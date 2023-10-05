دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Minnapad، الشركة الناشئة والرائدة التي تمثل تبني اليابان لتقنيات الويب 3.0، اليوم عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، أكبر حدث تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وباعتبارها سوقاً ناشئة للثقافة الشعبية اليابانية في الخارج، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لشركة Minnapad وحلولها التكنولوجية المبتكرة لتقنيات البلوك تشين. وهذا العام، تفخر Minnapad بطرح منتجاتها في المنطقة بالتعاون ع منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في إدخال وإنشاء تقنيات الملكية الفكرية اليابانية والبلوك تشين.

وخلال المعرض، ستقوم Minnapad باستعراض اثنتين من المؤسسات المستقلة اللامركزية التي تحظى بدعم تقنيات البلوك تشين، ضمن نموذج سباق أحدث نقلة نوعية في طريقة تفاعل الجمهور والمبدعين. وعبر الاستفادة من هذا النموذج المبتكر، تقدم Minnapad فرصة فريدة للجماهير والمبدعين للمشاركة في عملية الابتكار والإبداع، الأمر الذي يضمن الملكية الكاملة وتحقيق الأرباح. ويضع هذا النهج الثوري شركة Minnapad في مكانة مرموقة كرائدة في القطاع على مستوى تمكين مبدعي نماذج الملكية الفكرية اليابانية وجمهورهم.

وإضافة للمؤسسات المستقلة اللامركزية السباقة، ستكشف Minnapad النقاب أيضاً عن أحدث نماذج الملكية الفكرية، والتي تجسد التزام الشركة بالارتقاء بسبل إنشاء ابتكارات الملكية الفكرية اليابانية إلى آفاق جديدة كلياً بالاستفادة من إمكانات تقنيات البلوك تشين. وعبر تسخير قدرات هذه التقنيات، تعمل Minnapad على دعم منشئي ابتكارات الملكية الفكرية اليابانية، إذ تمنحهم قدرة أعلى على التحكم بابتكاراتهم، وخلق الإيرادات، والاتصال المباشر بجمهورهم المستهدف.

وتدرك شركة Minnapad الفرص الواعدة التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، الأمر الذي يجعلها منصة مثالية لإطلاق الحلول المبتكرة. ومع إرساء دعائم متينة لها في المنطقة، تهدف الشركة لاستقطاب المزيد من الجمهور والمستثمرين الذين يتقاسمون معها ذات الرؤية المتمثلة بإحداث تحول جذري في قطاع الترفيه عبر إمكانات البلوك تشين.

وفي هذا السياق، قالت فيسبر تشين، الشريك المؤسس في شركة Minnapad: "نفخر بالمشاركة في معرض جيتكس، لنقدم أفضل تمثيل ممكن لتقنيات الويب 3.0 اليابانية. ولاشك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت شغفاً كبيراً بتبني تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، الأمر الذي يجعها سوقاً مثالياً بالنسبة لأعمالنا. ونتطلع قدماً للكشف عن أحدث المشاريع والتفاعل مع رواد القطاع وجمهوره ومبتكريه على حد سواء، لاستشراف المستقبل الواعد لنماذج الملكية الفكرية اليابانية المبتكرة".

يشار إلى أن معرض جيتكس جلوبال يقدم منصة استثنائية لممتهني القطاع التكنولوجي ورواد الأعمال وعشاق هذا المجال للتواصل والتعاون والابتكار. وتدعو شركة Minnapad جميع المشاركين في الحدث لزيارة منصتها المشاركة في المعرض للتعرف عن كثب عن القوة الكامنة في تقنيات البلوك تشين وقدرتها على الارتقاء بإبداعات الملكية الفكرية اليابانية.

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نبذة عن شركة Minnapad

تأسست Minnapad في عام 2022، وهي منصة لإطلاق المؤسسات المستقلة اللامركزية الرائدة ضمن شبكة البلوك تشين Polygon. وتهدف Minnapad، التي تتخذ من اليابان وسنغافورة مقراً لها، إلى تمكين المبدعين والمعجبين بالأساطير والأيقونات اليابانية من خلال توفير منصة للمشاركة في إنشاء نماذج الملكية الفكرية الرائدة. ومع شخصيات بارزة في القطاع، مثل المصمم ومنتج الألعاب الياباني كيجي إينافونه الذي أنشأ إبداعات رائدة مثل Mega Man ومصمم ألعاب الفيديو سيتشي إيشي الذي أبدع لعبة TEKKEN الشهيرة، والذين يقودون عملية إطلاق المؤسسات المذكورة ضمن Minnapad وبدعم من منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، تعمل Minnapad على إحداث تحول جذري في طريقة تعاون المبدعين والمعجبين في قطاع الترفيه.