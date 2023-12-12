القاهرة: أعلن بنك البركة عن مشاركته في معرض Miss Basket الذي أقيم في مول داون تاون القطامية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، حرصًا منه على دعم فعاليات تعزيز الشمول المالي، وتماشيًا مع جهود البنك المركزي المصري.

وقد جاءت مشاركة بنك البركة في فعاليات المعرض جزءًا من مبادرته "علشان البركة تعم"، حيث عرض البنك منتجات مصرية الصنع لمؤسسات ترعى ذوي الهمم، وهي منتجات من حرف يدوية منها: الخزف والكليم والهاند كرافت والمنسوجات المطبوعة.

وحرصًا منه على نشر الوعي بمبادئ الشمول المالي، نظَّم بنك البركة ندوة تثقيفية في محافظة الأسكندرية لصالح جمعية "دنيتنا" للمكفوفين، حيث عرض فيها ممثلوا البنك مفاهيم الشمول المالي وطرق تطبيقه وأثره الإيجابي على تنمية المجتمع بكل فئاته بما في ذلك ذوي الهمم، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد في مصر.

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