بلال زهران: نلتزم بتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تساعد المشاركين على إدارة عملياتهم بكفاءة ومرونة واستدامة

القاهرة: أعلنت شركة فودكس، الرائدة في حلول إدارة المطاعم والكافيهات والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تجديد شراكتها مع برنامج Million Pound Menu للعام الثاني على التوالي، بصفتها الشريك التكنولوجي الرسمي للبرنامج. يعرض البرنامج هذا العام عبر منصات ONTV وWATCH It وCBC سفرة، ويتيح للمشاركين فرصة استعراض أفكارهم ومشروعاتهم الطموحة أمام مجموعة من أبرز المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، بهدف الحصول على التمويل والتوسع في السوق.

تأتي هذه الرعاية امتداداً لدور فودكس في تمكين رواد الأعمال في قطاع المطاعم والكافيهات، من خلال توفير أحدث التقنيات اللازمة لتحسين عملياتهم التشغيلية ودعمهم خلال مراحل التقييم أمام المستثمرين في البرنامج. وبموجب هذه الشراكة، توفر فودكس للمتسابقين انظمة متكاملة من حلول إدارة المطاعم القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك أنظمة لإدارة الطلبات والمخزون والمبيعات، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والحلول الذكية للمتابعة والتحليل، التي تساعد أصحاب المطاعم على إدارة وتحسين العمليات داخل المطبخ وخارجه بكفاءة أعلى طوال فترة المنافسة داخل البرنامج.

ولا يقتصر دور فودكس على تقديم الحلول التقنية فقط، بل يشمل تدريباً كاملاً لجميع فرق العمل لدى المتسابقين على استخدام الأنظمة وفقاً لطبيعة كل مفهوم مطعم، من خلال جلسات تدريبية مكثفة تضمن جاهزيتهم للتشغيل بسلاسة تحت ضغط العمل. ويحرص فريق فودكس على التواجد على أرض الواقع يوم التنفيذ الفعلي للبرنامج، لتقديم دعم فني وتشغيلي مباشر لضمان أعلى كفاءة في الأداء.ما يضمن استمرارية الأداء بأعلى كفاءة خلال جميع مراحل المنافسة، في تجسيد عملي لرسالة فودكس ورؤيتها القائمة على تمكين رواد الأعمال وبناء مشروعات ناجحة ومستدامة.

قال بلال زهران، المدير العام الإقليمي لفودكس في مصر والإمارات: "نفخر بتجديد شراكتنا مع برنامج Million Pound Menu للعام الثاني على التوالي، لما يمثله من منصة مؤثرة تدعم رواد الأعمال وتساهم في تعزيز الابتكار داخل قطاع المطاعم والكافيهات في مصر. تلتزم فودكس بتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تساعد المشاركين على إدارة عملياتهم بكفاءة ومرونة، وتمكينهم من تقديم نموذج عمل قوي أمام المستثمرين، بما يسهم في إطلاق وتطوير مشروعات مستدامة وقادرة على المنافسة."

وأضاف: "هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية فودكس التي ترتكز على تمكين رواد الأعمال وتعزيز نمو قطاع المطاعم والكافيهات في مصر والمنطقة، لتمكين رواد الأعمال من تقديم مشروعات قابلة للتوسع وقادرة على المنافسة في سوق سريع التطور". وأشار إلى أن هذه التجربة العملية تمنح المشاركين فرصة واقعية لتجربة الأدوات المستخدمة بالفعل في إدارة آلاف المطاعم في المنطقة، مما يعزز من فرصهم في جذب المستثمرين وتحقيق نمو حقيقي بعد انتهاء البرنامج. كما أكد على مواصلة فودكس الاستثمار في التقنيات والبرامج التي تمنح رواد الأعمال أدوات عملية للنمو المستدام، وتعزز من ازدهار قطاع الأغذية والمشروبات على نطاق أوسع.

جدير بالذكر أن فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والكافيهات والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقوم فودكس بتمكين العلامات التجارية في قطاع المطاعم والكافيهات من التحكم في جميع عملياتها في أي وقت ومن أي مكان. ويعد برنامج Million Pound Menu واحداً من أبرز برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع المطاعم والكافيهات بالشرق الأوسط، يوفر هذا البرنامج منصة تنافسية للمشاركين لعرض أفكارهم وخطط أعمالهم أمام مجموعة من المستثمرين البارزين في هذا القطاع، بهدف مساعدتهم على تحقيق أحلامهم وتطوير مشروعاتهم من خلال الحصول على التمويل والدعم اللازم.

