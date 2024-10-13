دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل مجموعة MDS System Integration (SI) تعزيز ريادتها في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صنّفها تقرير مؤسسة البيانات الدولية IDC نصف السنوي للخدمات لعام 2023 في المرتبة الأولى في الإمارات وضمن المراكز الخمس الأولى في السعودية من حيث حصة السوق لعام 2023.

وفي تعليق على هذا الإنجاز البارز، صرّح ولسون كزافييه، مدير أول الأبحاث – قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مؤسسة البيانات الدولية IDC "يمثل هذا الترتيب اعترافًا بالنجاح المستمر لمجموعةMDS SI وإلتزامها طويل الأمد في سوق حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإقليمي، حيث قامت ببناء قدرات كبيرة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك خدمات مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية وتكامل الأنظمة والخدمات المدارة." وأضاف "إن هذا التصنيف يعكس قدرة مجموعة MDS SI على تقديم مجموعة شاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات ويعزز مكانتها كمزود إقليمي للخدمات الرقمية المتكاملة. وقد لعبت هذه القدرات دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الشركات في المنطقة مع تسريع مبادرات التحول الرقمي."

تمتلك مجموعة MDS SI حصة سوقية تبلغ 15% في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، حيث تتفوق في الخدمات الموجهة للمشاريع، والخدمات المدارة، وخدمات الدعم. ومع النمو السريع الذي يشهده سوق الإمارات، خاصة في الخدمات المدارة والطلب المتزايد على تبني السحابة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وحلول إدارة البيانات، تركّز مجموعة MDS SI الرائدة أولويتها على توفير أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تلبي الاحتياجات المتطورة لكافة المؤسسات في مختلف القطاعات.

التميّز في المملكة العربية السعودية

في السعودية، تبوأت مجموعة MDS SI مكانة بين أفضل خمسة مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، محققة نموًا سنويًا بنسبة 18% في الخدمات المدارة، مع تركيز خاص على البنية التحتية لمراكز البيانات. يُعزى هذا النمو إلى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي تركز على السحابة، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

بصمة إقليمية قوية

تواصل مجموعة MDS SI ريادتها في سوق الخدمات الموجهة للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد تكامل الأنظمة محركًا رئيسيًا للنمو. وقامت المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية، بتبني استراتيجية الاستحواذ على الشركات التي تقدم حلول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وممارسات البيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول التحليلات المتقدمة وذكاء الأعمال (BI)، والخدمات المدارة.

وتسعى المجموعة من خلال هذه الاستحواذات الاستراتيجية، إلى توسيع نطاق عملياتها والحفاظ على ميزتها التنافسية ومواصلة تقديم حلول مبتكرة تساعد مؤسسات القطاعين العام والخاص على الازدهار في بيئة أعمال رقمية تعتمد بشكل متزايد على البيانات.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال سامي أبي إسبر، رئيس مجموعة MDS SI: "نحن فخورون بتصنيفنا كأفضل مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أفضل خمسة مزودين في المملكة العربية السعودية. هذا التصنيف، الذي يعكس ريادتنا المستمرة على مدى 20 عامًا في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، وسلطنة عُمان، والأردن، والعراق، يؤكد التزامنا الثابت بالتميّز في تقديم خدماتنا. ومن خلال استثمارنا المستمر في أحدث حلول التكنولوجيا والخدمات المدارة، نهدف إلى تمكين عملائنا من النجاح والإزدهار في العصر الرقمي."

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