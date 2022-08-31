انطلقت شركة MLS للتكنولوجيا العقارية وهي الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري، وتركز الشركة على تقديم خدمات عقارية تعتمد على التكنولوجيا لخدمة الشركات العقارية والعملاء سواء كانوا بائعين أو مشترين، كما تستهدف الشركة تحقيق ملياري جنيه مبيعات خلال عامها الأول.



قال علاء فاروق، المدير التنفيذي لشركة MLS للتكنولوجيا العقارية، إن الشركة كيان جديد قوي يقدم عروضا حقيقية وواقعية للعملاء الباحثين عن الاستثمار أو تملك العقارات، ويضم هيكل مساهمي الشركة خبرات قوية على رأسها المهندس خالد ممدوح والذى يمتلك خبرة قوية فى مجال التسويق الإلكتروني تمتد لأكثر من 15 عاما.



وأوضح أن الشركة لديها موقع عقارى متخصص هو Mls.eg ، والذي يضم أكثر من 400 مشروع بالتجمع الخامس وأكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف وحدة عقارية ما بين إدارية وتجارية وسكنية وساحلية.



وأشار إلى أن الموقع يضم منصة رقمية عقارية مصممة وفقا لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التسويق العقاري، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة للتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات، لافتا إلى أن فكرة الشركة تتناسب مع خطة الدولة لتدشين مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة.



وأكد أن الشركة لديها خطط واضحة للتعامل مع المشكلات التي تواجه المطورين والعملاء في التسويق العقاري، وذلك بالاعتماد على فريق مدرب بالكامل، وتستهدف الشركة التوصل للعملاء عن طريق محركات البحث المتطورة والذكاء الاصطناعي الخاص بالموقع.



وأضاف أن السوق العقاري سوق قوي قائم على الطلب الحقيقي ويدعم هذا الطلب النهضة العمرانية التي قامت بها الدولة خلال ال8 سنوات الأخيرة وتدشين جيل من المدن الجديدة، وتقديم فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي عناصر تجعله الأفضل مقارنة بباقي الأسواق.



وكشف عن خطة الشركة التوسعية في جميع المحافظات لما تشهده من تنمية عمرانية كبيرة والوصول إلى 15 فرعا في وقت قريب، وتمتلك الشركة حاليا 3 فروع بمدينة نصر والتجمع الخامس والمعادي، وتستهدف الشركة خدمة العميل من خلال توفير الوحدة العقارية المناسبة سواء كان الهدف منها للاستثمار أو السكن.

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