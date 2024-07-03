واشنطن - أعلن Milken Institute اليوم عن إطلاق مجلس أعمال قادة إفريقيا. يجمع المجلس الذي تم إنشاؤه حديثًا مجموعة من قادة الفكر ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار والاستدامة والابتكار لدعم خطة المعهد لتعميق شبكته ومشاركاته في إفريقيا. سيقدم القادة في هذا المجلس خبراتهم ويقدمون نظرة عامة رفيعة المستوى على المشهد التجاري المتطور في إفريقيا لشبكة Milken Institute واسعة النطاق وأصحاب المصلحة الذين يرغبون في توسيع مشاركتهم في المنطقة.

ويؤكد إنشاء مجلس أعمال قادة إفريقيا جهود Milken Institute لتعزيز التزامه تجاه القارة ويكمل خطة المعهد لتعزيز وجوده في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد شارك قادة بارزون من أفريقيا في مختلف اجتماعات معهد ميلكن كمتحدثين، بما في ذلك رئيس كينيا فخامة الرئيس William Ruto، ورئيس غانا فخامة الرئيس Nana Akufo-Addo، وPatrice Motsepe، رئيس ومؤسس شركة African Rainbow Minerals والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة Motsepe، مما يدل على الاهتمام المتزايد في المنطقة بالتفاعل مع جمهور المعهد العالمي.

قالت Laura Deal Lacey، نائبة الرئيس التنفيذي الذي يقود البرنامج الدولي في Milken Institute: "في خضم المشهد الجيوسياسي المتسارع، وبالنظر إلى إمكاناتها الديموغرافية الهائلة، تستعد إفريقيا للعب دور محوري متزايد في الاقتصاد العالمي". "نحن ندرك التميز في الابتكار والإبداع في إفريقيا. نعتقد أن مجلس أعمال قادة إفريقيا سيلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة أصحاب المصلحة لدينا على التنقل في القارة وتوفير منظور جديد في معالجة القضايا التي تشكل جدول الأعمال العالمي والتي تشمل تغير المناخ والصحة والوصول إلى رأس المال ونقل الطاقة".

في الشهر الماضي، سافرت Esther Krofah، نائبة الرئيس التنفيذي للصحة في Milken Institute، إلى نيجيريا لتقديم إرشادات إستراتيجية حول كيفية الوقاية من السرطان واكتشافه وعلاجه في وقت مبكر في مائدة مستديرة لمدة يوم استضافها المعهد الوطني النيجيري لأبحاث وعلاج السرطان (NICRAT). تشمل مشاركات Milken Institute في إفريقيا برامج العلماء الماليين العالميين، التي تهدف إلى بناء قادة الجيل القادم في السياسة المالية وإدارة الأصول المالية العامة؛ وبرنامج جائزة Milken–Motsepe للابتكار، الذي يدعو المبتكرين ورواد الأعمال العالميين إلى تطوير الحلول التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ وعمل Milken Institute في تطوير أنظمة الإنذار المبكر للتأهب للجائحة في كينيا والابتكار الصحي ومكافحة السرطان في نيجيريا.

تشمل الأحداث القادمة التي تهدف إلى إشراك المجلس وحشد أعضائه حوارًا بين المستثمرين من القطاع الخاص على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع مائدة مستديرة بشأن السياسات في نيجيريا حول مسارات القدرة على تحمل الديون، ومشاركات في قمة Milken Institute للشرق الأوسط وإفريقيا في ديسمبر، بالإضافة إلى ندوات عبر الإنترنت منسقة ومناقشات شخصية وافتراضية مخصصة.

وقال Olugbenga "GB" Agboola، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave وعضو مجلس أعمال قادة إفريقيا: "إن عمل Flutterwave لتمكين المؤسسات العالمية من التوسع في إفريقيا وعبرها، وكذلك قيام الشركات الأفريقية برحلات حول العالم، يتوافق تمامًا مع تركيز Milken Institute على تسخير قوة التكنولوجيا المالية ورأس المال البشري والاجتماعي". "نعتقد أن هذه هي القوى الرئيسية التي ستشكل مستقبل إفريقيا، ومن خلال مجلس أعمال قادة إفريقيا التابع لـ Milken Institute، نتطلع إلى المساهمة برؤانا ووجهات نظرنا في عمل المعهد المتوسع في القارة".

يشمل أعضاء المجلس الافتتاحيون ما يلي: منتدى الاستثمار الأفريقي؛ وBES؛ وCrossBoundary Group؛ وDangote Group؛ وFlutterwave؛ وLateral Frontiers VC؛ وLions Head Global Partners؛ وProsper Africa؛ وProxima Legal؛ وRisCura؛ وSabi؛ وSymbion Power؛ وTofino Capital؛ وUbuntu Group؛ وUnified State Group؛ وWomen 's World Banking؛ وYAATRA Ventures.

لمزيد من المعلومات حول مجلس أعمال قادة إفريقيا التابع لـ Milken Institute وعمل المعهد في إفريقيا، ترجى زيارة www.milkeninstitute.org/africa.

يرجى توجيه أي استفسارات إعلامية حول الإعلان إلى Yeen Chong على ychong@milkeninstitute.org.

حول Milken Institute

Milken Institute هو مؤسسة فكرية غير حزبية وغير ربحية تركز على تسريع التقدم القابل للقياس على الطريق إلى حياة ذات معنى. مع التركيز على الصحة المالية والبدنية والعقلية والبيئية، نجمع بين أفضل الأفكار والموارد المبتكرة لتطوير مخططات لمعالجة بعض القضايا العالمية الأكثر أهمية من خلال عدسة ما هو ملح الآن وما هو قادم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.milkeninstitute.org.

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