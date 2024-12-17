الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق ((Middle East Venture Fund IV، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة ”ميدل إيست فينتشر بارتنرز“ (MEVP)، ويبلغ حجم الصندوق 150 مليون دولار.

يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات إمكانات النمو العالية التي سيكون لها تأثير إيجابي طويل المدى على قطاعات متعددة في الاقتصاد السعودي. حيث سيدعم الصندوق نمو ونضج هذه الشركات من مرحلة التأسيس إلى مراحل النمو التالية التي تشمل مرحلة الجولة التمويلية (أ)، والجولة التمويلية (ب)، إلى مرحلة الطرح الأولي للاكتتاب العام أو التخارج، وذلك بهدف إنشاء شركات تقنية ناجحة على مستوى المملكة والمستوى الإقليمي.

وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: ”إن استثمارنا في صندوق الاستثمار الجريء الذي تديره MEVP هو جزء من استراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات السعودية الناشئة في مراحلها المبكرة لتعزيز نموها إلى مراحل متقدمة."

من جانبه قال وليد منصور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك في MEVP: "شركتنا تعد مؤسسة استثمارية رائدة في مجال الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية منذ عام 2012. وعلى مدى العقد الماضي، استثمرنا أكثر من 50 مليون دولار في بعض الشركات الناشئة الرائدة في مجال التقنية في السعودية، ما ساعد على خلق أكثر من 12 ألف وظيفة عالية الجودة، كما استقطبنا استثمارات مشتركة بقيمة 1.1 مليار دولار أضافت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. وبدعم SVC، سوف نعمل على توسيع نطاق استثماراتنا في المملكة وزيادة تأثيرنا الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي".

الجدير بالذكر، SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

عن ميدل إيست فينتشر بارتنرز

ميدل إيست فينتشر بارتنرز هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدير حاليا أربعة صناديق إقليمية لرأس المال الجريء تركز على التكنولوجيا بأصول تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار واستثمارات مشتركة بقيمة 2 مليار دولار. حتى الآن، استثمر فريق ميدل إيست فينتشر بارتنرز، الذي يضم 21 متخصصا في الاستثمار، في أكثر من 60 شركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، وباكستان، وتركيا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.mevp.com

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