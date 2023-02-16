لبث البرامج الترفيهية التابعة لمجموعة MBC وفيديوهات الواقع الممتد والتي تشمل قنوات MBC التلفزيونية، ومحطات الراديو، ومنصة "شاهد" (Shahid)، وجميع القنوات الاجتماعية الرئيسية.

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلن تطبيق “فيوز” (VUZ)، الذي يسمح للمستخدمين ببث وتجربة فيديوهات الواقع الممتد XR، والميتافيرس، عن إبرام اتفاقية تعاون مع مجموعة MBC، إحدى أكبر الشركات الإعلامية في العالم، وذلك بهدف تقديم المزيد من تجارب الواقع الممتد والفيديوهات للمستخدمين.

ستشمل الشراكة الاستراتيجية الجديدة عرض فيوز لبرامج مجموعة ام بي سي في المنطقة، وذلك لبث العديد من البرامج الترفيهية الشهيرة والرئيسية والتي تشمل قنوات MBC التلفزيونية، ومحطات الراديو، ومنصة "شاهد" (Shahid) – منصة البث العربية الرائدة في العالم، بالإضافة الى جميع القنوات الاجتماعية الرئيسية.

كما وسيتم تشغيل البرمجة والبث المدمج الجديد على منصة فيوز ليشمل بعض القنوات الاجتماعية لMBC على فيوز.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في فيوز: “نهدف في فيوز الى تزويد مستخدمينا بأفضل التجارب الغامرة ومحتوى مميز للغاية. ومن خلال الشراكة مع مجموعة MBC، إحدى الشركات الإعلامية الرائدة في العالم، نؤكد على جلب أفضل محتوى لدمج تطبيقنا الاجتماعي الغامر مع تبني أحدث اتجاهات الوسائط مثل الواقع الممتد (AR وVR) والميتافرس. ونحن نتطلع الى تعزيز فيوز كأفضل تطبيق اجتماعي رائد عالميا من خلال هذه الشراكة".

وتعليقًا على الشراكة الجديدة مع فيوز، علق فضل زهر الدين، مدير إدارة الاعلام لمجموعة MBC: "لقد أصبحت التجارب الغامرة ذات أهمية متزايدة في عالم الترفيه. ويسمح إنشاء بيئة واقعية للمستخدمين أن يصبحوا أكثر اندماجاً في المحتوى الذي يستهلكون. يسعدنا أن نتشارك مع فيوز لتقديم تجارب مميزة للجمهور".

في العام 2022، فاز تطبيق فيوز بجائزة Tech Company of the Year والتي أطلقتها Tech Entrepreneur Awards، كما وحصل التطبيق على تمويل بلغ أكثر من 30 مليون دولار منذ تأسيسه وذلك من شركات استثمارية رائدة والتي شملت &e من مجموعة اتصالات، صندوق حي دبي للمستقبل، "فيجن في سي فاند" (Vision VC Fund)، المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، "كاروسو فنتشرز" (Caruso Ventures) والعديد غيرها. وتعمل منصة فيوز على الاستفادة من البنية التحتية لشركائها للتوسع في البلدان على مستوى العالم.

ويقدم تطبيق فيوز، الذي كان يعرف سابقًا باسم 360 فيوز، أكبر مكتبة محتوى غامرة ومتميزة في العالم مع أكثر من 20000 ساعة من الفيديوهات الترفيهية، والرياضية، والخاصة بصنَاع المحتوى، وأيضا الواقع الممتد XR والواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR. وحققت منصة فيوز أكثر من 1 مليار مشاهدة للشاشة.

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