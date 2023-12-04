بهدف تطوير منظومة الدفع في المنطقة

تعزز الشراكة تحول شركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP" لتصبح مركز متكامل لخدمات المعالجة من خلال دمج أصول ماستركارد الرقمية وتطبيقات white-Label مع منتجات معالج الدفع

القاهرة، مصر: تتعاون ماستركارد مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP"، مركز معالجة الدفع الحديث، بهدف تطوير منظومة المدفوعات للبنوك والمؤسسات غير المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيعزز هذا التعاون تحول MDP لتصبح مركز متكامل مبتكر لخدمات المعالجة من خلال دمج أصول ماستركارد الرقمية وتطبيقات white-Label مع منتجات معالج الدفع.

وصرح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP": "من خلال دمج الأصول الرقمية لماستركارد مع منتجاتنا، نقدم للبنوك المصدرة القدرة على طرح حلول جديدة تركز على عدة قطاعات، مثل الخدمات المصرفية للشباب والعائلات والإقراض الرقمي. كما نعمل أيضًا على تمكين شركات التكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) والشركات في القطاعات الأخرى غير المالية للوصول بسرعة إلى الأسواق، من خلال تزويدهم بتقنيات ماستركارد الفريدة بأقل قدر من التدخل من جانبهم."

وتعليقا على اتفاقية التعاون، قال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تماشيًا مع التزامنا بدعم وجود اقتصاد رقمي قوي في الشرق الأوسط وإفريقيا، نحرص على الاستفادة من التكنولوجيا والشراكات لتأسيس بنية تحتية قوية وسلسة وآمنة للمدفوعات. إن تعاوننا مع MDP سيتيح للشركات حلول دفع مبتكرة تمكّنها من المشاركة في التجارة الرقمية وتعزيز الشمول المالي."

يمثل هذا التحالف الاستراتيجي مبادرة تحويلية، تتيح مجموعة متنوعة من المزايا لمختلف الأطراف، حيث ستمكن المؤسسات المالية من إتاحة منتجات مبتكرة في السوق بسرعة وكفاءة، وبأقل مجهود من فرق العمل بتلك المؤسسات. كما تسهل إجراءات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلك/اشتري الآن وادفع لاحقا (BNPL)، وتوفر خيارات ائتمانية عبر تطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى التوسع في مجالات أكثر ابتكارًا، مثل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الصحة واللياقة البدنية والاستدامة.

كما ستستفيد شركات التكنولوجيا المالية وستسوق خدماتها في وقت أسرع اعتمادا على خدمات CaaS وsandbox. وستتمكن المؤسسات غير المالية وشركات الاتصالات أيضا من إطلاق تطبيقات white-labelلعملائها بكفاءة، وتجاوز بعض التحديات الخاصة بإصدار الكروت مثلBIN من خلال برنامج تمكين CaaS بالتعاون مع MDP.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن شركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP"

هي المنصة الرائدة لإصدار البطاقات ومعالجة المدفوعات، مما يمكّن الشركات من طرح حلولها المالية من خلال توفير خدمات معالجة المعاملات و البنية التحتية للتكنولوجيا المالية و حلول المدفوعات الرقمية.

تتمتع MDP بإرث موثوق به لأكثر من 30 عامًا، وتتمتع بموقع جيد في السوق كمركز قوي للمدفوعات، مع تواجد ممتد في أكثر من 40 دولة. تشتهر الشركة بتسريع تجارب الدفع وتوفير تجارب عملاء متعددة القنوات مبتكرة وقابلة للتطوير وآمنة.