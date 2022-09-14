دبي - قامت شركة " MetaFi" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بجمع التمويل الجديد من مجموعة من الأسماء الكبيرة في الصناعة منها: منصة التجارة الإلكترونية و Capital Maven و OKXVentures Blockdream و Ventures Megala وCapital Magnus وVentures Legion و Capital SL2 وDigital X21 وGuild Games Good وGuild MetaGaming، Go Mintable Fund وVentures Athena، وتقدر قيمة رأس مال "MetaFi " الجديد، ومنصة التجارة الإلكترونية Web3، بمبلغ 25 مليون دولار.

وستستخدم الشركة التمويل لبناء أول منتج أساسي لها، وهو تداول ميتافيرس، وهو نوع جديد من تجربة التداول الاجتماعي التي يحكمها مستخدموها، وتم وضع أكثر من 90 ألف شخص على قائمة الانتظار لإطلاق المنصة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مات دانيلايتيس، مؤسس "MetaFi": " تعيد " MetaFi" تخيل تجربة المتداول وتهدف إلى جعل التداول ممتعاً وجذاباً، وفي عالم التجارة، ستقوم الشركة بتجميع البروتوكولات اللامركزية الرئيسية ذات السيولة العميقة، في بيئة تداول جديدة، مُصممة لتكون منصة ملائمة وسلسة للجمهور الذي لا يستخدم العملات المشفرة، ونحن ممتنون للدعم من شركائنا الاستراتيجيين لأننا نجلب تداول الأصول من Web3 إلى الجماهير“.

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Matt Danilaitis

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