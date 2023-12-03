تستهدف هذه الاتفاقية تسهيل الاستثمار في المعادن النفيسة لقاعدة واسعة من العملاء من خلال حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي

القاهرة: أعلنت اليوم «بيتابس مصر»، الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في مجال المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «منجمmnGm - »، وهي منصة المعادن الثمينة الرقمية والموزع الحصري لشركة Gold Net Trading «GNT»، التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة والمتخصصة في مجال تداول المعادن الثمينة. وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار في المعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب، وذلك من خلال توفير تجربة دفع آمنة وميسرة عبر القنوات المختلفة المعترف بها من الجهات التنظيمية.

وفي هذا السياق أعرب كريم عيادة، المدير العام لشركة «بيتابس مصر»، عن سعادته بهذا التعاون الناجح مع «منجمmnGm - » الرائدة في مجال المعادن الثمينة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها «بيتابس مصر» في صدارة قطاع المدفوعات الرقمية، بفضل الخدمات الابتكارية التي تقدمها الشركة. وأضاف عيادة أن هذه الشراكة تؤكد على الالتزام المتجدد للشركة بتسهيل المعاملات المالية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الشركة تدرك أهمية الذهب باعتباره وسيلة استثمارية تقليدية وموثوقة وذلك من منطلق درايتها الكبيرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد عيادة على أن توفير تجربة الدفع الرقمي لشراء وتداول الذهب سيحقق نجاحًا كبيراً في السوق المصري، لأنه سيوفر طريقة بسيطة وآمنة لتعزيز تجربة المستثمرين في تداول هذا المعدن النفيس، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز قدرة العملاء على تنويع وحماية محافظهم واستثماراتهم المالية في العقود الآجلة.

ومن ناحية أخرى، أكد مينا ويليام، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «بيتابس مصر»، على اعتزازه بالتعاون مع «منجمmnGm - »، واحدة من كبرى الشراكات الرائدة والمتخصصة في مجال تداول المعادن الثمينة في السوق المصري، مشيرا ً إلى أن هذه الشراكة سوف تعزّز من تجربة قبول المدفوعات وذك عبر إتاحة العديد من الخيارات التكنولوجية المتطورة لعملاء «منجمmnGm - » بطريقة آمنة وسهلة وتتسم بالشفافية. وأضاف ويليام أن هذا التعاون سوف يساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها خطط «بيتابس مصر» لتوسيع نطاق عملياتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وإلى جانب استخدام البطاقة في شراء الذهب مباشرة من «GNT»، سوف يتم إجراء المدفوعات باستخدام البطاقات من خلال «منجمmnGm - »، وهو ما سيتيح للعملاء شراء وبيع وتخزين وطلب تسليم ذهب 999.9 (عيار 24) بشفافية وأمان من خلال طريقة إلكترونية بسيطة. ومن خلال «منجم» يمكن للعملاء شراء الذهب بحد أدنى 0.1 جرام. أو شراء سبائك فعلية بحد أدنى 8 جرام (عيار 24).

ومن جانبه، أشار الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة»، إلى أن هذه الشراكة تعد تتويجاً لجهود الشركة وتأكيدًا على المهمة الأساسية لشركة «منجمmnGm - » والمتمثلة في تسهيل الاستثمار في المعادن الثمينة وتعظيم القيمة لجميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات عند تداول الذهب والتي تتّسم بسهولتها وتخضع لأعلى معايير الشفافية والموثوقية كما أنها معترف بها من الجهات الرقابية.

ومن جانب آخر، صرح محمد عامر، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة «إيفولف للاستثمار القابضة»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية الشراكة مع «بيتابس مصر»، الشركة الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال تداول واستثمار الذهب في مصر، فهي تجمع بين المنهج الابتكاري لمنصة «منجمmnGm - » في استثمار المعادن الثمينة، والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها «بيتابس مصر» في قطاع حلول الدفع الرقمي الآمنة والفعالة، وهو ما سيوفر للعملاء المصريين باقة من الحلول السلسة والموثوقة لتداول الذهب.

ومن الجدير بالذكر أن «بيتابس مصر» قامت على مدار الأعوام الماضية بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها ڤاليو، ووفرها، وبيميس ومجموعة فنادق جاز وفنادق شتيجنبرجر وجامعات المعرفة الدولية ومزادات. وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على تفانيها في تعزيز مجال التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة بوجه عام.

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عن شركة «بيتابس مصر»

تعد «بيتابس مصر» أفضل شركة ابتكارية مزودة لحلول الدفع الرقمية وقد تأسست بموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة في مجال تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech) وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتزود بيتابس مصر التجار بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن بيتابس تدعم باقة متكاملة من أساليب المدفوعات الإلكترونية كما تتواجد علامتها التجارية في العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

«بيتابس» هي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا والتي أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

وقد استهلت الشركة أول تعاملاتها عبر بوابة الدفع عام 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات والأسواق العالمية، وذلك بسرعة وبصورة آمنة.

وتقوم الشركة بتوفير البنية الأساسية لحلول المدفوعات بين الشركات، ويتضمن ذلك الفواتير الرقمية للشركات ورمز الاستجابة السريع (QR) ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ونقاط البيع الإلكترونية ومنصات التبديل، وهو ما يتيح لها تسهيل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المتاجر الكبيرة والصغيرة.

وعلى مدار عشر سنوات نجحت «بيتابس» في تطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني التي ساهمت في إحداث تغيير جذري في هذا القطاع الواعد، ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا للربط بين الشركات العاملة في السوق الذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات.

وفي عام 2021، أطلقت الشركة "PT Touch"، وهو أول الحلول الإلكترونية لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يعمل على تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكتروني (POS). وفي عام 2022، نجحت شركة «بيتابس» في تحقيق قفزة كبيرة فيما يتعلق بمدفوعات الجيل الجديد وذلك بعد أن قامت بإطلاق منصة الجيل الجديد من المدفوعات الإلكترونية "PayTabs SwitchOn®" وهي منصة مملوكة لها بالكامل ومعترف بها عالميًا. وتتيح هذه المنصة الجديدة عملية موحدة للمدفوعات والتي تساعد الحكومات والمؤسسات الكبرى لتصبح منصات مستقلة بذاتها للمدفوعات بما يساهم في خدمة القطاعات التي تعمل بها على أكمل وجه.

وخلال عام 2022، نجحت الشركة في الاستحواذ على منصة التجارة الاجتماعية التركية «بيميس» وهو بمثابة استكمال لمحفظة استثماراتها الحالية في مجال البيع بالتجزئة. كما حصلت الشركة مطلع عام 2023 على اعتماد شركة "المدفوعات السعودية" كبوابة للمدفوعات.

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر. وتعمل الشركة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف، حيث يضم فريق العمل مجموعة من الموظفين متنوعي ومتعددي الثقافات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://site.paytabs.com/ar/

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efg-hermes.com

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efg-hermes.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة:

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن منصة «منجم»

«منجم» هي منصة المعادن الثمينة الرقمية الرائدة التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة، والتي تتيح للعملاء شراء وبيع وتخزين وطلب تسليم ذهب 999.9 (عيار 24) بأمان وشفافية. ومن خلال منجم يمكن للعملاء شراء الذهب إلكترونيًا بحد أدنى 0.1 جرام، أو شراء سبائك فعلية بحد أدنى 8 جرام (عيار 24). حيث تقدم منجم للعملاء ذهبًا من مصاف معتمدة عالميًا، ويتم تأمينه من قبل مزودي التأمين الأكثر ثقة.

وتتطلع منصة «منجم» إلى مواصلة تزويد العملاء والمستثمرين بإمكانية الوصول إلى الذهب من المصاف المعتمدة علميًا بكل سهولة من خلال قنوات دفع معتمدة وتتسم بالشفافة.

وبدأت شركة Gold Net Trading (GNT)، الذراع التجاري لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة»، عملياتها في أكتوبر 2019 بهدف تقديم أول صانع لسوق الذهب في مصر يتوافق مع معايير الهيئة المستقلة للمعادن الثمينة (LBMA)، وبالتالي تحديد أسعار الذهب LBMA والامتثال لها في مصر.