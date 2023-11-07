سوف يتم بموجب هذه الشراكة مع «Medtronic» إطلاق مركز تميز لعلم الأعصاب بالمستشفيات التابعة لمجموعة «ألاميدا» وهو ما يعكس حرصها على تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة بوجه عام

القاهرة : أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن إطلاق مركز التميز الخاص بها في مجال علم الأعصاب بالتعاون مع شركة «Medtronic»، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول التكنولوجية بمجال الرعاية الصحية، علمًا بأن تلك الشراكة ستثمر عن توفير نظام «StealthStation S8» وهو نظام ملاحة عصبية متطور يُستخدم في جراحات المخ والأعصاب ويهدف إلى إحداث ثورة في الممارسات الجراحية وهو ما سنعكس أثره في الوصول إلى أفضل النتائج الطبية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مركز التميز في 19 أكتوبر 2023، حيث أوضح عدد من الشخصيات البارزة في حديثهم أثناء الافتتاح مدى أهمية نظام الملاحة العصبية «StealthStation S8» في تطوير جراحات المخ والأعصاب، حيث يوفر هذا النظام المتطور للجراحين مجموعة متكاملة من الإمكانيات المتطورة، بما في ذلك الأشعة الدقيقة والملاحة ومجموعة من الأدوات الجراحية المهمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية التتبع اللحظي ونظام الأشعة المتطور التي يوفرها هذا النظام لجراحي الأعصاب تتيح لهم إمكانية إجراء العمليات الجراحية المعقدة بأعلى درجات الدقة، مما يساهم في تحسين نتائج المرضى.

وفي هذا السياق، أكد السيد نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، أن إطلاق مركز التميز يعكس التزام المجموعة بتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية للمساهمة في الارتقاء بالقطاع في مصر والمنطقة بوجه عام. وأوضح ميشرا أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تتيح للمجموعة الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التي توفرها شركة «Medtronic» لتطوير مركز التميز، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على تحسين نتائج العمليات الجراحية وتعزيز تجربة المرضى. وأضاف ميشرا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة كبيرة في إطار مساعى الشركة إلى تحسين قطاع الرعاية الصحية في مصر، معربًا عن تطلعه إلى جني ثمار تلك المجهودات من خلال تعظيم القيمة المقدمة لمرضى مجموعة «ألاميدا».

وقد تضمن حفل إطلاق مركز التميز حلقة نقاشية أدارها الدكتور رامي أمين، أستاذ جراحة الأعصاب بجامعة القاهرة، بحضور نخبة من أشهر الأطباء الاستشاريين وكبار جراحي وأطباء الأعصاب وعلى رأسهم ضيف شرف الحفل الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني. وقد تطرقت الحلقة النقاشية إلى الدور المحوري الذي سيلعبه المركز في تحسين وتطوير بعض الجوانب المهمة لجراحات الأعصاب، كما أشاد الحضور بالجهود التي بذلتها المجموعة في تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تلك الأفكار التكنولوجية المبتكرة.

وتجدر الإِشارة إلى أن مجموعة «ألاميدا» قد قامت بضخ العديد من الاستثمارات خلال العام الحالي لتحسين نتائج المرضى في مجال علم الأعصاب، بما في ذلك الاستعانة بأحدث المناظير الجراحية من شركة «Leica». كما نجحت مستشفى السلام الدولي بالمعادي ومستشفى دار الفؤاد في الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI). وفي هذا السياق، يهدف التعاون بين مجموعة «ألاميدا» وشركة «Medtronic» إلى تزويد المرضى برعاية جراحية متطورة ودقيقة ومخصصة لحالات المرضى، وهو ما يتماشى مع أهداف مجموعة «ألاميدا» المتمثلة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة في هذا القطاع.

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عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة تحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا شبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.