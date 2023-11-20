البنك فاز بجائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في الكويت

الوطني توج بجائزة برنامج علاقات المستثمرين الأكثر تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي

أمير حنا حصد جائزة أفضل مسؤول لعلاقات المستثمرين في الكويت

وصل إلى القائمة المختصرة لأفضل برامج لعلاقات المستثمرين ضمن الأسواق الناشئة

تأكيداً على ريادة البنك في تقديم ممارسات احترافية تتوافق مع أفضل معايير الشفافية والمهنية في مجال علاقات المستثمرين، توجت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) بنك الكويت الوطني بثلاث جوائز تميز لعام 2023 خلال حفلها السنوي الذي أقيم في البحرين برعاية بورصة البحرين وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي.

وقد حصد البنك جائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2023، كما توج بجائزة برنامج علاقات المستثمرين الأكثر تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما فاز البنك بجائزة أفضل مسؤول لعلاقات المستثمرين في الكويت﻿ وفاز بها رئيس مجموعة علاقات المستثمرين والاتصال في بنك الكويت الوطني السيد/أمير حنا.

وجاء البنك الوحيد كويتياً والثاني في الترتيب من بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي وصل إلى القائمة المختصرة لأفضل برامج لعلاقات المستثمرين ضمن الأسواق المالية الناشئة.

كما حل البنك المؤسسة الكويتية الوحيدة التي تم اختيارها في القائمة المختصرة للجائزة الكبرى لأفضل برنامج علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضمن فئات أفضل رئيس تنفيذي وأفضل مدير مالي في برنامج علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستندت جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) لهذا العام إلى استطلاع أراء أكثر من 190 شركة تمثل مديري الصناديق ومحللين ومتخصصين، بالإضافة على جهات منظمة، وممثلي بورصات.

وتم تكريم الفائزين لتميزهم في التواصل مع المستثمرين، ومدى التزامهم بالشفافية والتواصل الفعّال وأفضل الممارسات الشاملة في مجال علاقات المستثمرين حيث تعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على القيمة المضافة التي تلعبها هذه الممارسات في بناء ثقة قوية ودائمة بين الشركات ومستثمري أسواق المال.

وتبرهن هذه الجوائز على التزام لا يتزعزع من بنك الكويت الوطني وتفاني في تقديم أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، وهي بمثابة شهادة على جهود البنك وريادته في تقديم إفصاحات شفافة وذات قيمة لجميع أصحاب المصلحة، وهو ما تم الاعتراف به من قبل الشركاء في مجتمع الاستثمار بالإضافة إلى تأكيد على سعي البنك المستمر تجاه تحسين تواصله مع المساهمين والمحللين والمساهمة بقوة في بناء ثقة السوق في مجتمع المستثمرين.

وتعد جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) هي منظمة مستقلة غير ربحية تشكل جزءًا من جمعية علاقات المستثمرين (IRS) ، وهي تعنى بتعزيز مهنة علاقات المستثمرين والمعايير الدولية في حوكمة الشركات وتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.

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