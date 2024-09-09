الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أكاديمية MCN، منصة تطوير المواهب التابع لشبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN)، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تمكين الخريجين الجدد في المملكة العربية السعودية. يمنح هذا البرنامج الخريجين السعوديين فرصة استثنائية للتعلم والتدريب والتطور المهني، مع إمكانية الانضمام إلى بعض من أبرز العلامات التجارية العالمية في صناعة الاتصالات التسويقية.

ويأتي هذا البرنامج متماشياً مع رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الإبداعي للشباب السعودي، والمساهمة في تنويع وتطوير قاعدة المواهب المحلية في سوق الاتصالات التسويقية.

يمتد البرنامج لمدة ستة أشهر، ويتيح للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة ومنهجية تشمل مختلف التخصصات، من الإعلان والإعلام والعلاقات العامة إلى الاستراتيجية والبيانات ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمية. كما يوفر التدريب العملي المباشر في جميع الوكالات التابعة لشبكة MCN في المملكة، بما في ذلك إف بي سيفن ماكان (FP7McCann)، ويو إم (UM)، وإينيشاتيف (Initiative)، وإم آر إم (MRM)، وويبرشاندويك (Weber Shandwick).

وعلاوةً على المهارات الفنية، يولي البرنامج اهتماماً كبيراً بتنمية المهارات السلوكية الأساسية، التي تشمل التفكير النقدي وحل المشكلات، ومهارات العرض والتواصل، إلى جانب تعزيز الذكاء العاطفي. هذه المهارات تعتبر ركيزة أساسية لنجاح أي مؤسسة تجارية، وتساهم بشكل فعال في إعداد المشاركين لمواجهة التحديات المهنية المتنوعة والتميز في بيئة الأعمال التنافسية.

وبهذه المناسبة، قال غسان حرفوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يُجسّد هذا البرنامج التزامنا العميق تجاه دعم المملكة العربية السعودية، وحرصنا على تطوير وتنمية مهارات الكفاءات والمواهب الواعدة في هذا القطاع الحيوي على المستويين الشخصي والمهني. إننا نعي تماماً القدرات الهائلة التي تزخر بها السوق السعودية، ومن هذا المنطلق قمنا بإطلاق هذه المبادرة التي تضمن للمشاركين تجربة شاملة تعرّفهم على جميع الجوانب التقنية في مجال أعمالنا، بالإضافة إلى تعزيز التعلم والتطوير عبر كافة وحدات شبكتنا".

من جانبها، قالت ريكاردا روكر، الرئيس التنفيذي للمواهب في شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "نؤمن بأن الإدماج والتعاون يشكلان ركيزة أساسية في ثقافتنا ونهجنا أعمالنا اليومي، ونعمل باستمرار على تعزيز بيئة مثالية لمواهبنا، وأعمالنا، وعملائنا. وندرك أهمية دمج هذا التوجه كعنصر جوهري في استراتيجيتنا واستثماراتنا في تنمية المواهب، لا سيما في سوق يشهد طلباً متزايداً على تنويع المهارات، إذ يضمن لنا هذا النهج تجهيز كوادرنا بأفضل الوسائل لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة".

وسيتم تنفيذ البرنامج على هيئة دورات متتالية تمتد كل منها لفترة ستة أشهر، حيث تم تصميم هذه البرامج بعناية لتقدم رحلة تعليمية منظمة ومتكاملة عبر مختلف وكالات وتخصصات شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية. وتتيح هذه التجربة العملية للخريجين فرصة اكتساب مهارات جديدة وتطوير اهتماماتهم المهنية، مع فتح آفاق أوسع أمامهم في مساراتهم المستقبلية، وبما يعزز من قدرتهم على المساهمة الفعالة في صناعة الاتصالات التسويقية.

وتماشياً مع طموحات شبكاتها العالمية، تلتزم أكاديمية MCN، منصة تطوير المواهب التابعة لشبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية، بتعزيز ورعاية المواهب الواعدة وتسريع نموها، بدءاً من القادة الشباب وصولاً إلى القيادات التنفيذية. وتسعى الأكاديمية إلى تحسين المهارات القيادية وتطوير القدرات في المجالات الاستراتيجية التي تمثل حجر الزاوية لنمو الأعمال واستدامتها في المستقبل.

وتنفرد شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية بتوفير بيئة عمل متقدمة وشاملة تتيح للأفراد الفرصة لتحقيق التميز والنمو على المستويين المهني والشخصي. كما تفتخر بتنوع فريق عملها، الذي يضم موظفين من 66 جنسية مختلفة، ما يعزز من روح الابتكار والشمولية. تتميز الشبكة أيضاً بحضور قيادي نسائي قوي، حيث تشغل النساء 43% من المناصب القيادية. وتلتزم الشبكة بالاستثمار في تطوير مهارات موظفيها ودعم تقدمهم، الأمر الذي أكسبها إشادة مستحقة خلال العامين الماضيين كواحدة من أفضل أماكن العمل.

نبذة عن شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN)

تعد شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN)، التابعة لمجموعة شركات إنترببلك (IPG)، من أبرز المجموعات الرائدة في مجال الإعلان والاتصالات التسويقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. تعمل الشبكة بشكل وثيق مع عملائها لبناء علامات تجارية قوية ومستدامة. تضم الشبكة تحت مظلتها، مجموعة متنوعة من الوكالات المتخصصة في مجالات الإبداع، والإعلام، والرقمنة، والعلاقات العامة، والبيانات، وتجربة العلامة التجارية، والتسويق المتخصص، التابعة للعدد من العلامات التجارية العالمية المرموقة مثل: إف بي سيفن ماكان (FP7McCann)، ومولين لو (MullenLowe)، يو إم (UM)، وماغنا (Magna)، وإنيشياتيف (Initiative)، وكينيسو (KINESSO)، وإم آر إم (MRM)، وماكان هيلث (McCann Health)، ومومنتوم (Momentum)، وكرافت (Craft)، وويبر شاندويك (Weber Shandwick)، وكومنولث//ماكان (Commonwealth//McCann)، وجاك مورتون (Jack Morton)، وأوكتاغون (Octagon)، وكارنت غلوبال (Current Global). وتضم الشبكة حوالي 2000 موظف في 11 سوقاً، وتلتزم بخلق بيئة شاملة تسمح للمواهب بالنمو والازدهار. وقد حصلت الشبكة لقب "أفضل أماكن العمل" في عامي 2023 و2024.

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