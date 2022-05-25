انطلاق مركز خدمة McLaren دبي الحديث بإدارة وكيلها الحصريّ المتمثّل بشركة Performance Tuning L.L.C. وتماشياً مع سياسة McLaren بتقديم أفضل مستويات الخدمة، فالمركز الجديد على أتم الاستعداد لاستقبال أول عملائه بمنطقة شارع الشيخ زايد.

تستمر شركة McLaren Automotive البريطانيّة، ذات الصيت الواسع بكونها أفضل شركة إنتاج للسيارات الفخمة والسيارات خارقة الأداء، بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر افتتاح أحد أكبر مراكز الخدمة المخصّصة والمعتمدة في المنطقة. ويقع هذا المركز الفنّي والتقنيّ بمقربة صالة العرض -التي سيكشف عنها الستار في المستقبل القريب- في شارع الشيخ زايد. ولأجل ضمان أرقى معايير الخدمة وتوفير أفضل تجربة للعملاء، فإنّ عمليّاتها كافّة ستدار من قبل فريق McLaren دبي، ممثّلاً بوكالة حصريّة لشركة Performance Tuning L.L.C، جزء من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة.

ومن جانبه، صرح جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، في هذا الصدد بقوله: "من دواعي سروري أن أؤكد لجمهور السيارات الفخمة والسيارات خارقة الأداء أنّ مركز الخدمة الأحدث قد فتح أبوابه على مصراعيها لكلٍ من العملاء الحاليّين والجدد. وبينما نمضي بخطى ثابتة نحو أول سنة من النجاحات والإنجاز نتطلع لمزيد مما يثري تجارب عملائنا بتمثيلنا علامة مرموقة ومحببّة لعشّاق السيارات، McLaren. ولا يقف طموحنا عند هذا الحد، إذ إنّنا نقدّم مستوى غير مسبوق من الخدمة التي تتمحور حول رغبات عشاق السيارات والتي تفوق جميع تصورات العملاء في دبي والإمارات الشمالية".

أما من جانبه، عبّر السيد محمد فوزي، المدير التنفيذي لشركة McLaren Automotive في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رضاه بهذا الإنجاز التاريخي بقوله: " أودّ تهنئة فريق McLaren دبي على نجاحه المبهر في إتمام انطلاقة مركز الخدمة الأضخم والأحدث بما يتميّز به من تقنيات رائدة تسبق عصرها. ولا أخفيكم أن افتتاح هذه المنشأة الفريدة كانت لحظة آسرة ومليئة بالحماس للجميع في الإمارات نتيجة لاستثمارات قيّمة من أجل تقويّة حضورنا في هذا السوق النشط والأساسي. وكلّي ثقة بأنّ هذه تعد خطوة تاريخية تدفعنا نحو الاستمرار بتقديم أعلى معايير خدمة للعملاء، وتقديم تجربة رائدة لا نظير لها في تحقيق الرضاء التام وقمة الالتزام بالمعايير. ماذا يمكن أن يكون أروع من أن تمتلك أحد أقوى السيارات الخارقة ذات الأداء العالي في العالم؟ هذا كله يشدّني لأترقب خطوتنا الكبرى القادمة وهي افتتاح صالة العرض الجديدة في أواخر هذه السنة".

هذا، ويمتاز مركز الخدمة الجديد بكونه مجهّزاً على أكمل وجه، ومنسجماً بتمامه مع المعايير العليا التي طالما عُرفت بها الشركة البريطانية McLaren، وتمتدّ مساحتها الشاسعة على مدى 3,400 متراً مربّعاً متضمّنة ست مناطق خدمة متباينة، مضافاً لأحدث الأجهزة والمعدات على الإطلاق لتقديم أرقى رعاية لعملائنا وسياراتهم الفخمة. ويمكن للعملاء أن ينعموا براحة البال، حيث إن العمليات كافة مدارة من قبل فريق مختصّ من مهندسي McLaren بخبراتهم الممتدّة والمتقنة بفضل التدريب والتطوير المستمرين والتي تزيد عن زهاء 40 عاماً من الإبداع والتميز. حيث عمل هؤلاء المهندسون على عدد كبير من التقنيات المستحدثة والسيارات التي صمّمت لكي تغير واجهة مجال السيارات الفخمة والراقية وخارقة الأداء مثل TMMcLaren P1.

ينصب تركيز المركز الضخم الجديد على توفير تجربة خدمة عملاء غير مسبوقة، تتضمّن خدمات توصيل ونقل السيارات وفق معايير McLaren باستخدام ناقلتي سيارات فريدتين من نوعهما. وكسابقة جديدة، يمكن لهذا المركز أن يستقبل بما لا يقل عن 150 سيارة شهرياً. ولا غرابة في ذلك حيث إن هذا المركز يتسنّم موقعاً مهماً، ويهدف لمواكبة الطلب المتزايد لسيارات McLaren في دبي والامارات الشمالية، ويُعنى المركز بتوفير أول دفعة من McLaren Artura الجديدة كلياً والتي طالما انتظرها عشاق السرعة والإثارة منذ إطلاقها مؤخراً.

وعلى صعيد العمليات في الشرق الأوسط، فقد أطلقت McLaren دبي نشاطها في المنطقة عبر وكيلها الحصريّ في دبي وشمال الإمارات العربية المتحدة -شركة Performance Tuning L.L.C- منذ ديسمبر 2021، وذلك في شراكة استراتيجية رائدة نحو المزيد من التقدّم والإنجاز. إنّ نشاط العمليات المشتركة منحصر -حالياً- في منشأة المبيعات الانتقاليّة المفتوحة الواقعة في معلم محليّ استثنائي وهو شارع الشيخ زايد. إنّ انطلاق مركز الخدمات الجديد يعدّ خطوة استباقيّة وتاريخيّة لشركة McLaren دبي، وتتطلّع الشركة لعام أول مليء بالإنجازات في تحقيق أعلى المبيعات للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

للمزيد من المعلومات عن McLaren دبي، أو للاطّلاع على المجموعة الفخمة والحائزة على الجوائز من سيارات McLaren الخارقة، تفضّل بزيارة https://dubai.mclaren.com. لآخر الأخبار والتحديثات المتعلقة بشركة McLaren الإمارات، يرجى متابعة tagram.com/mclaren.dubai/https://www.ins على الأنستغرام.

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ملاحظة للمحرّرين:

تتوفر مجموعة مختارة من الصور عالية الدقة المصاحبة لهذا الإصدار للتحميل من الموقع الإعلامي لشركة McLaren Automotive عبر الرابط - cars.mclaren.press.

للمزيد من المعلومات:

آدم جرون

مدير العلاقات العامة والتسويق الإقليمي - الشرق الأوسط وأفريقيا | McLaren Automotive Limited

الهاتف المحمول: +973 (0) 66 398339

البريد الإلكتروني: adam.gron@mclaren.com

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