريدة تلبي احتياجات السوق، من حيث التصميم المعماري المتميز، والجودة العالية، والاستدامة البيئية. هذا ما يعكس التزامها بتطوير مشروعات تعبر عن أحدث الاتجاهات في عالم العقارات.

جدير بالذكر تقدم MODAD الرائدة في مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التي تساهم بصورة فعالة في مختلف القطاعات على مستوى انحاء الجمهورية، اعتماداً على خبراتها الممتدة في السوق المصري، استطاعت خلالها أن توفر خدماتها في معظم أنحاء الجمهورية. كما تعمل المجموعة في السوق المصري كمستثمر مسئول لتحقيق العائد الثلاثي الأبعاد اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، حيث تسعى "مؤسسة MODAD للمسئولية المجتمعية" لتحقيق الأثر الإيجابي على المجتمع المحلي من خلال العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية.

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