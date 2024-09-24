الإمارات العربية المتحدة: تستعد Mining Grid، المزوّد الرائد لحلول تعدين البلوك تشين والبيتكوين، لاستضافة حدثها الافتتاحي الأول الذي يركز على النظام البيئي المزدّهر للعملات المشفرة والبلوك تشين في الشرق الأوسط.

وينطلق الحدث في 28 سبتمبر 2024 في دبي، وذلك برعاية ICONX، وسيضم المؤتمر أبرز الخبراء والمتخصّصين وصُنّاع القرار في جلسات نقاشية لاستكشاف أحدث الأفكار والاتجاهات في قطاع العملات الرقمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتوجهات السوق، والمستجدات التنظيمية، والدور المتوسع لمنطقة الشرق الأوسط في المشهد العالمي للعملات المشفرة والبلوك تشين.

وتبرز منطقة الشرق الأوسط اليوم كأحد أهم اللاعبين في فضاء العملات الرقمية وذلك بفضل السياسات المستقبلية والتطورات المتسارعة في هذا القطاع. وتشير دراسات حديثة إلى وجود ارتفاع كبير في تبّني العملات المشفرة، مع نمو عالمي متوقع للسوق بنسبة 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم رائدة عالمياً في تقنية بلوك تشين، يدعمها في ذلك الضوابط الداعمة والاستثمارات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة كبيرة في حصتها من عمليات تعدين البيتكوين في العالم، بنسبة 4% من السوق، ارتفاعًا من 3.7% في العام السابق. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تعدين البيتكوين العالمي إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات المؤسسيّة والتقدم الحاصل في تكنولوجيا التعدين والبيئات التنظيمية المواتية في الأسواق الرئيسية.

وحققت Mining Grid، التي يقودها سمو الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وسليمان الرفاعي ورامي السريدي، نجاحًا ملحوظًا منذ حدث إطلاق منصةMining Race - أو سباق التعدين - الذي أُقيم العام الماضي وتمكّن من اجتذاب مشتركين من جميع أنحاء العالم. ويمثل الحدث المقبل لحظة محورية في نمو الشركة، ويعزّز مكانتها كمنصة رائدة للابتكار في مجال البلوك تشين وتعدين البيتكوين".

وقال سليمان الرفاعي، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة Mining Grid: "يعكس الإطلاق الرسمي لمنصةMining Race في الشرق الأوسط الأهمية المتزايدة للمنطقة في قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة العالمي. وبعد نجاح Mining Rcae في العام الماضي، نحن متحمسون لدعم جهود مجتمع البلوك تشين وتعدين البيتكوين من خلال تعزيز الروابط ذات الأهداف بين المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية. إن هذا الحدث هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام بيئي أكثر شمولاً وازدهارًا للعملات المشفرة".

وقال علي أبو زنجال، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ICONX: "نحن فخورون بدعم ورعاية أول حدث العملات المشفرة والبلوك تشين لشركة Mining Grid وأن نكون جزءًا من رحلتهم. نحن نؤمن بأهمية تعزيز الشبكات القوية وبناء مجتمعات نابضة بالابتكار، ويعتبر هذا الحدث فرصة رائعة لجمع المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر لتشكيل مستقبل قطاع البلوك تشين في المنطقة".

وقال رامي السريدي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mining Grid: "تتمثّل مهمتنا في إحداث جذري في صناعة تعدين البيتكوين من خلال تهيئة البيئة اللازمة لتطوير وإنتاج حلول مبتكرة آمنة ومنصات بريادة أبناء المجتمع".

وتم تصميم الحدث لتعزيز المشاركة وتبادل المعرفة بين المستثمرين المؤسسيين ومبتكري التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة والمتداولين الأفراد، مما يساهم في النمو المستمر لمجتمع بلوك تشين فاعل وحيوي في المنطقة.

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