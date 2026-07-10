جنيف، سويسرا : سلّطت مجموعة METRA الضوء، خلال مشاركتها في المنصة متعددة الأطراف التي تُعقد برعاية الأمم المتحدة ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026) والقمة العالمية "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026" في مدينة جنيف، على الدور المتنامي الذي تؤديه البنية التحتية للأصول الرقمية المدعومة بالذهب المادي في ترسيخ الثقة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مفهوم تمثيل القيمة، بما يدعم المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الرقمي.

وجاءت هذه المناقشات ضمن الجلسة رقم 562 المدرجة على جدول الأعمال الرسمي لمنتدى WSIS 2026 باعتبارها فعالية موضوعية رسمية مصاحبة بعنوان: "التمكين المدفوع بالذكاء الاصطناعي من أجل تمويل مناخي مبتكر: ردم فجوة الاستثمار المناخي العالمية عبر انتقال عادل وشامل قائم على المساواة الرقمية." وفي إطار مرحلة تنفيذ مخرجات WSIS+20، تناولت الجلسة العلاقة بين الابتكار الرقمي، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وتمويل المناخ، وحوكمة أسواق الكربون العالمية، بما في ذلك المناقشات المرتبطة بالمادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

وعلى هامش الفعاليات في جنيف، عقد وفد المجموعة سلسلة من الاجتماعات مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لبحث آفاق التعاون ضمن الأطر التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، والمتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتمثيل الأصول الموثوق، ووضع الأطر التنظيمية المسؤولة للبنية التحتية للأصول الرقمية المدعومة بالذهب والمعادن. وأكدت هذه اللقاءات أهمية المعايير الشفافة، والبيانات القابلة للتحقق، والأنظمة الرقمية المسؤولة، والتعاون الدولي، في ظل التوسع المتسارع لتمثيل الأصول الواقعية عبر البنى التحتية الرقمية.

وفي هذا السياق الرسمي، ركزت مساهمة مجموعة METRA على سؤال محوري يتعلق بمستقبل التمويل الرقمي الموثوق، يتمثل في: كيف يمكن تمثيل القيمة الحقيقية للأصول الواقعية وترسيخها ونقلها ضمن منظومات رقمية قائمة على الثقة وقابلة للتحقق؟

وشكّلت هذه الجلسة جزءاً من مشاركة أوسع ذات صلة بدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، شهدت حضور سعادة الشيخ حمد ركاض سالم حمد العامري، رئيس مكتب الشيخ حمد ركاض سالم ركاض، في تجسيد للدور المتنامي الذي تضطلع به دولة الإمارات في قيادة الحوار الدولي حول البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التنمية المسؤولة القائمة على التكنولوجيا.

كما أبرزت الجلسة مكانة دولة الإمارات باعتبارها منصة عالمية تجمع بين الاستثمار والابتكار وبناء الشراكات الدولية. وفي هذا الإطار، أكد السيد جيسون تشنغ، الرئيس العالمي لـ UAE Global 2031 Strategic Partnership (GSP)، دعم المبادرة لرؤية "نحن الإمارات 2031" من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الترابط الاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وشهدت المشاركة في جنيف كذلك الإعلان الرسمي عن تأسيس اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (World Climate Finance Digital Asset Committee - WCFDAC)، إلى جانب مراسم التوقيع التي أُقيمت في موقع الحدث، باعتبارها مبادرة تأسيسية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالي تمويل المناخ والأصول الرقمية.

وفي هذا الإطار، استعرضت مجموعة METRA مفهوم الأصول الرقمية المدعومة بالذهب المادي، باعتباره نموذجاً يستند إلى الذهب الحقيقي كمرتكز للقيمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على منظومة مستقلة للحفظ، وآليات تحقق دقيقة، ومستويات عالية من الشفافية، وثقة مؤسسية راسخة.

وخلال المشاركة في جنيف، حصدت مجموعة METRA جائزة المؤسسة المبتكرة في مجال تمويل المناخ لعام 2026 تقديراً لإنجازاتها الاستثنائية. وقد مُنحت المجموعة الميدالية والشهادة التكريمية من قبل وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة والدكتور لوو شيانغ، رئيس برنامج الأمم المتحدة العالمي للقيادة والحوكمة البيئية والاجتماعية (UNGLEP)، تقديراً لإسهاماتها في تطوير حلول مبتكرة لتمويل المناخ وتعزيز البنية التحتية الموثوقة للأصول الرقمية.

وأكد السيد براندون دونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة METRA، أن الثقة والشفافية وترسيخ القيمة وتطوير البنية التحتية للتسويات المالية تمثل الركائز الأساسية لمستقبل التمويل الرقمي، مشيراً إلى أنه مع تسارع التحول نحو الأنظمة المالية الرقمية العابرة للحدود، سيغدو التمثيل الموثوق للأصول أحد المقومات الجوهرية لترسيخ ثقة الأسواق، وتعزيز الابتكار المسؤول، وتحقيق ترابط مالي أكثر كفاءة على المستوى العالمي.

وأضاف أن الذهب حافظ عبر التاريخ على مكانته كمرجع موثوق للقيمة في مختلف الأسواق والدورات الاقتصادية، موضحاً أن مجموعة METRA تطرح البنية التحتية للأصول الرقمية المدعومة بالذهب المادي باعتبارها نموذجاً يجمع بين الأسس التقليدية الراسخة لحفظ القيمة ومتطلبات الأنظمة المالية الرقمية الحديثة، وذلك من خلال منظومة تقوم على الحفظ المستقل، وقابلية التدقيق والتحقق، والتمثيل المنضبط للأصول، والتصميم الرقمي المسؤول.

وفي هذا الإطار، أسهمت مشاركة مجموعة METRA في إثراء الحوار الدولي متعدد الأطراف بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها للبنية التحتية الرقمية أن تعزز مستويات الثقة، والتشغيل البيني، والشفافية داخل الأنظمة المالية العالمية. وانصب التركيز على بناء أسس مستدامة لرقمنة الأصول الواقعية بصورة مسؤولة، بدلاً من التركيز على التحركات قصيرة الأجل في الأسواق.

ومع استمرار الأسواق العالمية في استكشاف نماذج جديدة للبنية التحتية للتمويل الرقمي، أكدت المشاركة في جنيف رسالة رئيسية مفادها أن مستقبل التمويل الرقمي لن يعتمد على سرعة الابتكار وحدها، بل سيتطلب أيضاً وجود مرتكزات موثوقة للقيمة، وأطر حوكمة تتسم بالشفافية، وآليات قابلة للتحقق لتمثيل الأصول، ومنظومات تنظيمية مسؤولة، وتعاوناً دولياً واسع النطاق.

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سياق المشاركة الرسمية

عُقدت الجلسة رقم 562 ضمن إطار الفعاليات الموضوعية الرسمية المصاحبة لـ منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026) في مدينة جنيف، بالتزامن مع القمة العالمية "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026"، وذلك في إطار حوارات WSIS+20 المتعلقة بالابتكار الرقمي، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وتمويل المناخ، وحوكمة أسواق الكربون العالمية.

توثيق المعلومات

ووفقاً لجدول الأعمال الرسمي لمنتدى WSIS Forum 2026، أُدرجت الجلسة رقم 562 كفعالية موضوعية رسمية مصاحبة، وعُقدت بتاريخ 6 يوليو 2026 من الساعة 11:00 حتى 11:45 صباحاً في قاعة L2 بمبنى ITU Montbrillant في مدينة جنيف.

كما يوضح الموقع الرسمي أن الجلسة استضافها كل من المركز العالمي لأهداف التنمية المستدامة وتنمية القيادات (GSLDC)، وبرنامج الأمم المتحدة العالمي للقيادة والحوكمة البيئية والاجتماعية (UNGLEP)، والشراكة الاستراتيجية الإماراتية العالمية 2031 (GSP)، فيما تولّى تنظيمها كل من مكتب الشيخ حمد ركاض سالم ركاض ومؤسسة الاستثمار في الأثر الاجتماعي (SIIF).

نطاق الإشارة

ترد الإشارات إلى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، والقمة العالمية "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026"، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والأمم المتحدة، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، حصراً في سياق توثيق وقائع الحدث ومصدر المعلومات.

كما تُذكر الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي الاتحاد الدولي للاتصالات، ومراسم توقيع اللجنة العالمية للأصول الرقمية لتمويل المناخ (WCFDAC)، والتكريم الذي حصلت عليه المجموعة، بوصفها وقائع وأحداثاً موثقة، ولا ينبغي تفسيرها بأي حال على أنها تمثل تأييداً أو اعتماداً أو رعاية أو مصادقة من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات أو منتدى WSIS لأي أصل رقمي أو مبادرة أو منصة أو ترتيب مالي أو نشاط تجاري.

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