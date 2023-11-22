دبي، في إنجاز متميز لقطاع الخدمات المالية، تُعُرِّف على شركة اكسبنس كـ 'أفضل مزود لمدفوعات الشركات' في جوائز MEA Finance لعام ٢٠٢٣. يكرم برنامج الجوائز المرموق، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون، جي بي آر، دبي، الكيانات الأكثر تأثيرًا وتحولًا في قطاع المصارف والمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر الحفل، أكثر من ٢٠٠ من كبار القادة من مجموعة متنوعة من القطاعات المالية، وسُلِّط الضوء على دور اكسبنس في تقدم الصناعة ومعالجة احتياجات الشركات المتغيرة في خضم التطور التقني السريع.

يؤكد فوز إكسبنس كأفضل مزود لمدفوعات الشركات' على أدائها الاستثنائي ونموها في سوق تنافسي للغاية. خلال العام الماضي، شهدت إكسبنس زيادة عشرة أضعاف في إنفاق البطاقات عبر ٥٩ دولة، وإدارة المعاملات بـ ٣٥ عملة مختلفة.

تقدم اكسبنس مجموعة واسعة من الحلول - بما في ذلك بطاقات فيزا للشركات، ومحفظة الشركات المركزية، ومنصة إدارة المصروفات، والفواتير مع روابط الدفع - مثالًا على تفانيها في تقديم حلول مالية متنوعة وكاملة.

علق زين أنصاري، المؤسس المشارك والمسؤول التجاري الرئيسي، قائلًا "إن الحصول على جائزة 'أفضل مزود لمدفوعات الشركات' هو اعتراف هام لشركة إكسبنس ويؤكد نهجنا الرائد في الصناعة. من خلال تقديم أول منصة شاملة من حلول الدفع للشركات في المنطقة، وأنشأنا معيار جديد للخدمات المالية للشركات. هذه الجائزة هي شهادة على التزام فريقنا، وتشير إلى نجاحنا في وجود حلول للاحتياجات الأساسية للشركات اليوم."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول اكسبنس:

اكسبنس هي أول منصة لإدارة النفقات للشركات في المنطقة، وتحدث ثورة في طريقة إدارة الشركات لأموالها. مع بطاقات فيزا الافتراضية والفعلية للشركات، تمكن إكسبنس الشركات تحديد ضوابط وحدود إنفاق محددة، مما يسهل العمل على الإدارة المالية. يقضي نظام المراقبة الفورية والتسجيل الدفتري الآلي للمنصة على الحاجة إلى تقارير المصروفات التقليدية، مما يبسط عملية السداد ويعزز تجربة الإنفاق للشركات.