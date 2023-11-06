خدمة اقتران بيانات تجوال الموبايل "Mobile Peering" متاحة الآن على منصة المنامة Manama IX**

المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن أحدث خدماتها وهي خدمة اقتران بيانات تجوال الموبايل "Mobile Peering" والمتوفرة على منصة المنامة لتبادل الإنترنت (MN-IX) لأعضاء المنصة، وتعد شركة بتلكو هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدم هذه الخدمة، والمتمثلة في كونها حلًا للربط البيني للأنظمة المفتوحة، إلى جانب كونها تُمكن مشغلي خدمات الموبايل ومزودي خدمة IPX من تبادل بيانات التجوال للموبايل عالميًا بشكل آمن.

تتميز هذه الخدمة بعدة مميزات بما في ذلك تعزيز كفاءة الشبكة وتقليل زمن الاستجابة، وذلك من خلال إنشاء روابط مباشرة بين مزودي خدمات الموبايل على منصة المنامة (MN-IX)، كما يؤدي تبادل بيانات الموبايل مع شبكات الموبايل الأخرى إلى تجربة تجوال أفضل لزبائنهم. بالإضافة إلى ذلك، تلغي هذه الخدمة الحاجة إلى الدفع لطرف ثالث لنقل حركة تبادل البيانات، وبالتالي تقليل التكاليف الإجمالية، مما يمكن مزودي خدمات الموبايل من توفير خطط بيانات تجوال أكثر تنافسية.

والجدير بالذكر أن شركة بتلكو مستمرة في تنويع وإضافة الخدمات إلى محفظتنا، لنقدم لزبائننا مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المستمرة، وتتمثل رؤية الشركة من خلال Manama-IX في أن تكون المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مساهمتها في تطوير خدمات الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء المنطقة.

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