أبوظبي - وقّعت "لهب"، الشركة الوحيدة لتصنيع الذخائر في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، ثلاث اتفاقيات مع مجموعة "أسان"، رائدة تصنيع الذخائر وقنابل الطائرات في تركيا، بهدف توريد مكونات الذخائر الجوية من طرازات "أم كي MK " ، إلى جانب تعزيز حضورها العالمي.

ووقّع الطرفان الاتفاقيات الثلاثة على هامش فعاليات معرض "ساها اكسبو 2024"، المُقام في إسطنبول بتركيا. وتم تصميم تلك الاتفاقيات لتلبية أهم احتياجات العملاء المحليين ومتطلبات القارة الأفريقية من الذخائر الجوية. ستوسّع الشراكات الاستراتيجية نطاق وصول مجموعة "ايدج"، كما ستعزز وستنوّع محفظتها من حلول الذخائر الجوية المتطورة، ما يرسّخ مكانتها كرائدة عالمية ضمن قطاع الدفاع.

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستزود "لهب" مجموعة "أسان" بذخائر من طرازات "أم كي MK " ، مع تركيز على خدمة العملاء عبر أنحاء القارة الأفريقية. وسترعى الاتفاقية كذلك النمو المشترك عن طريق تسهيل تبادل الموارد والخبرات بين الطرفين.

بينما تشهد الاتفاقية الثانية تنويع محفظة "لهب" من المنتجات عن طريق دمج ذخائر "أم كي MK " المجهزة وفق بنية وارسو، بدعم من "أسان" لتلبية المتطلبات التشغيلية لعملائها الحاليين.

كما سترتقي الاتفاقية الثالثة بمكانة "أسان" كمورد رئيسي لشركة "لهب"، إذ ستزودها بمكونات ذخائر "أم كي MK " التي تتوافق مع معايير حلف الناتو المعتمدة. كما يُوطّد ذلك التعاون سلسلة توريد "لهب" ويضمن استمرار توافر ذخائر عالية المستوى من شأنها أن تُلبي المعايير العالمية للجودة.

من جهته، أشار حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُمثّل هذه الاتفاقيات مع مجموعة "أسان" خطوة محورية لتقوية شراكاتنا الدولية وتوسيع حضورنا العالمي، ما يعدّ عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية التصدير التي تعتمدها مجموعة "ايدج". وعبر المواءمة مع أهداف دولة الإمارات الأوسع ضمن مجال تنمية الصناعة والصادرات الدفاعية، نعمل دوماً على تحسينن مستويات قدراتنا الصناعية كما نحرص بدورنا أن نقيم شراكات مفيدة للطرفين تثمر عن إضافة "ايدج" لحلول متقدمة وتنافسية إلى المشهد العالمي."

وأكّد أمين أونير، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أسان": "تهدف "أسان" إلى التركيز على تحسين القدرة الإنتاجية التسلسلية. ونُعدّ من أكبر وأنجح الشركات في تركيا ضمن ذلك المجال. اليوم ، ومن خلال هذه الفعالية الخاصة نتخذ خطوة بالغة الأهمية نحو دخول سوق الدفاع العالمي. عبر توقيع اتفاقية مع مجموعة "ايدج"، نؤمّن مجدداً قدرات وجودة "أسان". خلال السنوات الثلاثة الماضية، عقدت "أسان" و"ايدج" عدة اتفاقيات أثمرت عن تعاون مشترك ومثمر. لا ريب أننا اليوم مهّدنا الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاحات، وسيقودنا ذلك إلى شراكة استراتيجية تتمحور حول مزيد من الموضوعات والإنجازات."

وتبرز تلك الاتفاقيات حرص "لهب" على دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجال تنمية الصناعة والصادرات الدفاعية، وتتماشى مع التزام مجموعة "ايدج" بتطوير تعاونها الاستراتيجي مع قطاع الدفاع التركي.

يمكن للحاضرين إلى معرض "ساها اكسبو 2024" زيارة مجموعة "ايدج" والجهات المشاركة التابعة لها في جناح دولة الإمارات في القاعة 1، منصة 1A-09B، حتى يوم 26 أكتوبر الجاري.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات