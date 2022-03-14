منطقة ميدان الحرّة تبتكر محفظةً إلكترونية مبتكرة هي الأول من نوعها لتسهيل إجراء المعاملات وتسريعها

بات بإمكان أصحاب الأعمال في منطقة ميدان الحرّة الاستفادة من تطبيق Meydan Pay الرقمي المميّز، وهو الحلّ الرقمي الأول والوحيد في الإمارات العربية المتحدة لتمكين الشركات من الحصول على رقم حساب مصرفي دولي فوري ومضمون بالإضافة إلى الرخصة. يقدّم هذا التطبيق تجربةً رقمية متكاملة تسهّل المعاملات التجارية.

وبحسب السجل الاقتصادي الوطني، شهدت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بنسبة 4.4% في الشركات المنضوية تحت راية المنطقة الحرة. تشجّع منطقة ميدان الحرة الكائنة في موقع استثنائي، أصحاب الطموح العالي على تأسيس و/أو توسيع أعمالهم مع ميدان بالاستفادة من حلول تجارية محسّنة في مرحلة الإعداد.

يقوم نهج منطقة ميدان الحرّة على بناء استراتيجية سابقة للعصر من أجل تمكين روّاد الأعمال عبر تسهيل إجراء كافة العمليات من خلال أدوات مبتكرة. ووفقاً للقانون الإماراتي، يحتاج رائد الأعمال إلى حساب مصرفي خاص بشركته قبل إجراء أي معاملة. إلا أنّ فتح حساب مصرفيّ ليس بالأمر السهل جراء القواعد والأنظمة الصارمة الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في الإمارات العربية المتحدة. بالتالي، تم ابتكار تطبيق Meydan Pay الخاص بمنطقة ميدان الحرّة لتسهيل العملية وتسريعها عبر الحدّ من طوابير الانتظار الطويلة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات لروّاد الأعمال. يمكن استخدام تطبيق Meydan Pay بكل سهولة لأنّه بوابة رقمية بالكامل تتيح لصاحب الأعمال الحصول على رخصة ومن ثم على رقم حساب مصرفي دولي فوري.

وبدوره، علّق عمر خوري، المدير المسؤول عن الأصول في منطقة ميدان الحرّة قائلاً: "تُعتبر منطقة ميدان الحرّة مجتمعاً مزدهراً يوفّر للشركات بيئة آمنة ومبتكرة ومتقدّمة من الناحية التكنولوجية لتمكين روّاد الأعمال من تحقيق أحلامهم. يعمل فريقنا المتمرّس على تحسين عملية تأسيس الشركات عبر تسهيل الإجراءات والمساعدة في إعداد الخدمات."

يساهم هذا الحلّ المصرفي المصمّم حسب المتطلبات الشخصية في تسهيل فتح حسابات مصرفية لروّاد الأعمال، بصفته أحد التحديات الرئيسية العديدة التي تواجههم في العادة، من أجل السماح لهم بالتركيز على نمو الأعمال وتوسيعها. يُعتبر هذا التطبيق حلاً رقمياً بالكامل ومتوفراً بسهولةٍ على متجر غوغل بلاي. تواصل منطقة ميدان الحرة سعيها لتبسيط أهم نشاط تجاري يومي، ألا وهو المعاملات. ويتيح تطبيق Meydan Pay لروّاد الأعمال إنشاء الفواتير، وتلقّي الدفعات وتسديدها بكبسة زر واحدة، وذلك بهدف إنشاء تجربة لاورقية تُلغي الحاجة إلى التحويلات المصرفية الطويلة والمستهلِكة للوقت عبر تطبيق متاح لكافة الجنسيات والمقيمين والأجانب أيضاً. علاوةّ على ذلك، تعاونت منطقة ميدان الحرّة مع عدّة مصارف محلية ومع الأنصاري للصيرفة من أجل تسهيل سحب الأموال عند الحاجة.

تشكّل هذه البوابة الرقمية بالكامل محفظةً إلكترونية تتيح للشركات دفع الفواتير عبر حسابها الافتراضي. كما تقدّم المعلومات والبيانات والتحليلات حول سجل المعاملات في الحساب، وتشكّل نقطة بيع لشركات التجزئة.

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