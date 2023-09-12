الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، اليوم عن توقيع اتفاقية بين المساهمين في شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية المحدودة المملوكة بالكامل للتنمية، ومجموعة "إم إتش بي إس إي" (MHP SE) (المدرجة في بورصة لندن بالرمزMHPC ، ‘MHP’ ) الرائدة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة العربية السعودية في مجال الدواجن.

أقيم حفل التوقيع في جدة في 7 سبتمبر 2023 بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التنمية معالي الأستاذ عمرو الدباغ، إلى جانب أعضاء مجلس إدارتها وقيادتها التنفيذية وكبار المسؤولين الحكوميين ممثلين بعدد من الوزارات الحكومية والهيئات والصناديق والبرامج الحكومية ذات العلاقة، وسفير أوكرانيا معالي الأستاذ أنتولي بيركنتو، وممثلين من مجلس إدارة MHP SE بمن فيهم د. جون ريتش، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، ود. يوجين ليفتيروف، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبناء على الأسس التي أرستها مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق من هذا العام، ستشهد هذه الشراكة توحيد جهود تلال الصحراء للخدمات البيطرية المحدودة -إحدى شركات التابعة للتنمية- وMHP SE، لاستثمار أكثر من 200 مليون ريال سعودي لتطوير وتشغيل منشآت زراعية تعاقدية بسعة إنتاجية تزيد عن مليون من أمهات الدواجن لإنتاج ما يزيد عن ١٧٥ مليون بيض تفقيس سنويا ، وفقاسات مصممة حسب أحدث التقنيات ومنشأة أعلاف الدواجن لتأسيس مشروع مشترك بحصص نسبتها 55% لشركة التنمية و45% لشركة MHP SE.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "إن تعاوننا مع MHP هو أكبر من مجرد شراكة. فهو دليل على التزامنا بتعزيز جهود الأمن الغذائي في المملكة من خلال دمج خبراتنا المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، وأفضل المنتجات والخدمات والحلول لعملائنا وشركائنا، تعزيزا لالتزامنا بأهداف رؤية 2030 ".

كما صرح، د. جون ريتش، الرئيس التنفيذي لشركة MHP SE: "إن تعاوننا مع التنمية هو محطة رئيسية في رحلتنا للانتشار عالميا، وهذه الشراكة هي تجسيد لرؤيتنا المشتركة بدمج الخبرات الدولية مع الرؤى المحلية، لضمان تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية. وسنعمل معا على نقاط قوتنا المشتركة لإدخال تطويرات تحويلية في قطاع الدواجن، وتعزيز الابتكار، ووضع معايير جديدة للتميز. نحن ملتزمون بترسيخ علاقة مثمرة طويلة الأمد بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وسنواصل السعي وراء فرص النمو الاستراتيجية في المنطقة ومشاركة خبراتنا مع شركائنا الاستراتيجيين."

وقال السيد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تمثل شراكتنا مع MHP خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، ودعم مستهدفات رؤية 2030. نحن نعمل على دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة العربية السعودية من خلال عدة مبادرات رئيسية، وبناء مرافق حيوية لتعزيز كامل منظومة الدواجن في المملكة وسيكون لهذه الشراكة دور رئيسي في زيادة الناتج المحلي وفرص العمل ونقل المعرفة والاستدامة."

تُعد اتفاقية المساهمين هذه خطوة رئيسية أخرى نحو تأسيس المشروع المشترك والذي سيتم الانتهاء منه بمجرد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقة من قبل الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية والتراخيص الأخرى المعمول بها.

#بياناتشركات

- انتهى -