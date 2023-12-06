دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت كل من شركة نيرا وتاليس اتفاقية شراكة تُعنى بعرض وتقديم نظام: نظام الصيانة (MEM)، إلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية؛ وبذلك عقدت الشركتين تحالفاً رسمياً إستراتيجياً يهدف إلى: تصميم تقنيات متقدمة تتناسب مع متطلبات محددة ودقيقة؛ ستسهم في تقديم فائدة غير مسبوقة لمقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs)؛ حيث تأتي هذه التصاميم نتاجاً لخبرات وتقنيات كلتا الشركتين؛ ممّا يجعلها فريدة ونوعية في مجالات وقطاعات صيانة أنظمة الاتصالات، والملاحة، والمراقبة الجوية.

يقوم عرض شركتيّ تاليس ونيرا المشترك بشكل أساسي على مدى تطور وأهمية نظام الصيانة (MEM)، والذي يعرف بكونه: منصة رقمية تعمل على إدارة جميع أنشطة وموارد الصيانة الخاصة بمقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs)؛ بهدف اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً؛ ممّا يتيح لمقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) القدرة على التحكم الكامل في إتاحة أنظمتهم وسلامة عملياتهم.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل شركتا نيرا وتاليس معاً لتصميم وتسويق: نظام الصيانة (MEM)، والمنتجات الرقمية الأخرى، بما يتوافق مع احتياجات مقدمي خدمات الملاحة الجوية؛ وهو ما سيُحدِث نقلة نوعية في مستوى كفاءة الدعم.

ويتمثل الهدف الأهم في ضمان تطور النظام ونشره مستقبلاً، بالإضافة إلى تلبية شروط قطاع الطيران من مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs)؛ حيث ستضمن شركتا نيرا وتاليس التطوير المستمر للبرنامج، وتكامله مع المنتجات الرقمية الأخرى؛ لتلبية احتياجات مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs).

وقع الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي لشركة نيرا، المهندس خالد عطية،ونائبة الرئيس لمبيعات الأنظمة الأرضية والجوية في شركة تاليس ،السيدة فريديريك ميلر،

حيث ذكر سعادة الرئيس التنفيذي لشركة نيرا ،المهندس خالد عطية: "إن هذه الشراكة خطوة مهمة للأمام في مهمتنا لدعم قطاع الطيران". "ومن خلال توحيد الجهود مع تاليس، نهدف إلى تعزيز كفاءة صيانة أنظمة الملاحة داخل القطاع؛ لأنها عملية بالغة الأهمية في مجال الطيران، وهذا لن يضمن السلامة المثلى فحسب؛ بل سيساهم أيضاً في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية."

وأضافت السيدة فريديريك ميلر، نائبة الرئيس للمبيعات والأنظمة الأرضية والجوية في شركة تاليس: "هذه الاتفاقية تمثل إندماجاً قوياً بين الخبرة الفنية ورؤى القطاع، وبالتعاون مع شركة "نيرا"، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة من شأنها رفع مستوى إدارة الصيانة في قطاع الطيران، كما تواصل تاليس توسيع نطاق تعاونها طويل الأمد مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران، ودعم رؤية المملكة 2030 لتصبح ملتقًى عالمياً."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير؛ لا سيما في المجالات الرئيسية مثل: تقنيات الكم والحوسبة المتطورة، والجيل السادس، والأمن السيبراني.

يعمل لدى تاليس 77000 موظف في 68 دولة. وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17,6 مليار يورو.

حول نيرا

شركة حلول وخدمات مبتكرة وتكنولوجية، اختارت المساهمة في تشكيل مستقبل الطيران في الشرق الأوسط وحول العالم؛ من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، وانشاء حلول متكاملة في قطاع الطيران من خلال ابتكار ونشر أحدث التقنيات.

تقدم نيرا حلولاً فنية وتشغيلية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بكافة معايير السلامة الدولية والعالمية.