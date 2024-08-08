أعلنت كومفولت، الشركة الرائدة في توفير حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات، اليوم عن التخزين الاحتياطي لـ Microsoft 365 كعنصر متكامل من خصائص Commvault® Cloud للنسخ الاحتياطي والتعافي لـ Microsoft 365.

وتتيح منصة Commvault Cloud، المبنية على مايكروسوفت أزور، للعملاء استخدام الحل المشترك الذي يجمع بين منصة كومفولت السحابية والتخزين الاحتياطي لـ Premium Microsoft 365، في أي وقت لتعزيز المرونة السيبرانية، مع إتاحة التحكم من خلال شاشة واحدة تسهل عمليات الإدارة التشغيلية مع تكلفة تملك أقل. ويوفر هذا الحل المشترك المزيد من الخيارات أمام العملاء، حيث يمكن للشركات استخدام التخزين الاحتياطي لـ Premium Microsoft 365 لعلميات الاسترداد السريع والشامل للبيانات في أوقات محددة وهامة لأحمال العمل والبيانات المهمة لـ Microsoft 365.

وتتضمن خصائص حماية Microsoft 365 من كومفولت عبر Exchange Online، وTeams، وOneDrive، وSharePoint، خيارات الاحتفاظ القابلة للتحديد والتخصيص، إضافة إلى الاسترداد التفصيلي (Granular Recovery) والاستعادة الذاتية للبيانات. ويتيح هذا الحل المشترك للعملاء اختيار المستوى المناسب من الحماية والاسترداد بناءً على عبء العمل المحدد لـ Microsoft 365، مما يعزز الكفاءة والقدرة على الاستعادة مع خفض التكاليف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيرثانكار تشاتيرجي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم الخدمات السحابية في كومفولت: "نستند إلى خبرتنا التي تمتد لأكثر من 27 عامًا في مجال التطوير والهندسة المشتركة، لنقدم هذا الحل المتكامل الذي يعزز من مرونة العملاء على الصعيد السيبراني واستعدادهم للتهديدات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا الحل تحسين وقت الاسترداد بشكل كبير لأحمال عمل Microsoft 365 المحددة. ونحن سعداء بالمزايا والإمكانات التي يوفرها هذا الحل المشترك لعملائنا وشركائنا".

ومن جانبه، قال زاك روزنفيلد، المدير الشريك لقسم التطبيقات والمنصات التعاونية في مايكروسوفت: "من خلال هذا التكامل، تكون كومفولت حققت قفزة كبيرة نحو مساعدة عملائنا المشتركين في الحفاظ على استمرارية أعمالهم عبر التعافي التشغيلي السريع من الهجمات السيبرانية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون معهم لجعل بيانات العملاء أكثر مرونة".

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