تم إنشاء الشراكة العالمية الجديدة كصندوق عالمي متعدد المصادر وقد تأسس كشراكة استراتيجية على يد صاحب السمو الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي، أحد أفراد العائلة الملكية في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.

نيودلهي، الهند ودبي، الإمارات العربية المتحدة وسان فرانسيسكو: (BUSINESS WIRE)-- تحتل شركة MIRAI JMAC مكانة رائدة في مجال النصائح والاستشارات، وقد أعلنت عن إنشاء MIRAI Capital Global برأس مال أولي يبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار شراكة استراتيجية مع مكتب العائلة الملكية (RFO) في الإمارات العربية المتحدة الخاص بصاحب السمو. الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي. يمثل هذا علامة بارزة مهمة بالنسبة إلى شركة MIRAI JMAC في رحلتها لترسيخ مكانتها كمستشار محل ثقة لدى عدة مقرات أعمال متنوعة ومكاتب عائلات كبيرة (LFOs) في أنحاء مناطق الشرق الأوسط واليابان والهند وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

يقول صاحب السمو الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي “أنوي أن أبني أكبر شراكة عالمية وأداة للاستثمارات لصالح العالم وتعزيز ظهور محفظتي المتنوعة عبر MIRAI Capital Global، وأنا ملتزم بالإلهام لتحقيق تغيير إيجابي وأثر دائم على الأجيال المستقبلية من خلال نهجنا الشامل المبتكر. انضموا إلينا بينما نجمع قادة الغد ليعملوا على تحقيق عالم أفضل".

يصرّح Dunston Pereira، رئيس مجلس إدارة المجموعة في المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي “نستهدف تعزيز نقاط القوة المتفردة والموارد لدى كل من مكتب العائلة الملكية والابتكار في مجال ريادة الأعمال لخلق عالم أكثر ترابطًا وشمولية باستخدام MIRAI Capital Global، نحن ملتزمون برعاية بيئة تركز على الطموحات وتحققها لرواد الأعمال مع الالتزام بقيم التقاليد والنزاهة والمسؤولية التي تشتهر بها العائلة الملكية".

بقيادة السيد Pranav Jyoti، مسؤول الاستثمار الأولي في المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي، وكذلك المدير الإداري الإقليمي للاستشارات لعدة مكاتب أسرية والشريك التنفيذي للمكتب الملكي، قدمت شركة MIRAI JMAC استشارات لأكثر من 100 مكتب أسري في جنوب شرق آسيا والهند، لتبني إرثًا من الأعمال وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار أمريكي منذ عام 2015. كما أن الشركة تمثل إحدى أكبر المكاتب الإقليمية المتعددة الأسر وشركات الاستشارات المتعلقة بالنمو، حيث تملك قاعدة عملاء في أكثر من 10 مدن في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة واليابان.

يقول Pranav Jyoti، المشارك في تأسيس MIRAI Capital Global ومديرها الإداري “هدفنا في شركة MIRAI JMAC هو ربط مكاتب العائلات الكبيرة بالفرص الاستثمارية الاستراتيجية وMIRAI Capital Global تمثل ثمرة تلك المهمة. منذ عام 2018، حققت المكاتب العائلية في الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 248% ليتجاوز عددها 2,000 اليوم. عملت شركة MIRAI JMAC على تيسير تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة بما يساعد التوسع في أعمالهم الأساسية والشراكات مع مكتب العائلة الملكية. من المتوقع أن هذه المكاتب قد تشارك بنسبة 30% (100 مليار دولار أمريكي) لتمويل الإنشاء بحلول عام 2025. في MIRAI Capital، نستهدف تعزيز رأس المال الذكي هذا ليصبح الاختيار الأول لرواد الأعمال ومديري التمويل الذين يسعون إلى التوسع العالمي. نحن نتجاوز الاستثمار لنجسد فريقًا من البنائين في إطار شراكة مع رواد الأعمال للاعتماد على شبكة MIRAI JMAC الضخمة من رؤساء مجالس الإدارة ورواد الأعمال الناجحين عالميًا بما يضمن إنشاء ميراث مؤثر وانتقاله عبر عدة مناطق عالمية".

شارك في تأسيس MIRAI Capital Global كل من Pranav Jyoti وPuneet Pandit، وهو مسؤول تقني مخضرم ورائد أعمال في وادي السيليكون. سيشغل Puneet منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة في MIRAI Capital Global وبناء فريق من الشركاء الإداريين الإقليميين. سيقع المقر الرئيسي للشركة في وادي السيليكون في كاليفورنيا وسيكون له هيكل صندوق متعدد المصادر متوزعة على الإمارات العربية المتحدة والهند واليابان وجنوب آسيا. تستهدف MIRAI Capital Global التوصيل بين الشرق الأقصى والغرب مع الاعتماد على الإمارات العربية المتحدة كنقطة ارتكاز واستخدام الهند وجنوب شرق آسيا كسوق استهلاكية.

يركز استثمار MIRAI Capital Global على "صندوق صناديق" للكيانات ذات رأس المال المشترك والأسهم الخاصة التي تسعى إلى المشاركة في أسواق النمو الكبير في الهند والإمارات العربية المتحدة وسيقودون استثمارات في شركات ناشئة محددة وتتوافق بالإضافة إلى ذلك في التمويل المستند إلى المشاريع مع فرص الدين المشترك في الإمارات العربية المتحدة. سيتضمن التركيز على صناعة محددة الذكاء الاصطناعي والتقنية المتطورة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والعقارات والبنية التحتية. ستكون الشراكة مع مكتب العائلة الملكية محورية في تحديد الفرص المتوافقة مع رؤيتنا المشتركة لتحقيق نمو مستدام وأثر عالمي إيجابي على الإمارات العربية المتحدة.

يقول Puneet Pandit، المشارك في التأسيس ورئيس مجلس إدارة المجموعة في MIRAI Capital Global “ستمثل MIRAI Capital Global عامل تغيير بنهجها للتمويل المتعدد الطبقات وتركيزها الاستراتيجي على الربط بين الاقتصادين المزدهرين في كل من الهند والإمارات العربية المتحدة باستخدام الابتكارات الجديدة من الغرب. نحن نراهن بشدة على مكاتب العائلات ورواد المشاريع التسلسليين الذين من المرجح أن يؤثروا في العالم من خلال الابتكار المستند إلى التقنية والذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون إلى جانب البنية التحتية والأسواق كثيفة الاستهلاك مثل الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ستقوم استراتيجيتنا الاستثمارية على نهج مستند إلى البيانات وإمكانيات توريد متخصصة والتزام ثابت بالتعاون ذي المغزى مع رواد الأعمال".

سيتولى القادة التالية أسماؤهم أيضًا أدوارًا محددة في إطار فريق عمل MIRAI Capital Global:

Vinoth Beemjee: في وجود خبرة تمتد 15 عامًا في مجال الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية، يتمتع Vinoth بمهارة راقية باعتباره شريكًا رئيسيًا وقائدًا إقليميًا لمنطقة آسيا على المحيط الهادئ. إن خبرته في الاستراتيجية والأسهم الخاصة وأسواق رأس المال المشترك تجعله من الأصول كبيرة القيمة في تحديد الفرص الاستثمارية والسعي للحصول عليها. لقد أتاحت القيادة المختلفة من Vinoth مع شهادة EMBA من IIM Lucknow وNICMAR أن يُضفي تحولاً ناجحًا على الشركات. إن رؤاه الثاقبة ونهجه المتبصر يعززان عمليات التعاون المؤثرة، بما يعطي فريقه ميزة تنافسية في مجال الأسهم الخاصة والاستثمار العقاري.

Dhilip Purushothaman: في وجود خبرة تمتد على مدار 25 عامًا في التمويل والتسويق والتحول في الأعمال، يُعتبر Dhilip قائدًا شديد الإنجاز يقوم بدور الشريك الإداري والقائد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لقد عمل على مستوى عدة قطاعات تتضمن البنوك والتقنية المالية والمدفوعات والشركات الناشئة في الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة. تتضمن أدواره المثيرة للإعجاب مؤسسات مرموقة مثل BoA وMorgan Stanley وBNP Paribas وEmirates NBD وDiscover Financial وAmazon Pay. مع حصول Dhilip على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية Booth للأعمال في جامعة شيكاغو ومعهد Jamnalal Bajaj للدراسات الإدارية، فإن تجاربه المتنوعة وخبرته الواسعة يجعلونه قائدًا مؤثرًا بشدة.

Kiran Murthi: في وجود خبرة تمتد على مدار 25 عامًا، يُعتبر Kiran رئيس مجلس إدارة عالي المهارة يقوم بدور الشريك الإداري لشؤون الاستراتيجية والعمليات. تكمن نقاط قوته الأساسية في تحفيز النمو الرقمي على مستوى صناعات مثل الدفع بين الشركات والتجارة الإلكترونية والوسائط وما إلى ذلك. وهو يحمل درجات علمية من IIT Madras وIIM Bangalore. يكمن تخصص Kiran في تمكين الشركات في أثناء مراحل نموها ووضع استراتيجيات فعالة للمبيعات عبر الإنترنت. باعتبار Kiran مستشارًا محل ثقة، فإنه يواصل الإسهام بدور محوري في صياغة الاقتصاد الرقمي في الهند وتوجيه الشركات نحو التوسع العالمي.

حازت MIRAI Capital Global على ثقة أكثر من 100 شركة على قائمة Fortune لأفضل 500 شركة بالإضافة إلى رواد أعمال ناجحين استثمروا بأنفسهم من خلال مكاتبهم العائلية وكرسوا وقتًا ثمينًا للمساعدة في بناء نظام عالمي شامل للشراكات من أجل النمو. لقد تحقق هذا عن طريق الاعتماد على الإمكانيات التنفيذية لدى MIRAI JMAC والنهج الشامل المبتكر الذي تتبعه MIRAI Capital.

لقد أنشأت MIRAI Capital Global، من خلال مكتب العائلة الملكية، مسارًا قويًا للفرص الاستثمارية سيؤدي في النهاية إلى بناء جسر لمسار الهند/الإمارات العربية المتحدة/الولايات المتحدة في عام 2024-2025.

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المصدر: "ايتوس واير"

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Vinoth Beemjee

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