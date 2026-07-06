دبي، الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من النمو السريع لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلاّ أنّ مشهد العمليات المتخصصة بتكنولوجيا الأجهزة الطبية لا تزال تتسم بالتشتت ومحدودية الكفاءة، من توريد المعدات الطبية، مروراً بمحاولات العثور على موردين موثوقين والوصول إلى الخدمات المتخصصة، إلى تحديد فرص الاستثمار والاستحواذ على شركات الرعاية الصحية. ولسدّ هذه الفجوة ومعالجة هذه التحديات، تم إطلاق MedSahra، أول منصة متخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتحسين عملية توريد وشراء وبيع المعدات الطبية وشركات الرعاية الصحية والخدمات المهنية من خلال توحيد منظومة الرعاية الصحية في المنطقة ضمن منصة واحدة.

تربط منصة “MedSahra” بين المعدات الطبية، الخدمات المهنية، مقدمي الخدمات اللوجستية، و شركات الرعاية الصحية والجهات الفاعلة في القطاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ضمن منظومة رقمية موحدة، فضلاً عن تمكين العيادات، والموردين، ومقدمي الخدمات، والمستثمرين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في السوق من اكتشاف الفرص بشكل أسرع، والتواصل المباشر، وإبرام الصفقات بكفاءة أكبر، وتنمية أعمالهم من خلال بنية تحتية حديثة وأكثر شفافية وترابطاً لسوق الرعاية الصحية. يأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متواصلاً، حيث بلغت قيمة القطاع حوالي 33 مليار دولار أمريكي في عام 2026، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريباً لتصل إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

أفاد بوريس شليفر، الشريك المؤسس لمنصة “MedSahra”: "يشهد قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي توسعاً ونمواً كبيرين، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تعتمد على قنوات مجزأة ومشتتة سوءاً للعثور على المعدات الطبية، بيعها، أو للحصول على الخدمات المخصصة والتواصل مع الشركاء ومواكبة فرص الاستثمار. لقد تم تأسيس منصة “MedSahra” لتوفير آلية أكثر تنظيماً تتيح للمؤسسات المحترفة إجراء المعاملات بثقة وشفافية. تتمثل مهمتنا في بناء منظومة تجارية موثوقة تتجاوز نطاق مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتجمع كافة الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، بدءً من الموردين ومقدمي الخدمات إلى شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمستشارين والشركاء، وذلك بهدف تعزيز التعاون الفعال وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد."

ومن جانبها، قالت يوليا بيلوكرينيتسكايا، الشريك المؤسس لمنصة “MedSahra”: "اليوم، لا يعتمد قطاع الرعاية الصحية على مقدمي الخدمات وحدهم، بل على منظومة أعمال مترابطة ترتكز فيها القرارات على شركاء موثوقين، ووضوح الرؤية في السوق، والتعاون الفعال. ومع هذا، لا تزال هذه الروابط تفتقر إلى التكامل وتتسم بالتشتت في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل منصة “MedSahra” على توحيد هذه المنظومة عبر منصة موثوقة تمنح صناع القرار رؤية أوضح، وتتيح لهم الوصول السريع إلى الفرص المواتية وإجراء المعاملات بثقة، إذ يتمثل طموحنا في تأسيس بنية تحتية رقمية راسخة تدعم وتدير حركة التجارة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي."

تتيح منصة“MedSahra” لمؤسسات وشركات الرعاية الصحية إمكانية استكشاف وشراء وبيع المعدات الطبية (الجديدة والمستعملة)، والتواصل مع الشركاء والتقنيين الموثوقين، والحصول على خدمات متخصصة، واستكشاف فرص الاستثمار والاستحواذ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تجمع المنصة بين سوق الرعاية الصحية، والخدمات المهنية، والخدمات اللوجستية، والمعاملات التجارية، والحلول التقنية ضمن منظومة رقمية متكاملة، مما يساعد المؤسسات على تبسيط عملياتها وتقليل الوقت اللازم للعثور على شركاء موثوقين.

من خلال الجمع بين المطابقة الذكية والتواصل المباشر والقوائم الخاضعة للإشراف ومراقبة الجودة والتحقق من المستخدم، توفر “MedSahra” بيئة موثوقة تمكّن الشركات من إبرام الشراكات والتفاوض مباشرة وفتح فرص عمل جديدة بمزيد من الشفافية والكفاءة.

للمزيد من المعلومات أو للانضمام إلى منصة “MedSahra”، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية ومحترفي القطاع زيارة الموقع الإلكتروني https://medsahra.com/en/about-us.

-انتهى-

#بياناتشركات