· كي بي إم جي توفر قوة ثلاثية: تجمع بين خبرات كي بي إم جي في مجال الأعمال وإجراءات الأعمال مع المنصات المتكاملة السلسة من Microsoft و Informaticaو Snowflake

· يدرك الكثيرون أن البيانات هي الذهب الجديد - لكن على الرغم من الاستثمارات الضخمة، مازالت العديد من الشركات تكافح لتنقيب البيانات واستخلاص المعرفة

· من خلال هذا التحالف الاستراتيجي، يمكن للمؤسسات الإماراتية جني فوائد اقتصادية ملموسة من مبادرات تحول البيانات

دبي: أعلنت شركة كي بي إم جي لوار جلف، عن شراكتها الاستراتيجية مع Microsoft و Informatica و Snowflake لتمكين العملاء من الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات الجديدة لتحقيق النمو والكفاءة والتنافسية.

ستعمل كي بي ام جي مع كل من Snowflake, Informatica and Microsoft لتوفير خدمة تقييم الأعمال ونضج البيانات، ومن ثم الأدوات والتقنيات والمنهجيات لدعم إجراءات تحويل البيانات المؤسسية. وتسهم الشراكة الاستراتيجية والتقنية بين كي بي إم جي و Microsoft و Informatica و Snowflake في توفير مستويات عالية من الثقة للوصول إلى حلول قابلة للتطوير، موثوقة ومتكاملة وتتسم بالسلاسة.

وتوجد البيانات في مراكز بيانات المحلية التابعة لشركة Microsoft، وبالتالي تلتزم بمتطلبات الامتثال للبيانات المحلية والأمان والخصوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تقنياتSnowflake و Informatica و Microsoft بإمكانهم من توحيد البيانات المعزولة مسبقًا ودمجها وتحليلها ومشاركتها مع منصة تتطلب ما يقارب الصفر من الإدارة، مما يوفر قابلية توسع غير محدودة، بالإضافة إلى ميزة التزامن والتوافر.

وقال فادي قساطلي لدى شركة كي بي إم جي لوار جلف: "نحن متحمسون للإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، لما لها من أهمية في تحويل الأعمال وجعلها أكثر تنافسية. البيانات هي الذهب الجديد، لكن لا تزال العديد من الشركات تكافح للاستفادة القصوى مما توفره من إمكانات واسعة، بالرغم من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى. ومازالت المؤسسات مثقلة بالهياكل التنظيمية المعقدة وضوابط وسياسات الوصول إلى المعلومات والقضايا الثقافية وقابلية التشغيل المتبادل عبر كل الأعمال.

وستوفر شراكتنا الاستراتيجية مع Snowflake و Informatica و Microsoft Azure مستوى عالٍ من الثقة في بناء حلول متكاملة وقابلة للتطوير. "

وفقًا لمؤسسة البيانات الدوليةIDC ، فإن 64٪ من المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة تشارك حاليًا في مبادرات ترتكز على الإمكانات السحابية للنجاح1. وستسهم شراكة كي بي إم جي الاستراتيجية مع Snowflake و Informatica و Microsoft في تلبية متطلبات هذا السوق المتنامي لتحقيق النمو الاقتصادي بالاستعانة بالتقنيات الجديدة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط: https://home.kpmg/ae/en/home/services/advisory

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كي بي ام جي انترناشيونال

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. يتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.

تعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

لمزيد من التفاصيل عن هيكلنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني home.kpmg/governance.