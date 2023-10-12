دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يسر شركة "إنتر إميرتس موتورز" الإعلان عن طرح أربع مركبات كهربائية مبتكرة من "إم جي موتور" MG Motor ، وهو ما يمثل خطوة مهمة واستثنائية في تعزيز التنقل المستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. إن طرح سيارات "إم جي 4" MG4، و"إم جي مارفيل آر" MG Marvel R، و"إم جي زد إس إي في"MG ZS EV الجديدة، و"إم جي اتش إس بي اتش إي في"MG HS PHEV في سوق الإمارات العربية المتحدة يوفر مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بسلاسة بين الأداء والكفاءة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وهو ما يتماشى مع مجموعة متنوعة من تفضيلات العملاء ومتطلبات القيادة.

تُعد "إم جي 4" MG4 التي تم إطلاقها مؤخراً سيارة "هاتشباك" كهربائية مدمجة تم تصميمها لطرح مفهوم جديد للتنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن "إم جي 4" MG4 الكهربائية ليست مجرد سيارة عادية؛ بل قوة جامحة مثبتة على عجلات، حيث تم تصميمها وفق خاصية الدفع الخلفي، مما يضمن التوزيع الأمثل للوزن وتوفير تجربة قيادة ذكية وجذابة.

تستمد سيارة "إم جي 4" MG4 زخم أدائها من محرك كهربائي بقوة 180 كيلووات، ويتيح 3 مستويات لاستعادة الطاقة، مما يوفر مزيجاً متناغماً من الأداء والكفاءة. وبفضل تصميمها الأنيق، وإضاءتها المحيطة التفاعلية المكونة من 64 لوناً، ولوحة القيادة الافتراضية بالكامل قياس 12 بوصة، وشاشة قياس 10 بوصات تعمل باللمس، تشكل "إم جي 4" MG4 دليلاً راسخاً على التزام "إم جي موتور" MG Motor بتقديم سيارات متقدمة تقنياً دون التأثير على مظهرها الأنيق وإدائها.

وقال محمد علي خلفان الظاهري، المدير العام لقسم السيارات في شركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م، "يمثل طرح سيارة "إم جي 4" MG4 في سوق الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً لكل من شركة "إنتر إميرتس موتورز" وشركة "إم جي موتور" MG Motor. وهذه السيارة لا تمثل فقط دليلاً على شغف الابتكار الذي تتمتع به شركة "إنتر إميرتس موتورز" وحسب، ولكنها تتماشى أيضاً بسلاسة مع رؤية الإمارات لحلول التنقل المستدام المتقدم تقنياً. وإنه لمن دواعي سرورنا البالغ أن نقدم إلى عملائنا الكرام سيارة "إم جي 4" MG4، بالإضافة إلى ثلاث سيارات أخرى تمزج بشكل مثالي بين الأداء والتكنولوجيا والاستدامة".

إن "إم جي مارفيل آر" MG Marvel R، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من الحجم المتوسط، مجهزة بحل حزمة خلايا كبيرة الحجم، مما يضمن مدى أطول، وتستخدم تقنية (Hair-Pin Winding Technology) في محركاتها الكهربائية، مما يضمن تجربة قيادة فعالة وقوية.

تمثل "إم جي اتش إس بي اتش إي في"MG HS PHEV ، وهي سيارة كهربائية عائلية صغيرة الحجم وعملية ومجهزة تجهيزاً جيداً، نسخة "لونج رينج" Long Range الجديدة كلياً، مما يضع في متناول عشاق السيارات مجموعة مذهلة بسعر مناسب، ويتيح لجمهور أوسع متعة قيادة السيارة الكهربائية.

وأخيراً، تجمع "إم جي اتش إس بي اتش إي في"MG HS PHEV ، بين أفضل ما في العالمين من خلال التكنولوجيا الهجينة الإضافية، التي توفر خيارات ألوان داخلية متنوعة، والإضاءة المحيطة، وضبط وضعية القيادة مع زر "سوبر سبورت" Super Sport، ومقاعد رياضية من الجلد الصناعي، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وديناميكية.

وتلعب هذه الطرازات دوراً محورياً في التوافق مع رؤية الإمارات نحو الاستدامة والحد من البصمة الكربونية. ومن خلال ما تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة من بنية تحتية راسخة للسيارات الكهربائية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتشجيع على تبني السيارات الخضراء، فإن هذه الطرازات المقدمة من "إم جي 4" MG4 لا تمثل فقط خيار قيادة مفعم بطابع الفخامة والتقدم التقني وحسب، بل تشكل أيضاً خطوة أخرى على طريق تعزيز التنقل الصديق للبيئة.

وقال هشام الصحن، المدير العام لشركة "إنتر إميرتس موتورز"،"إن إضافة طرازات "إم جي مارفيل آر" MG Marvel R، و"إم جي زد إس إي في" MG ZS EV ، و"إم جي اتش إس بي اتش إي في"MG HS PHEV إلى مجموعتنا يؤكد سعينا الدؤوب لتقديم حلول تنقل متنوعة ومستدامة. كما أن هذه الطرازات مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة وتوفر أداءً فعالاً وقوياً، مما يضمن أن عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يستكشفون مستقبل القيادة اليوم.

تلتزم "إنتر إميرتس موتورز"، شركة السيارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم حلول تنقل مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها. ومع التركيز على الاستدامة والجودة والتقدم التكنولوجي، تواصل شركة "إنتر إميرتس موتورز" إعادة تشكيل ملامح مشهد السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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