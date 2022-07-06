لشبونة، البرتغال: في إطار الدورة 34 من "برنامج دراسات الفضاء SSP"، التابع لـ "جامعة الفضاء الدوليّة International Space University "، تتّجه الجامعة نحو دخول "عالم الفضاء الرقمي Metaverse"، لأوَّل مرة، بالتعاون مع "شركة Metavisionaries"، وذلك من خلال مُتصفحات "Metaship"؛ لتنظيم ورشة عمل في موقع واحد، بحضور اثنين من كبار علماء الفضاء، بعنوان "كيف يعمل جسم الإنسان في بيئة الفضاء الفريدة؟"

و(برنامج دراسات الفضاء) مخصص للأشخاص الذين يعملون في المجالات المتعلقة بالفضاء والذين يرغبون في توسيع قاعدة معارفهم.

ويقدم البرنامج دورة مكثفة مدتها تسعة أسابيع يتم إقامتها كل عام في الإطار الزمني من يونيو إلى أغسطس في مواقع مختلفة حول العالم. ويوفر البرنامج ورش عمل في جميع تخصصات الفضاء، بالإضافة إلى التعليم العملي من خلال الورش والزيارات المهنية.

ويعني "عالم الفضاء الرقمي Metaverse" بمساحة الواقع الافتراضي التي يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل مع بيئة يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ومستخدمين آخرين، أي أنه إنترنت ثلاثي الأبعاد.

ويتم تنظيم ورشة العمل بقيادة عالمي الفضاء، تارا روتلي، مدير العلوم في شركة Metavisionaires، وجيمس جرين الرئيس المُشارك الأساسي لـ"جامعة الفضاء الدولية"، وكبير فريق العلماء السابق في وكالة ناسا؛ حيث سيقومان بتوجيه المشاركين من خلال نشاط عملي في "كلية الهندسة والتكنولوجيا" بالبرتغال، وسيتم من خلاله تنفيذ "برنامج دراسات الفضاء SSP".

وتسعى "Metavisionaries" إلى تحقيق هدفها المُتمثِّل في توفير الوصول إلى "اقتصاد الفضاء"، واستخدام التقنيات الرائدة من خلال تقنية (ويب 3.0 - web3) لتطوير منظومة التعليم، وتوفير فرص تعلُّم عالمية، ومتعددة التخصصات، وغامرة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

ويعد ( Web3) الحل لمعضلة احتكار الويب من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة، حيث يتبنى اللامركزية ويتم بناؤه وتشغيله وامتلاكه من قبل مستخدميه. أي يضع Web3 السلطة في أيدي الأفراد بدلاً من الشركات.

ويمثل التعاون بين "برنامج دراسات الفضاء SSP"، و"شركة Metavisionaries"، بداية شراكة تجمع بين المُعلِّمين والعلماء وخبراء الصناعة؛ بهدف تقديم مناهج مُتعدِّدة التخصصات، وإعداد الطلاب لمستقبل العمل، وذلك بما يتماشى مع فلسفة "برنامج دراسات الفضاء"، وهو برنامج مُكثَّفٌ لمدة شهرين يتم إقامته مرة كل عام، ويُقدِّم للمشاركين تجربة تطوير مهنيَّة فريدة وشاملة، تُغطِّي جميع الجوانب المُتعلِّقَة بالبرامج والمؤسَّسَات العاملة في مجال الفضاء.

وبهذه المناسبة، قال وسيم أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة Metavisionaries : "أدت جائحة كورونا إلى تسريع مُعدَّل اعتماد التكنولوجيا في قطاع التعليم؛ إذ تُمهِّد تقنية (ويب 3.0) و(عالم الفضاء الرقمي Metaverse) الطريق نحو إعادة تصوُّر منظومة التعليم. ومن هذا المُنطلق، تُظهِر الشراكة مع (جامعة الفضاء الدولية) اعتزام الجامعة أن تلعب دورًا رائدًا في مسألة تشكيل وتمكين التحوُّل؛ بهدف إعداد الأجيال القادمة لمستقبل العمل".

وسوف يمكن هذا النشاط الميداني المميز (جامعة الفضاء الدوليَّة) من دخول (عالم الفضاء الرقمي metaverse) والعمل على توفير التعلم بطريقة لم يختبرها المشاركون مِن قبل. وبعد الانتهاء من هذا النشاط سوف تقوم كلٌّ من "جامعة الفضاء الدوليَّة" و"شركة Metavisionarie " و" Ice Cubes" بمشاركة المزيد من التفاصيل حول انضمام كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر للبرنامج؛ بهدف "إطلاق تحدي الفضاء العالمي" لاستدامة الأعمال بشأن بطولة كأس العالم FIFA، والذي عن طريقه ستتغير طريقة مشاهدة محبي كرة القدم للمباريات.

وتعتبر "جامعة الفضاء الدوليَّة" الجامعة الوحيدة في جميع أنحاء العالم المكرسة بالكامل لتعليم علوم الفضاء.

وقد خرجت الجامعة 5200 خريجا يشكلون النظام البيئي الدولي للفضاء في 110 دولة حول العالم بما في ذلك رواد الفضاء ورجال الأعمال.

#بياناتشركات

- انتهى -

للاتصال:

وسيم أحمد wasim@metavisionaries.io

مارسيا ألفارينجا

marcia.alvarenga@live.isunet.edu