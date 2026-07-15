• ستجمع رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة ( MESA ) الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمشاركين في القطاع لدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم المصلحة العامة.

) الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمشاركين في القطاع لدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم المصلحة العامة. ستعمل ( MESA ) على جمع القطاعات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمشاركين في القطاع لدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم المصلحة العامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)، وهي أول هيئة قطاعية في المنطقة مكرّسة حصرياً للعملات المستقرة، عن تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بصفتها منظمة مؤسسة غير ربحية (Non-Profit Incorporated Organisation).

ويمثل هذا التأسيس انتقال رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) من مبادرة يقودها القطاع إلى منصة مؤسسية غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تُعنى بدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز الحوار حول السياسات العامة والتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.

وقد أُنشئت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) لتجمع جهات إصدار العملات المستقرة ومنصات التداول والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين القانونيين ومزودي البنية التحتية الرقمية وشركات رأس المال الجريء وقادة الخزينة في الشركات وغيرهم من المشاركين في السوق، إلى جانب التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية، بما يسهم في دعم النمو الآمن والشفاف والقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الرابطة بما يخدم المصلحة العامة، ولا تروّج لأي مؤسسة بعينها أو تمنح أي جهة ميزة تجارية.

ويأتي تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع النقود الرقمية نمواً متسارعاً. فوفقاً لبيانات DeFiLlama ومعهد سيتي (Citi Institute)، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حالياً نحو 311 مليار دولار ، مقارنة بنحو 28 مليار دولار في عام 2020. كما تتوقع سيتي أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وإلى 4 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البيئات التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية عالمياً، حيث قدّرت شركة Chainalysis أن الدولة استقبلت ما يزيد على 56 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال الفترة المشمولة بتقريرها للعامين 2024 و2025، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 33 في المائة.

وقد اختارت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) مركز دبي المالي العالمي مقراً لتأسيسها بفضل إطاره القانوني الراسخ للمنظمات غير الربحية، ومنظومته المالية المعترف بها دولياً، ومكانته المتنامية كمركز عالمي للتمويل الرقمي. وتحتل دبي المرتبة السابعة عالمياً في أحدث إصدارات مؤشر المراكز المالية العالمية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، مع أكثر من 1,670 شركة تزاول أعمالها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

وقال الدكتور باسكار داسغوبتا، ئيس مجلس إدارة رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة :(MESA)"تنتقل العملات المستقرة اليوم من هامش أسواق الأصول الرقمية إلى صميم البنية التحتية المالية العالمية، حيث تدعم عمليات التسوية وإدارة الخزينة والمدفوعات العابرة للحدود والتمويل القابل للبرمجة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة للإسهام في صياغة مستقبل النقود الرقمية، ويتمثل دور رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في تمكين المنطقة من المشاركة في تطوير المعايير العالمية من خلال تعزيز الحوار البنّاء حول السياسات ودعم الابتكار المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات. ويوفر هذا التأسيس إطار حوكمة مؤسسياً يدعم جهود الرابطة التعليمية والبحثية ومبادراتها ذات المنفعة العامة على مستوى المنطقة."

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسرّنا الترحيب برابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيسها أول رابطة قطاعية متخصصة بالعملات المستقرة في المنطقة، وإسهامها في الوقت ذاته في دعم تطور منظومة الأصول الرقمية الأوسع. ومع استمرار تطور قطاع التمويل الرقمي، سيظل التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين عاملاً أساسياً في استكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو المسؤول. ويعزز تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مكانة المركز بوصفه أحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار المالي، من خلال توفير منصة تدعم تطوير التقنيات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي."

وأضافت كريستينا لوميستي، الرئيس المشارك لشؤون التكنولوجيا والابتكار والتعليم في:(MESA) "تعيد العملات المستقرة رسم ملامح انتقال القيمة على المستوى العالمي، إلا أن تحقيق تبنٍ مستدام لها يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يستلزم الحوكمة والثقة والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وستسهم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مد جسور التعاون بين الابتكار والامتثال من خلال توحيد المشاركين في السوق حول معايير عملية وفهم مشترك، بما يدعم تطور النقود الرقمية بصورة آمنة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية."

وتستفيد منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من إطار تنظيمي متكامل يشمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويحدد نظام خدمات رموز الدفع الصادر عن المصرف المركزي المتطلبات المنظمة لإصدار رموز الدفع وتحويلها وحفظها ونقلها، فيما اعترفت سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2025 بعملتي USDC وEURC كرموز مشفرة معترف بها داخل مركز دبي المالي العالمي. ومع استمرار تطور الأطر التنظيمية، ستوفر رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) منصة محايدة للتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتعزيز التنسيق بين مختلف أطراف القطاع.

المحطات الرئيسية والأنشطة المبكرة

قبل تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي، حققت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) زخماً ملحوظاً من خلال عدد من المبادرات التعليمية والبحثية والأنشطة الهادفة إلى خدمة المصلحة العامة، من بينها:

البحوث القانونية والتنظيمية : إصدار ورقة بحثية بعنوان "نحو المواءمة: تحليل للمشهد التنظيمي للعملات المستقرة في أنحاء الشرق الأوسط" أعدها فريق العمل القانوني والتنظيمي في الرابطة .

: إصدار ورقة بحثية بعنوان "نحو المواءمة: تحليل للمشهد التنظيمي للعملات المستقرة في أنحاء الشرق الأوسط" أعدها فريق العمل القانوني والتنظيمي في الرابطة التثقيف في مجال خزينة الشركات : نشر إحاطة تعليمية متخصصة حول دور العملات المستقرة في عمليات الخزينة المؤسسية .

: نشر إحاطة تعليمية متخصصة حول دور العملات المستقرة في عمليات الخزينة المؤسسية الطاولات المستديرة التعليمية : المشاركة في استضافة جلسة نقاش مغلقة بالتعاون مع Citi في مركز دبي المالي العالمي تناولت دور العملات المستقرة في تطوير ممارسات الخزينة المؤسسية .

: المشاركة في استضافة جلسة نقاش مغلقة بالتعاون مع في مركز دبي المالي العالمي تناولت دور العملات المستقرة في تطوير ممارسات الخزينة المؤسسية التواصل المؤسسي : تمثيل قطاع العملات المستقرة خلال مؤتمر للمستثمرين والمؤسسات في أبوظبي، إلى جانب Coinbase و Polygon و GMO Trust ، لتقديم رؤى تعليمية حول دور العملات المستقرة في المنظومة المالية الحديثة .

: تمثيل قطاع العملات المستقرة خلال مؤتمر للمستثمرين والمؤسسات في أبوظبي، إلى جانب و و ، لتقديم رؤى تعليمية حول دور العملات المستقرة في المنظومة المالية الحديثة إنشاء لجان متخصصة: تأسيس لجان تغطي الشؤون القانونية والتنظيمية والامتثال، والتكنولوجيا والابتكار، والتسويق والعلاقات العامة، إضافة إلى الخدمات المصرفية وخزينة الشركات.

وتدعو رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) المؤسسات الراغبة في الانضمام إلى عضويتها أو المشاركة في مجموعات العمل التابعة لها أو دعم مبادراتها ذات المنفعة العامة إلى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.mesaofficial.com.

نبذة عن رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)

رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة هي أول هيئة قطاعية غير ربحية في المنطقة مكرّسة حصرياً للعملات المستقرة. وقد تأسست في مركز دبي المالي العالمي بوصفها منظمة غير ربحية مؤسسة، وتجمع بين المشاركين في السوق وتتواصل مع صانعي السياسات والجهات التنظيمية للنهوض بتبنٍّ آمن وشفاف ومسؤول للعملات المستقرة في أنحاء المنطقة. ومن خلال الحوار حول السياسات، والتعليم، والبحوث، وتطوير المعايير، والتعاون على مستوى القطاع، تسهم MESA في بناء الثقة في النقود الرقمية بما يخدم المصلحة العامة. وتعمل MESAبصورة مستقلة، ولا تصادق على أي مؤسسة بعينها أو تمنحها ميزة تجارية.

إخلاء مسؤولية بشأن الإشارة إلى الشركات

رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة منظمة غير ربحية مؤسسة أُنشئت لخدمة المصلحة العامة. ولا تروّج MESAلأي شركة أو تصادق عليها أو تمنحها ميزة تجارية. وحيثما وردت أسماء شركات بعينها في هذا الإعلان، فقد ذُكرت حصرياً لإسناد الفضل إلى أصحابه في سياق التقرير الوقائعي والتثقيف القطاعي، ولا يُستدل من ذلك على أي مصادقة أو شراكة أو علاقة تجارية.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "متحف الفن الرقمي"، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

بيرسون

difc@bursonglobal.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

rasha.Mezher@difc.ae

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